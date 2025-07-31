Think Newsletter
プロンプトの先を考え、コンテキスト全体を把握する
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
近年、OpenAI社のChatGPT、Anthropic社のClaude、IBM® watsonx.aiなどの生成AIツールの台頭により、大規模言語モデル（LLM）との対話の方法が一変しました。これらのモデルは、クリエイティブ・ライティングからカスタマー・サポート、コーディング支援、エンタープライズ環境での意思決定支援まで、さまざまなタスクにわたって人間のような応答を生成できます。
ただし、これらのアウトプットの品質は、AIモデル単体では実現しません。多くの場合、プロンプトの作成方法にかかっています。最初のプロンプトに少し変更を加えるだけで、モデルの応答に大きな影響を与える可能性があり、関連性、精度、一貫性が向上することもあれば、逆に悪化することもあります。
そこで注目を浴びるのが、プロンプト最適化です。これは、インプット・プロンプトを改良して、LLMからより正確で関連性の高い高品質の成果を生成することを指します。
この記事では、改良、反復、コンテキストを通じてプロンプトを最適化することで、LLMからより優れたアウトプットを引き出す方法について説明します。ですがその前に、プロンプト最適化とは実際に何を意味するのか、そしてそれがAIランドスケープにどのように適合するのかを定義しましょう。
プロンプトの最適化とは、大規模言語モデル（LLM）によって生成されるモデル応答を強化するために、プロンプトの構造、内容、明確さを改善するプロセスです。核となるアイデアは単純に思えるかもしれませんが、その実践には、プロンプトが期待されるアウトプットを一貫して効率的に提供することを保証するための、さまざまな最適化技術とメトリクスが関係してきます。
プロンプト最適化の核心は、プロンプト・エンジニアリング、イテレーション、タスク調整の交わる場所にあります。カスタマー・サービスの返信、コーディング・スニペット、法的な要約、製品説明など、高品質で信頼性の高い結果を得るためには、多くの場合、最初のプロンプトを複数回繰り返して改良していく必要があります。
|プロンプト・エンジニアリング
|プロンプト最適化
|多くの場合、few-shotプロンプティングや思考の連鎖推論などの手法を使用して、プロンプト構造をゼロから設計することです。
|既存のプロンプトまたは元のプロンプトを改良・チューニングし、複数の実行またはデータセット全体での性能を向上させます。
|few-shotの例、フォーマット、メタプロンプトの戦略的な使用を含みます。
|評価メトリクスを使用した反復テスト、アウトプットの評価と改善に重点を置いています。
プロンプト最適化は、レイテンシー、精度、コスト（アプリケーション・プログラミング・インターフェースやAPI呼び出しにおけるトークンの使用量に関連する料金体系など）が懸念されるシナリオでは特に重要です。APIを使用してAIアシスタントを構築する場合でも、応答をテストする場合でも、プロンプト・チェーンを最適化する場合でも、効果的なプロンプト最適化の原則は同じです。
一部の環境では、特にGitHubのようなプラットフォーム上の企業やオープンソースの研究環境では、フィードバック・ループ、強化学習、またはファイン・チューニングされたアルゴリズムを使用して、自動プロンプト最適化を実現することもできます。
Think Newsletter
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
プロンプト最適化は、さまざまな領域にわたる大規模言語モデル（LLM）の可能性を最大限に活用する上で極めて重要な役割を果たします。多くのユーザーは機能するプロンプトから始めますが、研究によれば、特に微妙な推論や領域固有の精度が求められる状況においては、計画的でデータ駆動型の最適化によりタスクの性能と信頼性を大幅に向上させ得ることが示されています。
最近の研究では、プロンプト最適化はモデル・アウトプットの品質を向上させるだけでなく、スケーラブルで再現可能なAIアプリケーションを開発するためにも、プロンプト最適化が不可欠であることが明らかになっています。最適化を行わない場合、プロンプトは一般的な応答や一貫性のない応答を生成することがよくあります。これにより、ユーザーはモデルをより正確で、コンテキストに沿った、より価値の高い補完へと導くことができます1。
