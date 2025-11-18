メタ・プロンプトとは

タスク（数学の問題の数値など）を変更すると、推論フレームワークは同じままで、プロンプトがそれに応じて調整されます。

このシナリオはタイプ理論によって強化され、プロンプトの設計を問題のタイプと確実に一致させられます。メタ・プロンプトでは、そのタイプは「数学の問題」または「要約リクエスト」などが考えられます。これにより、数学タスクは数学固有の推論構造を取得し、要約タスクは要約指向のテンプレートを取得します。これにより、精度、適応性を維持し、複雑なタスクでの無関係な推論を防止します。

これらの概念を実践するには、メタ・プロンプトに次の3つの手順が必要です。

1. タスクを決定する（T）：特定のインスタンスだけでなく、問題のカテゴリーを指定します。

2. タスクを構造化されたプロンプト（P）にマッピングする：メタ・プロンプト・ファンクター（M）を使用して、推論のために組織化された、連続的なテンプレートを作成します。このプロンプト生成は、AIエージェントによって自動で行うことも、手動で行うこともできます。

3. 実行とアウトプット：LLMは、構造化された特定のプロンプトを特定のインプットに適用することで、一貫性のある理解可能な問題解決を確保します。

