このチュートリアルでは、段階的な指示に従って、ロール・プロンプトと呼ばれるプロンプト・エンジニアリング手法を実行していきます。IBM Graniteモデルを使用して、ニュアンスが考慮されたモデル出力のペルソナを割り当てます。

ロール・プロンプトは、応答を生成する際に特定の役割またはペルソナを引き受けるよう人工知能（AI）モデルに指示するプロンプト・エンジニアリング手法です。このテクニックを使用すると、モデルの口調、スタイル、動作をガイドすることができ、より魅力的なアウトプットにつながります。

プロンプト・エンジニアリングで重要なのは、モデル入力を最適化することで、適切で意味のある回答が得られるようにすることです。zero-shotとfew-shotプロンプティングは、大規模言語モデル（LLM）との会話に使用される2つの一般的な手法です。LLMは、人間の言語を処理および解釈する能力により、自然言語処理（NLP）タスクを実行する自然な能力を備えています。AIモデルの言語能力は、チャットボットの会話やマルチエージェントのやり取りから、自由な創作ライティングまで、さまざまなタスクに役立ちます。

役割の特定のニーズを満たすためにLLMが特定のペルソナとして行動するように指示されると、生成AI（gen AI）はよりパーソナルになります。AIの応答は、割り当てられた役割を最初にプロンプトする場合、より正確で適切なものになります。AIモデルでは膨大なデータセットを活用するため、割り当てられる役割は、教師、歴史的人物、営業担当者など、人物の想像力に左右されます。この能力により、ロール・プロンプト（ペルソナ・プロンプトとも呼ばれる）が強力な手法となっています。AIモデルは適応性があるため、ユーザーやシステムの特定のニーズに合わせた応答を生成することができ、変装のマスターとなることができます。