最適化は、アウトプットの品質に加えて、パフォーマンス効率にも測定可能な影響を与えます。例えば、Choi（2025）は、不要なトークンの使用を最小限に抑えながら関連性を高める、混同行列主導のプロンプト・チューニング・フレームワークを導入しています。このアプローチは、リソース使用率の向上、レイテンシーの低減、APIコストの削減に直接つながります。これらは、LLMを大規模にデプロイする際に重要な要素です2。
推論の観点からは、プロンプトの構造が非常に重要です。この研究では、思考の連鎖や反復命令の改良を含む構造化プロンプト形式が、数学語問題や常識的な推論などの複雑なタスクにおけるLLMの性能を大幅に向上させることが示されています。これらの利益は、多くの場合、ターゲットを絞ったプロンプトの反復と最適化なしには達成できません3。
また、オートメーションの重要性も高まっています。研究で述べられているように、ヒューリスティックかつハイブリッドな最適化手法により、AIシステムは自律的にプロンプトを改良できるようになり、手作業の試行錯誤プロセスがスケーラブルでインテリジェントなパイプラインに変わりました。このようなアプローチは、さまざまなユースケースやデータセットにわたって一貫性、コンプライアンス、パフォーマンスを維持する必要があるエンタープライズ環境では価値があります4。
つまり、プロンプト最適化はやればいいものではなく、現実世界のアプリケーションにあるLLMから正確で効率的かつ整合性のとれたアウトプットを生成するための基本的なプラクティスなのです。
プロンプトの最適化は、構造化されたストラテジーを適用し、研究に裏付けられた方法論に頼る場合に最も効果的です。プロンプト最適化のための重要なテクニックは次のとおりです。
プロンプト設計における小さなミスでも、モデル性能の低下につながる可能性があります。一般的な問題の1つは、曖昧すぎる、または仕様が不十分であることです。何を求められているのかをモデルが正確に把握していない場合、そのアウトプットは一般的または的外れなものになりがちです。
もう1つの間違いは、1つのプロンプトで多くのことを実行しようとすることです。プロンプトに複数のタスク、トーン、指示を送り過ぎるとモデルが混乱し、断片化された応答になってしまうことがよくあります。
一貫性のない書式設定（例の提示方法を変更したり、質問と指示を混在させたり、トーンを変えたりすること）も、特にfew-shotや思考の連鎖の設定ではアウトプットの品質を低下させます。
わずかながら重大なな落とし穴は、反復をスキップすることです。プロンプト最適化がワンステップ・プロセスであることはほとんどありません。バリエーションをテストしたり、アウトプットを比較したりしないと、性能の向上は実現しません。
最後に、法的な文書の生成に非公式のトーンを使用するなどして、オーディエンスやユースケースとの整合性を無視すると、技術的には正しいが、文脈的には不適切なアウトプットが生成される可能性があります。
これらの落とし穴を回避することで、プロンプトの最適化が効果的になるだけでなく、ユースケース全体で信頼できるものにすることができます。
プロンプトの最適化は、より良いインプットを作成するだけではありません。反復するたびに学習し、測定しながら進化するシステムを構築するのです。
これをサポートするために、最適化プロセスをより追跡可能で技術的に堅牢なものにする専門的なプラットフォームがいくつか登場しました。
PromptLayerは、LLMワークフロー専用に設計されたプロンプト・ロギングおよびバージョン管理インフラストラクチャーです。プロンプトに対してGitのように機能し、すべてのプロンプトとモデルのペアを、レイテンシーやトークンの使用状況、応答などのメタデータとともにキャプチャします。開発者は、実行履歴を照会し、プロンプトの性能を長期にわたり追跡し、A/Bテストを実行して本番環境でのさまざまな組み合わせを評価することができます。
Humanloopは、ユーザーが実際のデータを使用してプロンプトをテストし、構造化された人間の評価を収集し、パフォーマンス・メトリクスに基づいてプロンプトをファイン・チューニングできる、フィードバック主導のプロンプト最適化環境を提供します。プロンプト間の迅速な反復をサポートし、体系的な改良のための定性的および定量的シグナルの収集を自動化するのに役立ちます。
これらのツールを導入すると、プロンプトの最適化が管理され、測定可能なプロセスになり、チームは手動の推測だけに頼ることなくアウトプットを改善できるようになります。
プロンプトの最適化は単なる理論的な演習ではなく、特定のタスクや目標に合わせてモデルの動作を調整することで、さまざまな領域にわたって測定可能な影響をもたらします。
