Blue Pearl社がIBM Bobを使用して時代遅れのコードベースをモダナイズし、リスクの高いセキュリティー体制を解消した方法

IBMのIDEは、1カ月かかるアプリのモダナイゼーションを3日間のプロジェクトに短縮しました。このプロセスにより、127回のAPI呼び出しが非推奨になり、このITコンサルティング会社は更新され、大幅に簡素化されたアプリケーションを構築できるようになりました。その後、アプリケーションは記録的な速さで3万人を超えるユーザーにデプロイされました。
編集者注：IBM Bobの一般提供が開始されました。この投稿は、IBMのAI開発アシスタントが、レガシー・コードベースのモダナイズ、新しいドキュメントの作成、コンプライアンスの確保、クリティカルなセキュリティー・アップデートの提案にどのように役立ったかを詳しく紹介する、技術的なお客様事例の短いシリーズの最初のものです。
多くの開発者にとって、Java 11のクライアント向けアプリケーションをJava 21にモダナイズするという考えは、恐怖感を駆り立てられるものです。非推奨のAPI、既知のセキュリティー脆弱性を備えた古い依存関係、テストされていないコードなどの他の課題により、モダナイズの見通しは不安なものになっています。
南アフリカのITコンサルティング会社であり、IBMパートナーでもあるBlue Pearl社では、その作業は何年も開発のバックログに残っていました。Blue Appは、Blue Pearl社が確立した主要な人材マッチング・プラットフォームであり、約26,000人のコンサルタントおよびフリーランサーと、大手金融機関、グローバル・テクノロジー企業、大手コンサルティング会社を含むエンタープライズ顧客をマッチングしています。
従来型のアプローチでアプリケーションをモダナイズする場合、30人日以上の専用の開発者作業が必要となり、重大な回帰リスクが発生していました。これらの要因は、クライアントのスケジュールとBlue Pearlチームのスプリント能力を考えると受け入れがたいものでした。同社は、モダナイゼーションを加速させる目的で、IBMの統合開発環境（IDE）であるIBM Bobに注目しました。
成果は目を見張るものがあり、プラットフォームは3日間でモダナイズされました。Bobは、127の非推奨API呼び出し（コードベース内および外部ベンダーへ）を解決し、（ゼロテストから）92％のテスト・カバレッジを確立するのに貢献しました。Bob氏は、モダナイズされたプラットフォームをデプロイメントの問題なく本番環境にリリースすることも支援しました。
タスクは単純かつ複雑で、クライアントや求職者が依存しているワークフローを壊すことなく、頻繁に使用されるJavaプラットフォームをモダナイズするというものでした。これをさらに困難にしていたのは、2020年に開発されたレガシー・システムがスタック全体に技術的負債を蓄積していたことです。
この負債には、古いAPI呼び出し、50を超える古い依存関係、いくつかの既知の共通脆弱性識別子（CVE）が含まれており、正式な自動テストの対象範囲ではありませんでした。さらに重要なのは、プラットフォームの規模と信頼性の要件に適合しないインフラストラクチャー設計が含まれていたことです。コードは混沌としていました。
IBM Bobが提供した価値はコード生成だけにとどまりませんでした。これにより、Blue Pearl社は、開発の発見、計画、トランスフォーメーションの各段階を1つの管理されたワークフローにまとめて管理する方法を得ることができました。
古いコードベースは、無秩序で過剰に設計されており、不要なAPI呼び出しが多く、セキュリティー体制も時代遅れでした。Bobはそれらの問題をすぐに明らかにし、その分析とモダナイゼーションのガイダンスを組み合わせることで、結果として得られたアプリケーションは、古いWebアプリというよりも、よりスムーズで現代的なプラットフォームのように感じられるものになりました。
Blue Pearl社のチームは、詳細なプロンプトの作成に約3時間かかりました。Bobのアーキテクチャー図、AWSワークフロー情報、エンドポイントの定義、サービス間の依存関係、データ・フロー・マップ、そしてクライアントやコンサルタントがアプリケーションをどのように使用したかについての詳細な説明を提供しました。この事前のコンテキスト設定には、顧客とフリーランサーがプラットフォームに何を求めているかに関するインプットが含まれていました。この規律あるセットアップは、アウトプットの品質向上に重要な役割を果たしました。
そこから、BobはJavaコードベース全体の依存関係マップを作成し、非推奨のAPI呼び出しを明らかにし、古いライブラリーを強調表示し、正式に文書化されていなかった統合ポイントを公開しました。Blue Pearl社のチームはBobの推奨事項を受け入れ、Bobにコードとアーキテクチャーの両方をモダナイズする許可を与えました。
また、プラットフォームは、より明確なインターフェースを備えた結合サービスに再構築されたことで、テスト性が向上し、将来の変更の範囲が縮小されました。
