AIによるソフトウェア開発

AI駆動型のソフトウェア開発ツールによる構築、立ち上げ、および拡張

ガイド：AIコーディングからデリバリーまで
Cognos Analytics向けエージェント型AI

AIによるソフトウェア開発ライフサイクルのモダナイゼーション

確信を持ったアプリケーションの開発、モダナイズ、および統制

ソフトウェア開発におけるAIは、コード生成を超えて、ソフトウェアのデリバリー方法を変革しつつあります。当社のソリューションは、ライフサイクル全体でAI支援のワークフローを可能にし、システム理解の向上、デリバリーの調整、ガバナンスの埋め込み、および大規模で継続的かつレジリエンスに優れたソフトウェアの進化をサポートします。

 

インフォグラフィック：AI支援ソフトウェア開発
SDLC全体で機能するAI

独立したコード・タスクを超えてAIを適用し、計画、リファクタリング、テスト、およびパイプラインにわたることで、変更がシステム全体に確実に波及するようにします。
回帰のないモダナイゼーション

技術負債を削減し、安全にリファクタリングし、大規模なコードベース全体で一貫性を維持するために、システムの整合性を保護しながらデリバリーを加速します。
明確なシグナルによるコスト管理

使用状況を追跡し、リソースを最適化し、測定可能なエンジニアリング成果にAIの採用を整合させるために、アナリティクスをSDLCに組み込みます。
組み込みのセキュリティーとガバナンス

チームを減速させることなく、問題をより早く特定し、手戻りを減らし、開発を標準化するために、ポリシーの適用とセキュアなコーディングの実践を早期に組み込みます。

関連製品

反復的な作業を効率化し、認知的負荷を軽減することで、開発者がより価値の高いエンジニアリング業務に集中できるようになります。チャットボットや各種コマンドを使ってコードを生成できるほか、コード品質を確保するユニット・テストの作成、コード変換、コード補完、コード・ドキュメンテーション、コードの理解など、さまざまな作業を行うことができます。ユースケースに応じて、1つ以上のAIコーディング・ツールを選択できます。
IBM Bob
機能の構築からレガシー・システムのモダナイゼーション、およびセキュアで高品質なデリバリーの確保にいたるまで、複雑な作業を自動化することでソフトウェア開発を加速します。
IBM Instana
パフォーマンス、信頼性、および効率性を向上させるための洞察を自動化し、DevOpsチームやエンジニアリング・チーム向けのシンプルなAI駆動型のオブザーバビリティーを獲得します。
Terraform
単一のワークフローでライフサイクルを通じてインフラストラクチャーを管理できるように、クラウド、データセンター、およびSaaS全体のプロビジョニングを自動化します。

関連サービス

アプリケーション開発サービス

アジリティーを高めるために、デリバリーを加速し、コストを削減し、レジリエンスに優れたクラウドネイティブなシステムを構築する、AI駆動型の開発によってアプリケーションをモダナイズします。

 アプリケーション開発サービスはこちら
オフィスでコンピューターを使用し、VRゲームやソフトウェアの開発に取り組む現代のITデベロッパー。
AI統合サービス

組み込みのガバナンスによってプラットフォーム間でAIエージェントを統合およびオーケストレーションし、断片化したツールをセキュアでスケーラブルなエンタープライズ対応の成果へと変換します。

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職場で談笑する男女1人づつの多忙なビジネス・リーダー。企業のオフィスで立ったままノートPCに向い、会話を交わす2人のビジネス・エグゼクティブ
AIガバナンス・コンサルティング

統合されたガバナンスによって信頼できるAIの大規模な導入を可能にし、モデル全体に自動化されたコントロールを埋め込むことでリスクを低減し、コンプライアンスに準拠したイノベーションを加速します。

 AIガバナンス・コンサルティングの詳細はこちら
デスクを共有し、社会的距離を保ちながらそれぞれのデバイスを使用する若い女性とシニアの女性

参考情報

Tech Trends '26：AIネイティブ開発プラットフォーム
開発者の生産性を企業成長の触媒へと変革するのに役立つ、実行可能な洞察についてレポートをご覧ください。
AI開発パートナーがお客様のSDLCにもたらす意味
AIネイティブ開発がソフトウェア開発ライフサイクル全体でどのようにチームを強化できるかをご覧ください。
最先端のエンジニアリング・チームがどのようにエージェント型AIを活用しているかに関するRedMonk社の分析
エージェント型AIを適用するための実用的なガイダンスを獲得し、IBM Bobがレガシー環境と最新環境の双方にまたがってチームが作業するのをどのように支援しているかをご覧ください。
IBM Bobはエージェント型SDLC開発におけるIBMのポジションを前進させる
IBM Bobが市場における他のエージェント型ツールとどのように差別化されているかを学び、採用における重要な考慮事項をご覧ください。
次のステップ

AI支援型開発により、ソフトウェア開発プロセスを根本から変革します。可能性について議論するため、専門家との時間を予約してください。

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