ビジネス・リーダーと会うと、エージェント型AIが組織のために何ができるのか、そのポテンシャルへの大きな期待を感じます。また、ビジネス・リーダーはエージェント型AIをどのようにして効果的かつ効率的にデプロイするか、という課題に答える必要もあります。
IBM Institute for Business Valueの新しい調査では、ビジネスリーダーの賛同と関心が示されており、調査対象者の86％が、2027年までにAIエージェントによってワークフローとオートメーションがより効果的になると予想しています。
従来のAIやオートメーション・ツールは、便利ではあるものの、生産性の向上はまだ限定的であり、基盤となるプロセスを大きく変革しているわけではありません。エージェント型AIを使用することで、より大規模で戦略的なビジネス成果を推進し、組織の生産性と効率を高めることができます。
重要なのは、AIが何をすべきかを指示するだけではなく、AIが実行し始めることです。AI アシスタントを超えて、人間の監督下でプロセスを実行および適応できるAIエージェントで可能な範囲を拡大する必要があります。この変化には、仕事の進め方を実際に再構築し、ビジネスリーダーが真に望む価値を解き放つ必要があります。
IBM Institute for Business Valueによると、調査対象となった経営幹部の76%がすでに、AIエージェントを通じてインテリジェントなワークフローに対するオートメーションを可能にする概念実証を運用・提供していると回答しています。
私が担当したクライアントはすべて、エージェント型AIへの深い理解、エージェント型AIの拡張に関する信頼できる視点と経験を求めています。それも当然です。エージェント型AI には、ビジネスを変革する大きな期待と大きな可能性がありますが、それに伴って技術的な要求と組織内の文化の変化も必要になります。
自分の経験から、私は「どのように」（How）がクライアントや組織にとって重要な焦点になっていることを学びました。コスト削減、効率、生産性において信じられないほどの成果を挙げる方法を熱心に求めています。このテクノロジーを統合し、優れた成果につなげる方法に関する私の見解を以下にまとめました。
エージェント型AIが活躍している具体的な分野には、カスタマー・サービス、調達、財務、そしてITプロセス全体などがありますが、特にカスタマー・サービスに大きなチャンスがあります。
実際、当社はエージェント・アプローチに軸足を移すことで、従来のチャットボットやオートメーションを使用していたコンタクト・センターを変革しました。私たちのエージェントによる会話体験アプローチでは、チャットボットのような単一のスクリプト化されたアシスタントではなく、より広範かつ複雑な範囲の顧客からの問い合わせに対応できるAIエージェントの連携チームを導入しています。これにより、コンプライアンスと一貫性を推進するための定義済みのガードレールを基盤として運用しながら、大幅な効率化を実現できます。
エージェント型AIが従来のチャットボットよりも優れているのは、総合的に動作する能力がある点です。スクリプトに従うだけでなく、アクションを動的に調整し、例外に適応し、継続的に学習することができます。エージェントは固定された順序で動作するわけではありません。相互に、そして人間と協力して、複雑なタスクをリアルタイムで解決する最も効率的な方法を選ぶことができます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
組織がソリューションを拡張し、成果の向上を実現するには、エージェント型AIを効果的かつ効率的に導入するために取るべき先行対策や準備があります。
まず、ビジネスでの機会を特定することです。たとえば、調達機能をより効率的にして、エージェント・ソリューションを実装したいとします。IBMは、エージェント・ソリューションが付加価値を提供し、プロセスまたはワークフローを強化するかどうかをクライアントが正式に評価するための方法論を開発しました。
当社のエージェント型AI準備状況評価アプローチは、以下に基づいています。
「方法」の後半では、基盤となるエンタープライズ・アーキテクチャーの機能を考慮し、アーキテクチャーをどのように進化させる必要があるかを特定します。これは、従来の統合レイヤーを超えて思考し、自律的なAI駆動型ワークフローのために設計された最新のアーキテクチャを確立することを意味するかもしれません。必要な機能には、次のようなものがあります。
データはAIのデプロイメントを成功させる上で依然として中核を成しており、開始時の会話のクリティカルな部分を占めます。私たちのIBMにおける見解は、このエージェント型AIのアプリケーションは、エクスペリエンス、プロセス、データを組み合わせた場合にのみ価値を実現できると言うことです。
構造化データと非構造化データの管理、データ品質の確保、データ・プライバシーの保護は継続的な課題です。しかし、適切なストラテジーがあれば、企業はAIの力を活用してトランスフォーメーションと将来の成長を推進することができます。
AIトランスフォーメーションに向けて企業の準備を進める際に考慮すべき課題は主に3つあります。
クライアントが考慮すべきもう１つの重要な要素は、強力なチェンジ・マネジメントです。具体的には、日常業務の一部としてAIを導入する必要がある人々を考慮する必要があります。
具体的な例としては、 人事トランスフォーメーションの観点 が挙げられます。これは、人の役割を再考し、AI が最も価値を発揮できる領域を検討する必要があるユースケースです。人事部門のクライアントの多くは、役割の再考が必要な従業員のスキルアップと再教育について考察しています。
変更管理は、AIトランスフォーメーションに不可欠な要素である必要があります。これは単に技術的な実装を行っているだけではありません。これは総合的なプロセスであり、顧客がテクノロジー、プロセス、人材など、ビジネスを円滑に進めるためのエコシステム全体を考慮する必要があります。
エージェント型AIを導入したこの変化は、単なる従業員や職務の再設定ではありません。例えばIBMでは、プロセスを再考し、AIを統合してシームレスな最適化を実現できるワークフローを作成することで変革を実現し、35億ドル相当の生産性向上を実現できました。
当社には、エージェント型AIをビジネスに導入するための適切なストラテジーと方法についてお客様にアドバイスするためのツールと専門知識があります。
「どのように（How)」が決まり、クライアントがエージェント型AIを成功させるために何が必要なのかを理解したら、次のプロセスはエージェント型AIをビジネスに統合することです。
エージェント型AI をビジネスに統合する場合、次の 3 つの推奨事項があります。
スケーラビリティに備える： 当初からの堅牢なガバナンスと、現在および将来にわたって使用できる高品質のデータから始めて、迅速に拡張できるようにAIアーキテクチャーを設計します。
エージェント型AIはすでに企業のイノベーションの中心にあります。従来のSaaSプラットフォームは、エージェント・アプリが複数のシステム間でAIエージェントをソース、呼び出し、Orchestrate®し、完全なワークフローを実行できるマーケットプレイスの中に進化しています。
企業は、厳格なタスクを実行するためにモノリシックなアプリケーションに依存するのではなく、作業を動的に調整し、コンテキストに適応し、手動介入の必要性を軽減するマルチエージェント・システムをデプロイし始めています。
このトランスフォーメーションは、自律性、スピード、継続的な最適化のために作られた、デジタルオペレーションの新しいアーキテクチャの始まりです。
* DCホワイトペーパー：The untapped value of unstructured data
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
今すぐ個人またはマルチ・ユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界屈指のAI（人工知能）の専門知識とIBM Watsonのソリューション製品群を活用して、大規模かつ信頼できるビジネスのためのAIを構築します。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。