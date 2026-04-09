モダナイゼーションの新たなペース

IBM BobによるAI主導のモダナイゼーション
BlueAppは、検索、ワークフロー自動化、機械学習（ML）を活用するランキング機能を備えた、Blue Pearl社の大規模コンサルタント・マッチング・プラットフォームであり、規模と複雑さが増大していました。Java 11に留まるということは、プラットフォームが、何年にもわたる累積的な修正プログラムや、より効率的な同時実行パターンなどの最新のJava仮想マシン（JVM）の改善など、より強力なセキュリティーとコンプライアンスのメリットを実現する最新の長期サポート（LTS）ベースラインの恩恵を受けられないことを意味します。
エンジニアリング・レベルでは、開発者は、非推奨のアプリケーション、プログラミング、インターフェース（API）や依存関係の非互換性による摩擦に直面しており、これにより提供が遅くなり、保守作業のオーバーヘッドが増加していました。Java 25（LTS）への移行は、開発の効率化、プラットフォームの最新の技術基盤への適合、そしてBlue Pearl社のより広範なAIを活用したモダナイゼーション戦略を支える、社内で参照可能な成功事例の創出を可能にしました。これまでは、同様のアップグレードには日常的に約30日以上のエンジニアリング作業が必要でした。
IBMのSDLCパートナーであるIBM® Bobを選択したことで、Blue Pearl社は分析、リファクタリング、検証を加速させると同時に、ガバナンス・チェックポイントとCI/CD検証を通じてエンジニアリング。「チームが管理を維持できるようにしました。チームはBobの初期ユーザーとして、既存の設計パターンと内部ライブラリーに合わせて調整し、アーキテクチャーを意識したガイダンスの恩恵を受けました。Bobは、非推奨APIやコードのホットスポットに対する自動リファクタリングをサポートし、互換性の問題や実行可能なアップグレード・パスを特定するための依存関係の整合性に関する知見を提供するとともに、単体テストと統合テストのカバレッジを更新、拡張することで、テストのモダナイゼーションを加速させました
アップグレードは、体系的な3日間の提供アプローチを通じて実行されました。1日目は、コードベースと依存関係のスキャン、非推奨APIの特定、シーケンス処理、受け入れゲートウェイによるアセスメントに重点を置きました。2日目は、リファクタリング、パターンのモダナイゼーション、依存関係のアップグレード、ビルドとテストの安定化に重点を置きました。3日目に、単体テストと統合テスト、ベースラインとのパフォーマンス比較、セキュリティー・チェック、展開、監視されたリリースによるトランスフォーメーションを完了しました。このアプローチにより、Blue Pearlが顧客向けにすぐに提供できるモダナイゼーションとしてパッケージ化できる、再現性のある提供プロセスが構築されました。
モダナイゼーションにより、BlueAppの大幅な効率化と品質向上が実現しました。Blue Pearlは、Java 25（LTS）へのアップグレードをわずか3日間で完了させました。これは、同様の作業で通常かかる約30日間と比較して、約90%速い提供サイクルを実現し、160時間以上のエンジニアリング時間をより価値の高い作業に充てることができました。導入後の初期安定化期間中に不具合が一切発生せず、運用開始に至ったことは、今回のシステム強化の信頼性の高さを証明しています。パフォーマンス・ベンチマークでは、主要なワークフロー全体で応答時間が約15％短縮され、最新のLTSベースラインへの移行により、プラットフォーム全体のセキュリティー体制が強化されました。
この取り組みはBlue Pearl社とIBMにとって戦略的な勢いも生み出しました。チームは、社内製品全体に拡張できる再現可能なモダナイゼーションの取り組みを確立し、標準化、ドキュメンテーションの自動化、リファクタリング、品質改善といった今後の取り組みをサポートしました。同時に、このイニシアチブの成功により、Javaのモダナイゼーションは、より広範なクラウド移行およびモダナイゼーション・プログラムの中で強力な製品として位置づけられ、同様の取り組みの顧客機会が15～20件生まれました。Blue PearlとIBMは、短期間で成功するモダナイゼーション候補を特定するための共同ワークショップやアセスメントも検討しており、BOBが支援するこの初期のトランスフォーメーションの影響をさらに強めています。
Blue Pearl社は、南アフリカに本社を置く、主要なクラウド・ソリューション開発会社およびコンサルティング・パートナーです。Blue Pearl社のチームは、顧客のビジネス戦略と管理を補完するようにカスタマイズされた専門的なコンサルティング・サービスを提供しています。同社の優先事項は、成長と革新を促進するカスタマイズされたソリューションを聞き、分析し、作成することで、あらゆるビジネスに価値を付加することです。
すべての顧客体験は、IBM Bobのアーリー・プレビュー・バージョンに基づいています。すべての結果は、顧客から提供された詳細に基づいています。最終製品の仕様や機能は、アーリー・プレビュー版と異なる場合があります。個々の結果は異なる場合があります。
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