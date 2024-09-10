zero-shotプロンプティングとは

基盤モデルの利点の1つは、追加のトレーニング・データを必要とせずに、多くのユースケースに適応できることです。zero-shotプロンプティングでは、モデルはユースケースに対するアウトプットの例を受け取らずに、応答を生成するように求められます。zero-shotプロンプティングは、ゼロ・トレーニング・データを使用してモデルに予測を行わせる機械学習パターンであるゼロ・ショット・ラーニングの応用です。

以下の例では、 IBM GraniteシリーズのIBM granite-3-8b-instructモデルが、分類のユースケースでzero-shotプロンプティングを使用したプロンプトを与えられています。2この場合、モデルは、IT問題を「高」または「低」のいずれかに分類するように求められます。これは、問題の緊急性を示します。この例では、モデルはプロンプトの分類ラベルを「高」と推測し（太字のアウトプットが示すように）、この文脈では適切な応答となります。

注：プロンプトは、IBM® watsonx.aiのPrompt Labで「フリーフォーム」モードを使用して実行されました。

説明される問題のクラス名を高、中、または低のいずれかに設定します。最後の問題のクラス名のみを予測します。そのクラス名が選ばれた理由を簡単に説明してください。

クラス名：High

説明：ビジネス・コストが高い、多くのユーザーに影響がある、またはその両方を含む問題。

クラス名：中

説明：高と低の中間に該当する問題。

クラス名：低

説明：少数のユーザーに影響を与えるか、ビジネス上のコストが高くないか、またはその両方である問題。

問題：ユーザーからファイルをアップロードできないという報告が寄せられています。

クラス：高

説明： この問題は、多くのユーザーに影響を与え、高いビジネス・コストをもたらすため、重大であると考えられます。ファイルをアップロードできないと、ユーザーがタスクを完了できず、遅延や生産性の低下につながる可能性があります。さらに、この問題は複数の部門またはチームに影響を与え、ビジネス・コストをさらに増加させる可能性があります。

zero-shotプロンプティング・ストラテジーは、モデルに新しい問題を与えるときにデフォルトのプロンプト・エンジニアリングストラテジーとなることがよくあります。1この例では、明示的な応答例なしに、モデルがどのように適切な推論を生成することが想定されているのかを示します。zero-shotプロンプティング・シナリオは、新しい問題を解決するために事前知識を適用する上で、人間の学習を模倣します。3