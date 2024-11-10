one-shotプロンプティングでは、高度な大規模言語モデル（LLM）の機能を活用して、一つのサンプルプロンプトから一貫性がありコンテキストに適した応答を生成します。この効率性は、知識プロンプティング、ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティング、適応型特徴投影など、いくつかの基礎となるメカニズムによって実現されています。これらのメカニズムには、知識プロンプティングや適応型特徴投影など、一般化されているものがあり、テキスト、画像、動画などのさまざまなデータ・タイプに適用できますが、ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティングなどの他のメカニズムは、画像や動画データを処理するために特別に設計されています。

ビジュアル・インコンテキスト・プロンプティングにより、モデルは視覚的な手がかりに基づいて解釈して応答できるようになります。これは画像認識や動画分析などのタスクには不可欠です。対照的に、知識プロンプティングと適応型特徴投影は、さまざまな種類のインプットにわたって理解して応答を生成するモデルの能力を強化し、複数の領域にわたって汎用性を高めます。

例えば、フランス語の文書を英語に要約し、特定のAPIのアウトプットをフォーマットする必要があります。one-shotプロンプティングを使用すると、「{Title}、{Key Points}、{Summary}APIテンプレートを使用して、このフランス語のテキストを英語に要約してください」のような一つのサンプルプロンプトを提供できます。LLMでは、多言語機能と適応型特徴投影を使用して、目的の出力フォーマットを生成します。Pythonでは、生成AIモデルの応答をAPIワークフローに統合することで、このプロセスを自動化できます。