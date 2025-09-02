IBM®のAI統合サービスは、顧客や従業員向けにAIを活用した体験を創出し、新たな成長を引き出す力を組織に提供します。IBM Consulting Advantage for Agentic Applicationsを含む事前構築済みAIサービスを統合することで、AI活用の準備態勢を最適化し、人事、調達、カスタマー・サービスなどの重要な領域全体で測定可能な成果を実現します。

単にタスクを補完するだけではなく、データを活用した、観測可能でガバナンスの効いたAIの編成により、あらゆるユーザー体験からアクセス可能な、拡張性の高いAIを組み込んだワークフローを迅速に構築し、仕事の進め方そのものを再考します。