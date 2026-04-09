モダナイゼーションの新たなペース

BlueAppは、検索、ワークフロー自動化、機械学習（ML）を活用するランキング機能を備えた、Blue Pearl社の大規模コンサルタント・マッチング・プラットフォームであり、規模と複雑さが増大していました。Java 11に留まるということは、プラットフォームが、何年にもわたる累積的な修正プログラムや、より効率的な同時実行パターンなどの最新のJava仮想マシン（JVM）の改善など、より強力なセキュリティーとコンプライアンスのメリットを実現する最新の長期サポート（LTS）ベースラインの恩恵を受けられないことを意味します。

エンジニアリング・レベルでは、開発者は、非推奨のアプリケーション、プログラミング、インターフェース（API）や依存関係の非互換性による摩擦に直面しており、これにより提供が遅くなり、保守作業のオーバーヘッドが増加していました。Java 25（LTS）への移行は、開発の効率化、プラットフォームの最新の技術基盤への適合、そしてBlue Pearl社のより広範なAIを活用したモダナイゼーション戦略を支える、社内で参照可能な成功事例の創出を可能にしました。これまでは、同様のアップグレードには日常的に約30日以上のエンジニアリング作業が必要でした。