プロンプトの最適化を思慮深く行うことにより、これらの各シナリオがスケーラブルで高品質なオートメーションへと近づき、人間の介入が減り、LLMを活用したワークフローの信頼性が向上します。
LLMの規模が拡張し続けるにつれて、プロンプト最適化は手動の微調整から自動化されたモデル駆動型の改良へと進んでいきます。人間のフィードバックによる強化学習（RLHF）、プロンプト蒸留、メタプロンプトの進化などの新しい手法により、モデルはタスクの成功とユーザーの好みに基づいて自身のプロンプトを改善する方法を学習できるようになります。
システム・レベルでは、プロンプト最適化パイプラインとLLMOpsプラットフォームとの間の緊密な統合が見られ、プロンプト評価からAPIやデプロイメント全体にわたるリアルタイムのチューニングまで、すべてが自動化されます。このアプローチにより、動的なプロンプト調整、コンテキストを意識した動作、コストを意識した推論が可能になり、プロンプトは静的なインプットではなく、適応型のインテリジェントなインターフェースに近づきます。
プロンプト最適化は、大規模言語モデルとのより正確で効率的、かつ信頼性の高いやりとりを実現するエンジンです。コンテンツの作成、問題の解決、エンタープライズ・ツールの構築のいずれにおいても、最適化されたプロンプトは、モデルの動作をタスク目標に合わせるのに役立ちます。
プロンプト・テンプレートやfew-shotの例から、反復的な改良や自動化ツールに至るまで、この記事で取り上げる手法は、優れたアウトプットは思慮深いインプットから始まることを示しています。この分野が成熟するにつれて、プロンプト最適化は単なる技術的なスキルではなく、生成AIシステムのインフラストラクチャーの中核層となるでしょう。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。
1 Cui, W.、Zhang, J.、Li, Z.、Sun, H.、Lopez, D.、Das, K.、Malin, B.A、Kumar, S.著（2025年）。Automatic prompt optimization via heuristic search：調査。arXiv：arXiv:2502.18746。https://arxiv.org/abs/2502.18746
2 Choi, J.（2025年）。Efficient prompt optimization for relevance evaluation via LLM-based confusion-matrix feedback。Applied Sciences、15（9）、5198。https://doi.org/10.3390/app15095198
3 Yang, C.、Wang, X.、Lu, Y.、Liu, H.、Le, Q. V.、Zhou, D.、Chen, X.（2023年9月7日）。Large Language Models as Optimizers: Optimization by PROmpting (OPRO)。arXiv：arXiv:2309.03409。https://arxiv.org/abs/2309.03409
4 Liu, Y.、Xu, J.、Zhang, L. L.、Chen, Q.、Feng, X.、Chen, Y.、Guo, Z.、Yang, Y.、Cheng, P.（2025年2月6日）。Beyond prompt content: Enhancing LLM performance via Content-Format Integrated Prompt Optimization (CFPO)。arXiv：arXiv:2502.04295。https://arxiv.org/abs/2502.04295
5 Yongchao, L.、Yao, S.、Liu, S.、Zhong, X.、Huang, J.（2024年）。PROMST: Prompt optimization for multi-step tasks with human feedback。MIT REALM Project。https://yongchao98.github.io/MIT-REALM-PROMST
6 Wan, X.、Shi, Z.、Yao, L.、He, H.、Yu, D.（2024年）。PromptAgent: Language model as a prompt designer for language model。『Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024)』内。https://neurips.cc/virtual/2024/poster/95758