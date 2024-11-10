Think Newsletter
プロンプトの先を考え、コンテキスト全体を把握する
one-shotプロンプティングとは、モデルにタスクを実行するための一つのサンプルまたはプロンプトを提供する手法を指します。他のプロンプト・エンジニアリング手法、つまりサンプルがまったく示されないzero-shotプロンプティングや、いくつかのサンプルが示されるfew-shotプロンプティングとは異なり、one-shotプロンプティングでは、一つのよく練られたプロンプトを使用して目的のアウトプットを実現します。この手法では、OpenAIのGPT-3/GPT-4（Generative Pre-trained Transformer）モデルやIBM Graniteモデルなどの大規模言語モデル（LLM）を活用して、最小限のインプットに基づいて人間のようなテキストを理解し、生成します。
one-shotプロンプティングは、大量のトレーニングデータを収集することが非現実的なシナリオで特に役立ちます。例えば、ラベル付きデータが限られているかまったく利用できない、思考の連鎖プロンプト、few-shotプロンプティング、zero-shotプロンプティングなどのアプリケーションでは、one-shotプロンプティングを使用すると、モデルが一つのサンプルから一般化できるようになるため、大きな利点があります。図1には、one-shotプロンプティングの形成が示されています。
急速に進化している人工知能（AI）と自然言語処理（NLP）の分野、特に生成AIにおいてはプロンプト・エンジニアリングが極めて重要な技術となっています。さまざまなタイプのプロンプティングの中で、one-shotプロンプティングはその効率と有効性で際立っています。この記事では、one-shotプロンプティングの概念、そのメカニズム、アプリケーション、利点、限界、および将来の潜在顧客について説明します。
プロンプティングは、言語モデルが目的のアウトプットを生成するようガイドするためにAIで使用される手法です。プロンプティングには、zero-shot、few-shot、one-shotプロンプティングなど、さまざまなタイプがあります。タイプごとに、特定のタスクを実行するためにモデルに提供されるデータとサンプルの量が異なります。プロンプト・エンジニアリングでは、モデルのパフォーマンスを最適化するためにこれらのプロンプトを作成する必要があります。
one-shotプロンプティングでは、高度な大規模言語モデル（LLM）の機能を活用して、一つのサンプルプロンプトから一貫性がありコンテキストに適した応答を生成します。この効率性は、知識プロンプティング、ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティング、適応型特徴投影など、いくつかの基礎となるメカニズムによって実現されています。これらのメカニズムには、知識プロンプティングや適応型特徴投影など、一般化されているものがあり、テキスト、画像、動画などのさまざまなデータ・タイプに適用できますが、ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティングなどの他のメカニズムは、画像や動画データを処理するために特別に設計されています。
ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティングにより、モデルは視覚的な手がかりに基づいて解釈して応答できるようになります。これは画像認識や動画分析などのタスクには不可欠です。対照的に、知識プロンプティングと適応型特徴投影は、さまざまな種類のインプットにわたって理解して応答を生成するモデルの能力を強化し、複数の領域にわたって汎用性を高めます。
例えば、フランス語の文書を英語に要約し、特定のAPIのアウトプットをフォーマットする必要があります。one-shotプロンプティングを使用すると、「{Title}、{Key Points}、{Summary}APIテンプレートを使用して、このフランス語のテキストを英語に要約してください」のような一つのサンプルプロンプトを提供できます。LLMでは、多言語機能と適応型特徴投影を使用して、目的の出力フォーマットを生成します。Pythonでは、生成AIモデルの応答をAPIワークフローに統合することで、このプロセスを自動化できます。
この手法では、外部の知識ベースまたは既存のドメイン固有のコーパスを活用して、モデルの文脈的な理解と意思決定能力を強化します。アクション関連またはタスク固有の情報で強化された構造化されたナレッジ・グラフやテキスト提案を統合することで、モデルは、より正確な推論をサポートする関連情報を効果的に取得できます。例えば、一連のドメイン関連タスクやイベントなど、アクション関連のコーパスを埋め込むことで、モデルをone-shot学習シナリオで新しいタスクへより適切に一般化することができます。こうした方法により、モデルは事前定義された情報リポジトリを使用して知識のギャップを埋めることができ、適応してより文脈に適した応答を生成する能力が向上します。[1]この手法は、強固なアウトプットを提供しながら、膨大な量のタスク固有のトレーニングデータの必要性を軽減できるため、大規模なLLMと組み合わせると特に強力です。
この手法では、セグメンテーション・マスク、バウンディング・ボックス、キー・ポイントなどの視覚的な手がかりを活用して、モデルが画像や動画データをより効果的に理解して処理できるように導きます。ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティングでは、モデルに参照画像または特定の関心領域を強調する一連の画像セグメントが提供され、推論中に主要な視覚的特徴に焦点を当てることができます。これらの視覚的なプロンプトを使用することで、モデルは画像内の空間関係、オブジェクトの境界、文脈要素をよりよく理解できるようになり、ビジョン・タスク上のパフォーマンスが大幅に向上します。このアプローチでは、オブジェクト検出、画像分類、セグメンテーションなど、さまざまな視覚ベースのアプリケーションにおいて、最小限のサンプルからモデルが一般化されるようにすることで、zero-shot学習とone-shot学習の両方の能力を向上させることが示されています。[2]さらに、この技術により、モデルは最小限のデータで新しい視覚コンテキストに動的に適応することで予測を改良することができ、ラベル付けされたトレーニングサンプルが限られているシナリオで非常に効果的になります。
