ビジネス・リーダーと会うと、エージェント型AIが組織のために何ができるのか、そのポテンシャルへの大きな期待を感じます。また、ビジネス・リーダーはエージェント型AIをどのようにして効果的かつ効率的にデプロイするか、という課題に答える必要もあります。

IBM Institute for Business Valueの新しい調査では、ビジネスリーダーの賛同と関心が示されており、調査対象者の86％が、2027年までにAIエージェントによってワークフローとオートメーションがより効果的になると予想しています。

従来のAIやオートメーション・ツールは、便利ではあるものの、生産性の向上はまだ限定的であり、基盤となるプロセスを大きく変革しているわけではありません。エージェント型AIを使用することで、より大規模で戦略的なビジネス成果を推進し、組織の生産性と効率を高めることができます。

重要なのは、AIが何をすべきかを指示するだけではなく、AIが実行し始めることです。AI アシスタントを超えて、人間の監督下でプロセスを実行および適応できるAIエージェントで可能な範囲を拡大する必要があります。この変化には、仕事の進め方を実際に再構築し、ビジネスリーダーが真に望む価値を解き放つ必要があります。

IBM Institute for Business Valueによると、調査対象となった経営幹部の76%がすでに、AIエージェントを通じてインテリジェントなワークフローに対するオートメーションを可能にする概念実証を運用・提供していると回答しています。

私が担当したクライアントはすべて、エージェント型AIへの深い理解、エージェント型AIの拡張に関する信頼できる視点と経験を求めています。それも当然です。エージェント型AI には、ビジネスを変革する大きな期待と大きな可能性がありますが、それに伴って技術的な要求と組織内の文化の変化も必要になります。

自分の経験から、私は「どのように」（How）がクライアントや組織にとって重要な焦点になっていることを学びました。コスト削減、効率、生産性において信じられないほどの成果を挙げる方法を熱心に求めています。このテクノロジーを統合し、優れた成果につなげる方法に関する私の見解を以下にまとめました。