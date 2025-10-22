Think Newsletter
プロンプトの先を考え、コンテキスト全体を把握する
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
2025年にプロンプト・エンジニアリングを習得するための究極のリソースへようこそ。この総合ガイドでは、あらゆるレベルの学習者が効果的なプロンプト・エンジニアリング手法を理解し、適用できるように設計された、ツール、チュートリアル、実例の厳選されたコレクションを提供します。
生成AIが業界の再構築を続ける中、OpenAI社のGPT-4、IBM® Granite、Anthropic社のClaude、Google社のBard、DALL·E、Stable Diffusionなどの大規模言語モデル（LLM）を含むAIモデルに対して正確なプロンプトを作成する能力は、重要なスキルとなりました。独自のシステムを使用している場合でも、オープンソースの代替案を検討している場合でも、AI搭載ツールの可能性を最大限に解き放つための鍵は、プロンプト・エンジニアリングです。
プロンプト・エンジニアリングは新しいコーディングです。機械学習がますます推進されている世界では、自然言語を使用してAIが生成したシステムとコミュニケーションできる能力が不可欠です。このガイドは、アプリケーションの構築、ワークフローの自動化、創造的表現の限界を押し広げるなど、有意義な成果を促進するプロンプトの設計、改良、最適化に役立ちます。
基礎概念から高度なストラテジーまで、このガイドは、大規模言語モデル（LLM）、AIプロンプト設計、生成AIイノベーションの進化するランドスケープをナビゲートするための、頼りになる参考資料です。
優れたプロンプトを作成することは始まりにすぎません。高度なプロンプトにおける真の専門知識は、ユーザーの意図や会話履歴からトレーニング・データの構造やさまざまなモデルの動作に至るまで、AIモデルが動作するより広範なコンテキストを理解することにあります。ここではコンテキスト・エンジニアリングが不可欠になります。コンテキスト・エンジニアリングは、要求する内容だけでなく、モデルがどのように解釈し、応答するかを形成するのに役立ちます。
検索拡張生成（RAG）、要約、JSONなどの構造化インプットなどの手法を活用することで、モデルをより正確で関連性の高い応答に導くことができます。コード生成、コンテンツ制作、データ分析のいずれの場合でも、コンテキストを考慮して設計することで、目的のアウトプットとの整合性が確保されます。このアプローチにより、タスク全体でLLMの性能が向上し、実際のアプリケーションにおけるアウトプットの信頼性が向上します。
Think Newsletter
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
学習者、開発者、AI愛好家向けにデザインされた構造的プロセスで、「プロンプト・エンジニアリング・ガイド」を掘り下げましょう。チャットボットの構築、複雑なタスクの自動化、AI ツールの実験のいずれであっても、このガイドではプロンプト設計の技術と科学を習得するために必要なすべてを網羅しています。
プロンプト・エンジニアリング、自然言語処理（NLP）においてその重要性が高まっていること、そしてユーザーが高品質のプロンプトを使用してAI搭載システムと対話できるようにする方法について理解を深めましょう。
オートメーションとインテリジェントなタスクの実行に理想的である、AIエージェントが自律的にアクションを実行し、意思決定を行い、ワークフローの複数ステップまたは中間ステップを完了できるようにガイドする方法をご覧ください。
few-shotプロンプティング、zero-shotプロンプティングおよびその他のプロンプト手法を探り、例や最小限のコンテキストを使用して大規模言語モデル（LLM）に教え、問題解決と適応性を向上させましょう。
テキスト、画像、その他のメディアを組み合わせたプロンプトを作成して、Granite、Gemini、GPT-4o、DALL·Eなどのマルチモーダル・モデルと対話させ、AIによるコンテンツの作成を強化する方法をご覧ください。
明確さ、具体性、目標との整合性を確保するテンプレートを使用して、効果的なプロンプトの構造をマスターします。これは、ユーザーのクエリーを処理し、正確な応答を生成するために重要です。
定性的および定量的方法を使用して、一貫性と関連性を確保するデバッグ手法とメトリクスなど、プロンプトの性能を評価します。
プロンプト・インジェクションと敵対的攻撃のリスクを理解し、プロンプト・ベースのシステムの脆弱性からAIモデルを保護する方法を学びましょう。
拡張性とコラボレーションを実現するために、プロンプトを整理、文書化、バージョン管理します。データセットを管理し、変更を追跡し、プロジェクト全体でプロンプトを効率的に再利用します。
プロンプトを洗練して反復することで、アウトプットの質を向上させ、レイテンシーを減らし、モデルの動作を目的に合わせて調整します。これは、APIやトレーニング・データを扱う場合に特に役立ちます。
思考の連鎖プロンプト（CoTプロンプト）、自己一貫性、およびより詳細な論理フローのための思考ツリー・ストラテジーを促進する構造化されたプロンプトで、AI推論を強化します。
開発者と研究者にとって理想的となる、迅速な作成、テスト、視覚化、導入をサポートするさまざまなAIツールとプラットフォームをご覧ください。
オープンソース・フレームワークとキュレートされたデータセットを活用し、分野固有のタスクを念頭に置いたプロンプト・ベースのトレーニングを行い、モデルをファイン・チューニングすることで、手動プロンプトの先を行きます。
教育、マーケティング、ソフトウェア開発、設計など、さまざまな業種・業務でのプロンプト・エンジニアリングのケース・スタディーと実際のアプリケーションをご覧ください。
思考連鎖プロンプト、ロールベースのプロンプト、自省などの高度なストラテジーを掘り下げ、生成AIとLLMの可能性を解き放ちましょう」。
このガイドは、さまざまなAI駆動型のアプリケーションでのプロンプト・エンジニアリングを理解し、応用するための基礎的な参考情報として活用できます。実用的かつ実践的な体験をお求めの場合は、IBM.comのチュートリアルGitHubリポジトリーが、Pythonを使用した実際のユースケースとステップバイステップの実装のコレクションを提供し、それらをコード・スニペットと構造化されたワークフローが補完します。このリポジトリーは、プロンプト設計、モデルの対話、およびAIツールのより広範なエコシステムに関する専門知識を深めることを目指す学習者や実務者にとって特に価値があります
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。