one-shotアクション認識における適応的特徴投影では、抽出された特徴量を時間の経過とともに調整し、改良することにより、動画データの時間的変動の課題に対処します。この方法では、基本ネットワークを事前トレーニングおよびファイン・チューニングして一般的な特徴量セットを学習し、次に、動画の時間的進行に基づいてモデルが内部の特徴表現を動的に調整できるようにする特徴適応技術を適用します。インプットの特徴量を空間的パターンと時間的パターンの両方を捉える空間に投影することで、モデルは動作速度やオブジェクトの相互作用の変化など、アクション・シーケンスのばらつきをより適切に処理できるようになります。このアプローチにより、一つのトレーニング動画からアクションを認識するモデルの能力が大幅に向上し、新しい未公開の動画シーケンス内の複雑なアクションを認識する際の一般化と精度が向上します。[3]適応型特徴投影は、動画ベースのタスクのきめ細かい時間動的処理に特に有用であり、高パフォーマンスなone-shotアクション認識にとって重要なコンポーネントとなっています。
このストラテジーでは、インプットの最も関連性の高い領域にモデルのアテンションを段階的に焦点を当てることで、one-shot学習を強化します。アクション検出タスクでは、サポート・セットとクエリー・セット間のクロスアテンションなどのメカニズムを通じてアテンション・ズーミングが採用されます。このアプローチにより、モデルはサポート動画（アクションサンプルを含む）の特徴量をクエリー動画（アクションを検出する必要がある）と比較し、調整することができます。関連するアクションが含まれる可能性が最も高い特定の時間領域または空間領域に焦点を当てることにより、モデルは高品質のアクション提案を生成します。このクロスアテンション・メカニズムにより、モデルはインプットの重要な部分を効果的に「ズームイン」することができ、ノイズや無関係な情報を削減し、one-shot学習シナリオでのパフォーマンスを向上させることができます。[4]この手法は、複雑なインプット空間を絞り込むのに役立ち、最小限のトレーニングサンプルも精度を維持しながら、クエリー・セットのより効率的な処理を可能にします。
これらのメカニズムでは、具体的なサンプルとともに、さまざまなドメインにわたるone-shotプロンプティングの適応性と堅牢性を示しています。高度なプロンプト手法を活用し、外部の知識と視覚的な手がかりを統合することで、one-shotプロンプティングは最小限のデータ入力で高い精度と効率を実現できます。
one-shotプロンプティングには大きなメリットと、いくつかの課題があり、AIと機械学習の分野では魅力的でありながら複雑な手法となっています。ここでは、その利点と限界について詳しく説明します。
メリット
制限
one-shotプロンプティングは、幅広い業界やシナリオにわたって多数のサンプルやアプリケーションを見つける強力な手法です。高度な大規模言語モデル（LLM）の機能と高度なプロンプト手法を活用することで、one-shotプロンプティングはさまざまなタスクの効率とパフォーマンスを大幅に向上させることができます。ここでは、いくつかの注目すべきユースケースを紹介します。
1. カスタマー・サービスとチャットボット
one-shotプロンプティングは、カスタマー・サービス環境でのチャットボットやバーチャル・アシスタントのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。一つのよく練られたサンプルを提供することで、チャットボットは複雑なクエリーを処理し、パーソナライズされた応答を提供し、全体的な顧客満足度を向上させるようにトレーニングすることができます。この方法により、膨大なトレーニングデータの必要性が減り、さまざまなカスタマー・サービス・シナリオへの迅速なデプロイメントと適応が可能になります。[6]
2. コンテンツの作成とオートメーション
コンテンツ作成とオートメーションの分野では、one-shotプロンプティングを使用して、最小限のインプットで高品質の記事、レポート、クリエイティブコンテンツを生成できます。これは、大量のコンテンツを効率的に作成する必要があるマーケティング担当者、ライター、コンテンツ作成者にとって特に役立ちます。一つのプロンプトを提供することで、モデルは多様で文脈的に関連のあるコンテンツを生成し、時間とリソースを節約できます。[1]
3. パーソナライズされたレコメンデーション
one-shotプロンプティングでは、限られたインプットに基づいてカスタマイズされた提案を生成することで、レコメンデーションシステムを強化します。例えば、eコマースプラットフォームでは、one-shotプロンプティングを使用してパーソナライズされた製品のおすすめを提供することで、ショッピング体験を向上させ、売上を増やすことができます。この方法では、最小限のデータを活用して、非常に正確で関連性の高いレコメンデーションを生成します。[7]
4. 動画におけるアクション認識
動画分析では、監視映像やスポーツ分析における特定のアクションの識別などのアクション認識タスクにone-shotプロンプティングを使用できます。一つのサンプル動画を提供することで、モデルは、さまざまな条件下でも、新しい動画内の同様のアクションを認識することを学習できます。これは、セキュリティー、スポーツパフォーマンス分析、自動動画編集などのアプリケーションで特に価値があります。[3]
したがって、one-shotプロンプティングはAIの大幅な進歩であり、さまざまなドメインにわたって効率的で柔軟なソリューションを提供します。研究がその限界に対処し続けるにつれて、この技術の潜在的なアプリケーションとメリットは拡大することになり、インテリジェント・システムの進化に貢献しています。
