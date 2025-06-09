osモジュールは、プロジェクトの認証情報やAPIキーなどの環境変数にアクセスするために使用されます。

WatsonxLLMは、langchain_ibmのモジュールで、生成AIモデルからアウトプットを生成するためのIBM Watson LLMを統合します。

ChatWatsonxは、LangChainを介してIBM watsonxを使用することで、チャットベースの対話を可能にします。

SimpleDirectoryReaderは、LlamaIndexでインデックスを作成するためにディレクトリからドキュメントをロードして読み取るためのものです。

GenParamsには、Watsonxテキスト生成パラメーターを構成するためのメタデータ・キーが含まれています。

SQLiteCacheを使用すると、ローカルの.cache.db SQLiteデータベースを設定できるため、冗長なAPI呼び出しを回避し、開発とテストを加速できます。

このチュートリアルには、いくつかのライブラリーとモジュールが必要です。以下のコンポーネントを必ずインポートしてください。インストールされていない場合は、pipをクイックインストールすることで問題が解決されます。