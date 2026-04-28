Blue Pearl社がIBM Bobを使用して時代遅れのコードベースをモダナイズし、リスクの高いセキュリティー体制を解消した方法

タスクは単純かつ複雑で、クライアントや求職者が依存しているワークフローを壊すことなく、頻繁に使用されるJavaプラットフォームをモダナイズするというものでした。これをさらに困難にしていたのは、2020年に開発されたレガシー・システムがスタック全体に技術的負債を蓄積していたことです。

この負債には、古いAPI呼び出し、50を超える古い依存関係、いくつかの既知の共通脆弱性識別子（CVE）が含まれており、正式な自動テストの対象範囲ではありませんでした。さらに重要なのは、プラットフォームの規模と信頼性の要件に適合しないインフラストラクチャー設計が含まれていたことです。コードは混沌としていました。

IBM Bobが提供した価値はコード生成だけにとどまりませんでした。これにより、Blue Pearl社は、開発の発見、計画、トランスフォーメーションの各段階を1つの管理されたワークフローにまとめて管理する方法を得ることができました。

古いコードベースは、無秩序で過剰に設計されており、不要なAPI呼び出しが多く、セキュリティー体制も時代遅れでした。Bobはそれらの問題をすぐに明らかにし、その分析とモダナイゼーションのガイダンスを組み合わせることで、結果として得られたアプリケーションは、古いWebアプリというよりも、よりスムーズで現代的なプラットフォームのように感じられるものになりました。