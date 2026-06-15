MONO-Xは、IBM® CloudとPower Virtual Serverを使用することで、コストを削減し、レジリエンスを高め、AI導入を加速させます。
株式会社MONO-X（以下、MONO-X）は、日本を拠点とするテクノロジー企業です。同社は事業継続性を維持しながらミッションクリティカルなシステムをモダナイズする企業を支援する、IBMビジネス・パートナーです。クラウド移行とAI駆動型イノベーションに対するお客様の需要が高まる中、MONO-Xは、IBM® iワークロードを実行する組織向けに、より機敏性が高く、レジリエントで、持続可能なモダナイゼーション・アプローチを提供する必要性を認識しました。
MONO-Xのお客様の多くは、長年に渡ってオンプレミスのインフラストラクチャーに依存しています。そのため俊敏性が制限され、手動オペレーションが必要となり、知識の伝達がますます困難になっていました。既存のIBM® i資産の価値を維持しながらモダナイゼーションをサポートするために、お客様は運用の複雑さを軽減し、AIテクノロジーの迅速な導入を可能にする安全なクラウド基盤を必要としていました。こうした基盤が整備されなければ、インフラコストの上昇や運用リスクの増大が、イノベーションや将来の成長の妨げとなりかねませんでした。
MONO-XはIBMと提携し、IBM® CloudおよびIBM® Power Virtual Serverを基盤としたハイブリッドクラウド近代化アプローチを提供しました。このアーキテクチャに基づき、同社はPVS Oneを開発しました。これはIBM Cloudの利用体験をよりシンプルにし、オンプレミスのIBM i環境からクラウドへの効率的で高付加価値な移行パスをお客様に提供するマネージド・サービスです。
また、IBM® Cloudを統合レイヤーとして使用し、Power Virtual Serverをコア・インフラストラクチャーとして使用しています。これにより、お客様が手動のワークロードを自動化し、運用のサステナビリティーを向上させ、システムのレジリエンスを強化できるようにしました。加えて、IBM® watsonx Orchestrateを統合することで現代の開発もサポートし、IBM® BobのようなAIエージェントがより自律的に動作できるようにしました。COBOLベースのシステムと最新のAIサービス間のシームレスな統合を可能にすることで、未来に備えた単一のアーキテクチャー内で、レガシーとイノベーションが共存できることを実証しました。
PVS Oneを通じて提供されるハイブリッドクラウド環境により、MONO-Xのお客様はコスト効率、信頼性、イノベーションのスピードにおいて明確な向上を達成しました。データセンターのコストは従来比約20％までに削減され、システム稼働率は99％を超え、ビジネスクリティカルなオペレーションの信頼性が強化されました。
AI エージェント開発環境のプロビジョニングは、従来のオンプレミス環境では約 3 カ月を要していたところ、現在は約 2 時間で完了できるようになりました。このソリューションにより、オペレーションの自動化が進み、知識の伝達が改善され、モダナイゼーション・サイクルが短縮されました。その結果、お客様はIBM® i資産の価値を維持しながら、AIテクノロジーを基幹システムに迅速に統合し、持続可能な成長と継続的なデジタル・トランスフォーメーションに向けて体制を整えることができます。
株式会社MONO-Xは、企業向けデジタル・トランスフォーメーションとコア・システムのモダナイゼーションを専門とする日本発のテクノロジー企業です。同社は「Rewrite the Standard」という企業理念に基づき、クラウド移行、自律型ソフトウェア、AI駆動型ソリューションを使用して、ミッションクリティカルなシステムをモダナイズしています。
© Copyright IBM Corporation May, 2026.
IBM、IBMのロゴ、IBM® Bob、IBM® Cloud、IBM® Power Virtual Server、およびIBM® watsonx Orchestrateは、世界中の多くの国と地域で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の成果は、お客様の構成や条件によって異なる場合があります。