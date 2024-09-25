Think Newsletter
プロンプトの先を考え、コンテキスト全体を把握する
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
few-shotプロンプティングとは、AIモデルにそのパフォーマンスを導くためのいくつかのタスクのサンプルを提供するプロセスを指します。この方法は、広範なトレーニングデータが使用できないシナリオで特に役立ちます。
大量のラベル付きデータの収集が困難な生成AIの状況では、few-shot学習が不可欠です。プロンプト・メソッドではテキスト入力を構造化された形式に変換し、IBM Graniteシリーズ、MetaのLlamaモデル、OpenAIのGPT-3やGPT-4などのモデルが適切な応答で空白を埋めることができるようにし、広範なラベル付きデータセットがなくてもタスクを効果的に実行できます。[1]この手法はまた、特定のサンプルを通じてモデルをガイドすることで、事前定義されたアウトプット形式の取得もサポートし、目的の構造の一貫性と精度を確保します。
急速に進化する人工知能（AI）、機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）の分野で、few-shotプロンプティングは強力な技術として登場しました。この方法では、モデルは限られたサンプルを使用してタスクを実行できるため、zero-shotプロンプティングやone-shotプロンプティングなどの他のプロンプト手法とは区別されます。OpenAIのGPT-3/GPT-4や、IBM GraniteモデルやMetaのLlamaモデルなどの大規模言語モデル（LLM）のような高度なAIシステムの可能性を最大限に活用するためには、few-shotプロンプティングを理解することが欠かせません。
図1は、大規模言語モデルを使用した感情分類のためのfew-shot学習プロセスを示しています。プロンプトには、「肯定的」または「否定的」とラベル付けされたテキストのサンプルを示しています。このモデルには、これらのラベル付けされたサンプルを確認した後、新しいテキスト（「この製品は費用対効果が非常に高い」）を「肯定的」と分類するタスクが与えられます。これは、few-shot学習により、モデルを少数のサンプルから一般化して特定のタスクを実行する方法を示しています。
few-shotプロンプティングは、プロンプト内で目的のタスクのいくつかのサンプルをモデルに提示することによって動作します。この手法では、事前にトレーニングされた大規模言語モデル（LLM）の知識を活用して、限られたデータでも特定のタスクを効率的に実行します。
ユーザー・クエリー：このプロセスは、「この製品は非常にコストパフォーマンスが高い」などのユーザー・クエリーから始まります。
ベクトル・ストア：すべてのサンプルは、セマンティック検索用に最適化されたデータベースであるベクトル・ストアに保存されています。ユーザー・クエリーを受信すると、システムはセマンティック・マッチングを実行し、ベクトル・ストアから最も関連性の高いサンプルを見つけます。
関連するサンプルの取得：最も関連性の高いサンプルのみが取得され、プロンプトの作成に使用されます。このサンプルでは、検索拡張生成（RAG）を利用してベクトル・ストアからサンプルを取得し、プロンプトを特定のクエリーに合わせて調整するのに役立ちます。RAGは、few-shotプロンプティングに一般的に必要ではありませんが、文脈に即したサンプルが確実に使用されるようにすることでプロセスを大幅に強化し、特定のシナリオでのモデルのパフォーマンスを向上させることができます。
プロンプトの形成：プロンプトは、取得したサンプルとユーザー・クエリーを使用して構築されます。例えば、プロンプトは次のようになります。
LLM処理：構築されたプロンプトはLLMに入力されます。モデルはプロンプトを処理し、アウトプット（この場合はユーザー・クエリーの感情を分類する）を生成します。
アウトプット：LLMは、指定されたサンプルの「否定」などの分類を出力します。
研究では、広範なプロンプト・エンジニアリングへの依存を減らすfew-shot学習アプローチの有効性が明らかになりました。プロンプティングの前に大規模なデータセットを使用してモデル・パラメーターを調整する従来のファイン・チューニングと異なり、few-shot設定でのファイン・チューニングとは、プロンプト内に直接提供された少数のサンプルを使用して、事前にトレーニングされたモデルを適応させるプロセスを指します。このアプローチにより、モデルは大規模なデータセットでの追加トレーニングを必要とせずに、既存の知識をより効果的に活用できるようになります。[2]この研究では、「ヌル・プロンプト」（タスク固有のテンプレートやラベル付きサンプルを含まないプロンプト）を使用した場合でも、このモデルはさまざまなタスクにおいて競争力のある精度を達成できることが実証されました。例えば、ヌル・プロンプトでは、「次のテキストの感情は何ですか？」のような質問をするだけです。感情を分類する方法に関する具体的なサンプルや指示は提供しません。この構造の欠如にもかかわらず、モデルはうまくパフォーマンスを発揮でき、few-shot学習の堅牢性を示しています。
