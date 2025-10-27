Think Newsletter
プロンプトの先を考え、コンテキスト全体を把握する
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
プロンプト・チューニングとは、大規模な事前トレーニング済みモデルを数十億のパラメーターを更新せずに新しいタスクに適応させる、パラメーター効率の高いファイン・チューニング（PEFT）手法のことです。代わりに、モデルのインプット空間に挿入される、ソフト・プロンプトまたは仮想トークンと呼ばれるトレーニング可能で小規模なベクトルのセットを学習します。これらのベクトルは継続信号として機能し、フリーズされたモデルを予想される動作に向けて制御し、バックボーンをそのまま維持します。この観点により、コンピューティングとストレージのコストが大幅に削減されるため、複数のユースケースにわたって大規模なモデルをカスタマイズする必要がある組織に最適です1、2
プロンプト・エンジニアリングは、モデルから適切な動作を引き出すために、巧妙なテキスト指示（ハード・プロンプト）を作成することに依存しています。ハード・プロンプトは場合によっては効果的ですが、脆弱なため、大規模に最適化するのが困難です。つまり、プロンプト・エンジニアリングでは、文言の小さな変更が性能に予測不可能な大きな変動をもたらす可能性があり、それが体系的な最適化が困難な理由となっています。ただし、完全なファイン・チューニングを行うと、すべてのモデル・パラメーターが更新され、特に数千億の重みを持つモデルの場合は計算コストが高く、ストレージ容量も大きくなります。プロンプト・チューニングではうまくバランスを取っており、個別のテキストの代わりに連続的な埋め込みを使用し、これらの小さなベクトルのみをトレーニングし、多くのタスクで完全なファイン・チューニングに近い性能を実現しながら、はるかに効率的です。2、3
Think Newsletter
Thinkニュースレターで業界ニュース、AIツール、プロンプト・エンジニアリングの最新トレンドを先取りしましょう。さらに、メールに直接お届けする新しい解説、チュートリアル、専門家の洞察にアクセスできます。IBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
プロンプト・チューニングのアプローチは、連携によって大規模な事前トレーニング済みモデルを適応させるコア・コンポーネントに基づいています。この方法では、凍結モデルを使用し、勾配ベースの最適化を通じてソフト・プロンプト埋め込みのセットを学習し、タスク固有のデータセットによってガイドされます。これらの要素により、モデル全体を再学習することなく、パラメーター効率の高い適応が可能になります1、2
事前トレーニング済みの凍結モデル：大規模言語モデル（LLM）またはビジョン・トランスフォーマーがバックボーンとして機能します。トレーニング中は凍結されたままになり、コンピューティングとストレージのコストを削減しながら一般的な知識が維持されます。4
ソフト・プロンプトの埋め込み：これらのプロンプトは、トークン化された入力に接続または挿入された、仮想トークンとも呼ばれるトレーニング可能なベクトルです。これらは、内部の重みを変更することなく、アウトプット・タスクに向けてモデルを制御する連続信号として機能します。4
タスク固有のデータセット：ダウンストリーム・タスクに合わせたラベル付きデータセットは、ソフト・プロンプトの教師あり最適化に不可欠です。
勾配ベースの最適化：オプティマイザーを使用してソフト・プロンプト・パラメーターと軽量ヘッド（オプション）のみが更新され、バックボーンは凍結されたままになります。この方法により、タスク中の効率と安定性が確保されます。4
図が示すように、プロンプト・チューニングは、凍結された事前トレーニング済みモデルのインプットに、トレーニング可能な小規模なベクトル・セットを導入することで機能します。これらのプロンプトは、何十億ものパラメーターを更新することなくモデルをターゲット・タスクに導く隠れた指示として機能します。
これらのコア・コンポーネント以外にも、いくつかの設計上の選択が性能に大きな影響を与えます。
プロンプトの長さ：ソフト・プロンプト内の仮想トークンの数は、クリティカルなハイパーパラメーターです。さまざまな研究者が実験を行い、最適な長さはタスクによって異なることがわかりました。例えば、単純な分類タスクは短いプロンプト（例：20トークン未満）で最もよく機能する場合がありますが、複雑なシーケンスのラベル付けタスクでは、より長いプロンプト（例：100トークン程度）が必要になる場合があります。5
