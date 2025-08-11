「方法」： エージェント型AIの複雑さを乗り越える

エージェント型AIの導入における最も重要な課題の1つは、アプリケーションをエンタープライズ対応にすることにあります。この段階には、複雑なIT環境内でAIエージェントを安全に統合し、さまざまなシステム間でのやり取りをオーケストレーションすることが含まれます。これを達成するために、組織は次のことを行う必要があります。

既存の投資を活用する： データとAIプラットフォームへの既存の戦略的投資を基盤にします。IBM® watsonx、Microsoft Azure、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloudなどのプラットフォームはどれも、エージェント型AIを実装するための基盤レイヤーになります。

ユースケースの評価： ビジネス・プロセスを徹底的に評価して、エージェント型AIのメリットを受けられるプロセスを特定します。これには、エージェント型AIに適したプロセスを評価し、それを変革するために必要な適切な機能を決定することが含まれます。

スケーラブルなアーキテクチャーの設計： プラットフォーム間でのエージェントのシームレスな統合とオーケストレーションをサポートするアーキテクチャーを開発します。これには、マルチエージェント・オーケストレーション、セキュアなエージェント間の連携、ツールへのアクセス制御、エージェント・ライフサイクルの一元管理などの機能が含まれます。