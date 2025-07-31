近年、OpenAI社のChatGPT、Anthropic社のClaude、IBM® watsonx.aiなどの生成AIツールの台頭により、大規模言語モデル（LLM）との対話の方法が一変しました。これらのモデルは、クリエイティブ・ライティングからカスタマー・サポート、コーディング支援、エンタープライズ環境での意思決定支援まで、さまざまなタスクにわたって人間のような応答を生成できます。

ただし、これらのアウトプットの品質は、AIモデル単体では実現しません。多くの場合、プロンプトの作成方法にかかっています。最初のプロンプトに少し変更を加えるだけで、モデルの応答に大きな影響を与える可能性があり、関連性、精度、一貫性が向上することもあれば、逆に悪化することもあります。

そこで注目を浴びるのが、プロンプト最適化です。これは、インプット・プロンプトを改良して、LLMからより正確で関連性の高い高品質の成果を生成することを指します。

この記事では、改良、反復、コンテキストを通じてプロンプトを最適化することで、LLMからより優れたアウトプットを引き出す方法について説明します。ですがその前に、プロンプト最適化とは実際に何を意味するのか、そしてそれがAIランドスケープにどのように適合するのかを定義しましょう。