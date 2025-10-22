LangChainでは、チャットボットアプリケーションでモジュール式ワークフローを構築するための強力なフレームワークを提供します。構造化プロンプト、動的チェーン、高度なLLM統合を組み合わせることで、開発者はRAG技術を活用し、JSONなどの構造化されたアウトプットを提供するスケーラブルで適応性のあるパイプラインを作成できます。LangChainがプロンプト・チェーンを効果的に処理する方法は次のとおりです。

プロンプトの抽象化：LangChainでは、from_templateを活用して各ステップの構造化された入出力ワークフローを設計し、複雑なチャットボット・オペレーションを簡単に処理できるようにします。

LLM統合：このフレームワークでは、IBM Granite、OpenAI、Hugging FaceなどのさまざまなLLMとシームレスに統合されており、カスタマイズされたタスクに合わせてファイン・チューニングすることができます。

チェーン管理：LangChainのSequentialChainとSimpleSequentialChainがチャットボットパイプライン用のモジュール式ワークフローを可能にし、StroutputparserがJSONなどの構造化されたアウトプットを実現します。

動的なワークフロー：LangChainでは、ConditionalChainやシステムメッセージテンプレートなどのツールを使用して、動的コンテンツ生成のためのRAG（検索拡張生成）の原則に沿った適応型ワークフローをサポートします。