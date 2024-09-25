センチメント分析

few-shotプロンプティングは、モデルが、限られたラベル付きデータを使用してテキストの感情を分類するセンチメント分析で特に役立ちます。図2に示すように、few-shotプロンプティングとセマンティック・マッチングとの統合は一例です。これにより、モデルはベクトル・ストアからの関連するサンプルに基づいて感情を正確に分類できるようになります。[1]



動画におけるアクション認識

few-shotプロンプティングは、動画内のアクション認識にも適用されています。Yuheng Shi氏らは知識プロンプティングを導入し、外部リソースからの常識的な知識を活用してビジョン言語モデルをプロンプト化することができました。この方法では、最小限の監督で動画内のアクションを効果的に分類し、トレーニングのオーバーヘッドを大幅に削減しながら最先端のパフォーマンスを達成します。[8]

基盤を持つダイアログの生成

基盤となるダイアログの生成やチャットボットでは、few-shotプロンプティングで外部の情報ソースを統合することで対話モデルを強化できます。この研究では、few-shotプロンプティングによって対話モデルのパフォーマンスが大幅に向上し、より一貫性があり、文脈に沿ったものになることが実証されました。[9]

Named Entity Recognition（NER）

few-shotプロンプティングでは、モデルがテキスト内のエンティティーを認識して分類するのに役立つサンプルを提供することで、固有表現抽出タスクを強化できます。以下の引用された研究の著者は、エンティティー認識プロンプトベースのfew-shot学習方法を開発しました。これはNERのタスクにも適用でき、モデルのパフォーマンスを大幅に向上させます。[10]

コード生成タスク

few-shotプロンプティングは、テスト・アサーションの生成やプログラムの修復などのコード関連のタスクにも適用できます。この研究では、Noor Nashid氏らはコード・デモンストレーションを自動的に検索して効果的なプロンプトを作成する技術を開発し、タスクの精度が大幅に向上したことを示しています。[11]