プロンプトの配置：この要素は、インプット・シーケンス内でプレフィックス、サフィックス、またはインターリーブとして表示されるかどうかにかかわらず、プロンプトの場所を最適化します。
初期化ストラテジー：ランダムな値、サンプリングされた埋め込み、またはタスク固有のトークンを使用してソフト・プロンプトを開始すると、収束速度と精度に影響を与える可能性があります。4
これらの追加要素は必須ではありませんが、最適な成果を得るために推奨されます。
プロンプト・チューニングの仕組みとメリットを明確に説明するセンチメント分析タスクについて説明します。映画のレビューを「肯定的」または「否定的」に分類するために、1,750億のパラメーター・モデルを適応させることが目標だと仮定します。完全なファイン・チューニング・アプローチでは、法外な費用と時間がかかります。プロンプト・チューニングの場合、プロセスは次のようになります。
凍結した事前トレーニング済みモデルから開始：1,750億のパラメーターのバックボーンは完全に変更されていないため、事前トレーニング中に学習された一般知識の膨大なリポジトリーが保持されます。5
ソフト・プロンプトを追加：トレーニング可能な小規模なベクトル・セット（例：20の仮想トークン）が、すべての映画レビューのインプットの埋め込みに追加されます。これらのベクトルは人間が読み取れるテキストではありません。これらは、モデルの語彙と同じ高次元空間（例えば、この規模のモデルなら12,288次元空間）に存在する連続した埋め込みです。最適化によって、これらのベクトルは、モデルの行動を制御する連続的でタスクに特化した信号をエンコードするように学習します。
インプットをフィード：例えば、
[Soft Prompts] The movie was absolutely fantastic!
この例では、センチメント分析タスクのために20個のソフト・プロンプト・トークンを初期化するとします。トレーニング後、インプットは内部的に次のようになります。
ここで、各v1は学習された高次元プロンプト・ベクトルです。学習の目標は、凍結モデルが後続のテキストのセンチメントを正しく分類するよう導くベクトルの最適値を見つけることです。
ソフト・プロンプトのみをトレーニング：映画レビューのラベル付きデータセットを使用して、トレーニング・プロセスを開始します。バックプロパゲーションを通じて、誤差勾配が計算されますが、最適化ステップではソフト・プロンプト埋め込みのパラメーターのみが更新されます。このアプローチでは、モデルの1,750億の重みではなく、数千のパラメーターのみをチューニングします。5
モジュール方式でデプロイ：トレーニングが完了すると、結果として得られる20個のベクトルのセットが、タスク固有の適応全体を構成します。同じベース・モデルをスパム検知などの別のタスクに適応させるには、スパム・データセットで新しいソフト・プロンプトのセットをトレーニングし、推論時にそれらを交換するだけです。
この手法は、効率性に関して大きなメリットをもたらします。各タスクのモデルの完全なコピーを個別に保管する代わりに（1,750億のパラメーター・モデルでは最大350GBが必要）タスク固有のプロンプト・パラメーターを保管する必要がありますが、そのサイズはわずか数KBです。1このモジュール性により、プロンプト・チューニングは、大規模なモデル適応のための実用的で費用対効果の高いソリューションになります。2
プロンプト・ベースのチューニングは、より広範なパラメーター効率の高いファイン・チューニング（PEFT）の手法とアプローチに含まれる複数のファミリーの1つです。実践者が最も適切な手法を選択するには、その手法が他の手法と重複することを理解することが不可欠です。性能、表現力、効率、実装の複雑さを天秤にかけて選択することになります。
|手法
|アーキテクチャーの変更
|表現力
|トレーニング可能なサイズ
|長所
|短所
ディープ・プロンプト・チューニング（Pチューニングv2）3
トレーニング可能なベクトル（「プロンプト」）をモデルのすべての層に追加し、注意メカニズムに影響を与えます。
高。既存のモデル・スキルを効果的に引き出し、組み合わせます。
モデル・パラメーターの約0.1～3％。
モデル規模全体で共通で、多くのNLU/NLGタスクではLoRAよりも簡単に実行できます。
真に斬新なタスクでは、LoRAよりも表現力がありません。ハイパーパラメーターの影響を受けやすい可能性があります。
LoRA（低ランク適応）6
トレーニング可能な低ランク行列を既存の重み行列（注意層など）と並行して挿入します。
非常に高。まったく新しい注意パターンと動作を学習できるため、プロンプト・ベースの方法よりも強力です。
モデル・パラメーターの約0.1～1％。
最も表現力豊かなPEFT手法です。重みをマージできるため、追加の推論レイテンシーはありません。
