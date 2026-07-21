反復的な作業を効率化し、認知的負荷を軽減することで、開発者がより価値の高いエンジニアリング業務に集中できるようになります。チャットボットや各種コマンドを使ってコードを生成できるほか、コード品質を確保するユニット・テストの作成、コード変換、コード補完、コード・ドキュメンテーション、コードの理解など、さまざまな作業を行うことができます。ユースケースに応じて、1つ以上のAIコーディング・ツールを選択できます。