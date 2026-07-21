AI駆動型のソフトウェア開発ツールによる構築、立ち上げ、および拡張
確信を持ったアプリケーションの開発、モダナイズ、および統制
ソフトウェア開発におけるAIは、コード生成を超えて、ソフトウェアのデリバリー方法を変革しつつあります。当社のソリューションは、ライフサイクル全体でAI支援のワークフローを可能にし、システム理解の向上、デリバリーの調整、ガバナンスの埋め込み、および大規模で継続的かつレジリエンスに優れたソフトウェアの進化をサポートします。
独立したコード・タスクを超えてAIを適用し、計画、リファクタリング、テスト、およびパイプラインにわたることで、変更がシステム全体に確実に波及するようにします。
技術負債を削減し、安全にリファクタリングし、大規模なコードベース全体で一貫性を維持するために、システムの整合性を保護しながらデリバリーを加速します。
使用状況を追跡し、リソースを最適化し、測定可能なエンジニアリング成果にAIの採用を整合させるために、アナリティクスをSDLCに組み込みます。
チームを減速させることなく、問題をより早く特定し、手戻りを減らし、開発を標準化するために、ポリシーの適用とセキュアなコーディングの実践を早期に組み込みます。
反復的な作業を効率化し、認知的負荷を軽減することで、開発者がより価値の高いエンジニアリング業務に集中できるようになります。チャットボットや各種コマンドを使ってコードを生成できるほか、コード品質を確保するユニット・テストの作成、コード変換、コード補完、コード・ドキュメンテーション、コードの理解など、さまざまな作業を行うことができます。ユースケースに応じて、1つ以上のAIコーディング・ツールを選択できます。
アジリティーを高めるために、デリバリーを加速し、コストを削減し、レジリエンスに優れたクラウドネイティブなシステムを構築する、AI駆動型の開発によってアプリケーションをモダナイズします。
組み込みのガバナンスによってプラットフォーム間でAIエージェントを統合およびオーケストレーションし、断片化したツールをセキュアでスケーラブルなエンタープライズ対応の成果へと変換します。
統合されたガバナンスによって信頼できるAIの大規模な導入を可能にし、モデル全体に自動化されたコントロールを埋め込むことでリスクを低減し、コンプライアンスに準拠したイノベーションを加速します。
Blue Pearl社は、アーキテクチャーの整合性を維持しながら、コード分析、リファクタリング、およびテストを自動化することで、わずか3日間で複雑なアプリケーションをモダナイズしました。
APIS IT社は、コード分析、リファクタリング、および最新のアーキテクチャーへのトランスフォーメーションを自動化することで、レガシー・モダナイゼーションの期間を数週間から数時間へと短縮しました。
データセンターのコストは以前の約20％レベルに削減され、システムのアップタイムは99％を超え、ビジネスクリティカルなオペレーションの信頼性が強化されました。
ウィンブルドンのファン向けイノベーションで最も注目すべき例の1つが、試合を見守るファンのリアルタイム・コンパニオンとして機能するように設計されたAI搭載アシスタント「Match Chat」です。