全体として、この研究では、few-shot学習は、特に構造化されたプロンプトを使用する場合に非常に効果的なプロンプトであることが示唆されています。ヌル・プロンプトでは良好な成果をもたらす可能性がありますが、いくつかの適切に選択されたサンプルを追加すると、特にラベル付きデータが限られているシナリオでは、モデルのパフォーマンスをさらに向上させることができ、汎用的で効率的なアプローチになります。[1]
few-shotプロンプティングは、モデルが最小限のサンプルを使用してタスクを実行できるようにする自然言語処理（NLP）の強力な手法です。このアプローチには、その有効性と適用可能性に影響を与えるいくつかの利点と限界があります。
メリット
制限
このように、few-shotプロンプティングでは、さまざまなアプリケーションにおいて効率性、柔軟性、パフォーマンスの点で大きなメリットをもたらします。しかし、プロンプトの品質、計算の複雑さ、一般化の課題、制限されたzero-shot機能への依存から、その可能性を最大化するためにさらなる進歩が必要な領域が浮き彫りになっています。
Think Newsletter
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
few-shotプロンプティングは、大規模言語モデルの強みを活用して、限られたサンプルで複雑なタスクを実行するために、さまざまなアプリケーションにわたって多数のサンプルを備えた汎用的で強力なツールであることが証明されています。これは、コンテンツ作成やコンテキスト内学習などのクリエイティブな生成AIのユースケースで人気があります。ここでは、いくつかの注目すべきユースケースを詳細に説明します。
センチメント分析
few-shotプロンプティングは、モデルが、限られたラベル付きデータを使用してテキストの感情を分類するセンチメント分析で特に役立ちます。図2に示すように、few-shotプロンプティングとセマンティック・マッチングとの統合は一例です。これにより、モデルはベクトル・ストアからの関連するサンプルに基づいて感情を正確に分類できるようになります。[1]
動画におけるアクション認識
few-shotプロンプティングは、動画内のアクション認識にも適用されています。Yuheng Shi氏らは知識プロンプティングを導入し、外部リソースからの常識的な知識を活用してビジョン言語モデルをプロンプト化することができました。この方法では、最小限の監督で動画内のアクションを効果的に分類し、トレーニングのオーバーヘッドを大幅に削減しながら最先端のパフォーマンスを達成します。[8]
基盤を持つダイアログの生成
基盤となるダイアログの生成やチャットボットでは、few-shotプロンプティングで外部の情報ソースを統合することで対話モデルを強化できます。この研究では、few-shotプロンプティングによって対話モデルのパフォーマンスが大幅に向上し、より一貫性があり、文脈に沿ったものになることが実証されました。[9]
Named Entity Recognition（NER）
few-shotプロンプティングでは、モデルがテキスト内のエンティティーを認識して分類するのに役立つサンプルを提供することで、固有表現抽出タスクを強化できます。以下の引用された研究の著者は、エンティティー認識プロンプトベースのfew-shot学習方法を開発しました。これはNERのタスクにも適用でき、モデルのパフォーマンスを大幅に向上させます。[10]
コード生成タスク
few-shotプロンプティングは、テスト・アサーションの生成やプログラムの修復などのコード関連のタスクにも適用できます。この研究では、Noor Nashid氏らはコード・デモンストレーションを自動的に検索して効果的なプロンプトを作成する技術を開発し、タスクの精度が大幅に向上したことを示しています。[11]
これらのユースケースでは、さまざまな分野やタスクにわたるfew-shotプロンプティングの幅広い適用可能性と有効性を示し、AIおよびアプリケーションのイノベーションと効率を促進する可能性を示しています。
few-shotプロンプティングは、AIとNLPの大幅な進歩を表しており、限られたサンプルで効率性、柔軟性、パフォーマンスの向上を実現しています。テクノロジーが進化するにつれて、さまざまなアプリケーションで重要な役割を果たし、複数の分野でイノベーションと効率性を推進するでしょう。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。