AI統合サービス

価値で開始して価値で完了する、信頼性の高いエンドツーエンドのAIを活用したワークフローを構築します。

AIを活用した変革でサイロ化を打破

IBM®のAI統合サービスは、顧客や従業員向けにAIを活用した体験を創出し、新たな成長を引き出す力を組織に提供します。IBM Consulting Advantage for Agentic Applicationsを含む事前構築済みAIサービスを統合することで、AI活用の準備態勢を最適化し、人事、調達、カスタマー・サービスなどの重要な領域全体で測定可能な成果を実現します。

単にタスクを補完するだけではなく、データを活用した、観測可能でガバナンスの効いたAIの編成により、あらゆるユーザー体験からアクセス可能な、拡張性の高いAIを組み込んだワークフローを迅速に構築し、仕事の進め方そのものを再考します。
機能 エージェント型AIアプリケーションの設計と導入

AIモデルやエージェントを構築するだけではありません。ユーザー体験、自律的なプロセスの実行、AIを活用したデータ・プロダクトをシームレスに統合したエージェント型アプリケーションを提供し、実際のビジネス成果を推進します。

戦略的パートナーシップ、業界をリードするwatsonxのAIプラットフォームと各種アセットを活用し、カスタマー・サービス、財務、調達、人事などビジネス全体のあらゆる領域で拡張可能な成果を実現します。これらのサービスはすべて、エンタープライズ・グレードのAIガバナンス、制御、価値測定を導入当初から確保しながら利用可能です。

AI開発プロセス全体にガバナンスを組み込み、監視、管理、価値追跡機能を標準で備えることで、あらゆるエージェント型アプリケーションの安全性、コンプライアンス、測定可能性を確保します。

生成AIからユーザー体験、ワークフロー、データに至るまでプロセス全体を変革し、エージェント型アプリケーションを活用することで、自動化の向上、コストの削減、迅速かつ高度な意思決定をプロセス全体で実現します。

洞察

ビジネス・リーダーがエージェント型AIを効果的かつ効率的にデプロイする方法をご紹介します。
AIエージェントが無駄になっていませんか
このブログでは、エージェント型AIの複雑さを理解し、その可能性を最大限に活用する方法を説明します。
ビジネス変革にAIエージェントを活用
ある最高投資責任者（CIO）がAIエージェントを活用して、リアルタイムの洞察を提供し、チームの効果性をどのように高めているかを紹介します。
IBM Consulting Advantageを活用してAWS上でエージェント型AIを拡張
IBM Consulting Advantage for Agentic Applicationsが、Amazon Web Services上でエージェント型アプリケーションを構築、導入、拡張するための構造化されたたアプローチをどのように提供するかをご覧ください。
エキスパートの紹介 Francesco Brenna
IBM Consulting、シニア・パートナー兼バイス・プレジデント、AI統合担当
Sumeet Parashar
IBM Consulting、アソシエイト・パートナー、グローバルAI統合サービス、Microsoftオファリング担当
Janorious Rabeela
IBM Consulting、グローバルCTO、AI統合サービス担当
Shobhit Varshney
IBM Consulting、データおよびAI統括、バイス・プレジデント兼シニア・パートナー
Tom Utiger
IBM Consulting、グローバルAI統合サービス・リーダー
関連ソリューション AI（人工知能）コンサルティング

AI、データ、リスク分析を活用したインテリジェントなワークフローを作成して、AIによる想定を具体的なビジネス成果に変えます。

 AIコンサルティング・サービスの詳細はこちら データ・コンサルティング

カスタマイズされたデータ戦略でデータの価値を引き出し、AIへの投資を最大限に活用します。

 データ・コンサルティング・サービスはこちら AIガバナンス

組織のガバナンス・フレームワーク、方法論、そして自動化されたAIガバナンスのプラットフォームによって支えられる、責任ある透明性の高いAI戦略の策定に向けて、どのようにお客様と共に取り組んでいるかをご覧ください。

 AIガバナンス・サービスの詳細はこちら
次のステップ

