株式会社MONO-X（以下、MONO-X）は、日本を拠点とするテクノロジー企業です。同社は事業継続性を維持しながらミッションクリティカルなシステムをモダナイズする企業を支援する、IBMビジネス・パートナーです。クラウド移行とAI駆動型イノベーションに対するお客様の需要が高まる中、MONO-Xは、IBM® iワークロードを実行する組織向けに、より機敏性が高く、レジリエントで、持続可能なモダナイゼーション・アプローチを提供する必要性を認識しました。

MONO-Xのお客様の多くは、長年に渡ってオンプレミスのインフラストラクチャーに依存しています。そのため俊敏性が制限され、手動オペレーションが必要となり、知識の伝達がますます困難になっていました。既存のIBM® i資産の価値を維持しながらモダナイゼーションをサポートするために、お客様は運用の複雑さを軽減し、AIテクノロジーの迅速な導入を可能にする安全なクラウド基盤を必要としていました。こうした基盤が整備されなければ、インフラコストの上昇や運用リスクの増大が、イノベーションや将来の成長の妨げとなりかねませんでした。