セキュリティーと運用アーキテクチャーも同じトランスフォーメーションの一部でした。Blue Pearl社は認証と承認ロジックを強化し、インプット検証とサニタイズを標準化し、機密データ・フローをマッピングし、ロギング、分散トレースフック、ヘルスチェックエンドポイントを導入しました。
Bobはまた、オブザーバビリティーの欠如についてもアーキテクチャー上のリスクとして警告しました。Logstash Logback Encoderとのサービス境界を越えた構造化JSONロギングを推奨していました。またBobはHTTPのエントリーポイントとエグジットポイント、送信サービス呼び出し、データベース層でMicrometer TracingとOpenTelemetryブリッジを用いた分散トレーシングを推奨しました。必要に応じて、ビジネス・ロジックに手動スパンが追加されました。
モダナイゼーションにより、すべてのサービスにわたる構造化ロギングとエンドツーエンドの分散トレースが導入され、手動のログ検索から数秒で完全なトレース可視性が得られるようになりました。これにより、その間のバグ解決、デプロイメントの信頼性、将来のAIやクラウドネイティブのワークロードに向けたプラットフォーム基盤も向上しました。
モダナイズされたコードベースは、Semgrep、Snyk、SonarQubeのスキャンを初回の試みで合格しました。納品側では、シニア開発者が実装前にボブが生成したすべての推奨事項をレビューし、Jestの統合テストと社内のUATを通じて検証しました。アプリケーションはAWSにデプロイされ、AWSデプロイプロセスを経ても問題はありませんでした。Bobの推奨事項は、ホスティングとCI/CDに関する改善にも影響を与えました。
主要な成果はスピードです。開発工数が30人日以上ではなく3人日で、最新のJavaバージョンに到達するのにかかる時間は約90%高速になりました。しかし、より重要な成果は、Blue Appが主力製品としての強固な技術的基盤を備えていることです。
Blue Pearlレポート：
Java仮想マシン（JVM）の最適化によって、推定15％の性能向上が実現しました。
その組み合わせによって、TCOのストーリーが変わります。より迅速なデリバリーは有用ですが、文書化されたアーキテクチャー、正式なテスト、より明確なサービス境界、より優れたオブザーバビリティーによる高速化は、継続的な所有コストを低下させます。
依存関係マッピングだけでも、複数の開発者スプリントが数時間に短縮されていたようです。自動化されたテストベースラインは、将来の修正プログラムや機能の作業を手作業の自信に頼るのではなく、継続的に検証できることを意味します。オブザーバビリティー・レイヤーは、オペレーション・チームにこれまでなかった可視性をもたらします。
実際には、エンジニアリングの取り組みは、コードの時代遅れや回帰不安から、ユーザーが気づく製品作業へと移行できます。
最終顧客への影響も具体的です。Blue Appは、スキル、認定資格、経験でフィルタリングし、コンサルタント・データベースから最も優秀な組み合わせを表示することで、組織が人材を見つけるのを支援するために使用されます。導入後、顧客からの苦情や導入後の問題は発生せず、現在の作業はバックエンドのクリーンアップではなく、すでにUIの改善と機能の追加に移っていました。
Blue Pearl社のプロジェクトでは、IBM Bobはエンジニアリングの判断を置き換えることはありませんでした。成功したパターンは、1つ目はコンテキスト、Bobは2つ目、シニア開発者の検証は3つ目でした。このモデルは、AIコーディング支援をアーキテクチャー分析、モダナイゼーション計画、コード変換、テスト生成の促進剤として扱うため、技術製品マネージャーやエンジニアリング・リーダーにとって有用です。また、このプロセスでは経験豊富なエンジニアが説明責任を負います。
Blue Pearl社は、このJavaモダナイゼーションはBob主導の機会の拡大の中で最初のものであると考えています。
さらに重要なのは、Blue App自体のスケーリングが容易になったことです。サービスの結合が緩和され、依存関係ツリーがモダナイズされ、テスト・スイートは回帰のセーフティーネットを確保し、オブザーバビリティー・レイヤーにより運用チームはランタイムの動作に関するより優れた洞察を得ることができます。技術的負債が解消されることで、開発者はプロセスの中で何かを壊すことを心配することなく、製品を拡張できるようになります。
IBM Bobをモダナイゼーション・アクセラレーターとして、また信頼できるプログラミング・パートナーとして利用することで、Blue Pearlは、3万人近い顧客がすでに利用しているプラットフォーム上で、1カ月に及ぶリスクの高いJavaのアップグレードを3日間のデプロイメントに変えました。その結果、アプリケーションを管理するエンジニアにとって、より安全で、よりテストしやすく、より拡張可能なアプリケーションが実現しました。また、毎日利用しているクライアントやエンドユーザーにとって、より信頼性の高いエクスペリエンスが実現しました。
IBM Bobの詳細については、発表ブログを読み、無料トライアルを利用して開発者がより早く質の高いコードを作り始める方法をご覧ください。