ランク・ハイパーパラメーターの実装とチューニングがより複雑です。
アダプター
新しい小さなニューラル・ネットワーク・モジュールを各トランスフォーマー層内に順番に挿入します。
高。モデルに新しい計算能力を追加します。
モデル・パラメーターの約1～4％。
安定性と確立性が高く、高度にモジュール化されています。
シリアル処理、LoRAまたはプロンプトよりも高いパラメーター数により、わずかな推論レイテンシーが発生する可能性があります。
プロンプト・チューニングはリアルタイムの用途では多くのメリットがありますが、その限界を理解することも重要です。
プロンプト・チューニングの主な強みは、効率性、モジュール性、そして基本モデルの知識の保存です。
優れたパラメーターとコスト効率：最大の利点は、トレーニング可能なパラメーターが大幅に削減されることです。プロンプト・チューニングは、モデル全体の1％未満であることが多いソフト・プロンプト・ベクトルの小規模なセットのみを更新することによって、計算コストとストレージ・コストを大幅に削減します。このストラテジーにより、計算リソースが限られている組織でも大規模な基盤モデルの適応が可能になります。
モジュール性とスケーラブルなデプロイメント：各タスクは小規模で独立したプロンプト・パラメーターのセットにカプセル化されているため、推論時にこれらの軽量なプロンプト・ファイルを交換するだけで、単一の凍結されたバックボーン・モデルを多数のタスクに適応させることができます。この「プラグ・アンド・プレイ」アーキテクチャーは高度にモジュール化されており、アプリケーションごとに個別の数ギガバイトのモデル・コピーを保管・管理する必要がなくなります。
破滅的な忘却の軽減：完全なファイン・チューニングは、新しいタスクを学習する際に、モデルの事前トレーニングされた知識を上書きしたり低下させたりするリスクがあります。プロンプト・チューニングでは、バックボーン・モデルの重みを完全に凍結しておくことで、事前トレーニング中に学習した一般知識の膨大なリポジトリーが保存され、モデルのコア機能を失うことなく再利用できるようになります。
データ効率：完全なファイン・チューニングでは、新しいタスクごとに大規模なラベル付きデータセットが必要となることが多いのですが、プロンプト・チューニングでは、より小規模で控えめなデータセットで強力な性能を発揮できます。
プロンプト・チューニングには長所がある一方で、表現力の限界、トレーニングの難しさ、解釈可能性の欠如などの欠点もあります。
限定的な表現力：主な理論上の制限は、プロンプト・チューニングやプレフィックス・チューニングがLoRAや完全なファイン・チューニングなどの方法よりも表現力が乏しいことです。正式な分析では、これらの手法が注意ブロックのアウトプットにバイアスを追加することで機能することが示されていますが、モデルの学習された注意パターンを根本的に変更することはできません。これは、プロンプト・チューニングが、モデル内に既に存在するスキルを引き出して組み合わせる点では非常に効果的なものの、新しい推論パターンを必要とする真に斬新なタスクを学習できない場合があることを意味します。
トレーニングの不安定性とハイパーパラメーターの感度：最も重要な現実的課題の1つは、ハイパーパラメーターに対する手法の感度です。トレーニング・プロセスは収束が困難な場合があり、学習率とプロンプトの初期化ストラテジーおよび長さの選択に大きく依存するため、最適な成果を得るには慎重かつ広範囲にわたるチューニングが必要になることがよくあります。
解釈可能性の「ブラック・ボックス」問題：最大かつ永続的な制限は、ソフト・プロンプトの解釈可能性の本質的な欠如です。これらは、勾配降下法によって最適化された連続した高次元ベクトルであるため、人間が読み取れるテキストには対応していません。この「ブラック・ボックス」の性質により、プロンプトが学習した内容、プロンプトが特定の方法でモデルを操作する理由、失敗したときのデバッグ方法を理解することが困難になります。
モデルの規模への依存：元のインプット・レベルのプロンプト・チューニング手法の有効性は、バックボーン・モデルの規模と相関関係にあります。100億を超えるパラメーターを持つモデルを完全にファイン・チューニングすることで競争力を持つようになりますが、その性能は、より小規模で一般的に使用されるモデルでは大幅に向上します。
プロンプト・チューニングの原理は、自然言語処理における最初の用途をはるかに超えて、非常に適応性が高いことが証明されています。この技術は現在、マルチモーダル領域や音声処理、高度な学習パラダイムにおいて、モデルを効率的にカスタマイズするための重要な手段となっています。
マルチモーダル・プロンプト・チューニング（視覚言語モデル）：プロンプト・チューニングは、CLIPなどの事前トレーニング済み視覚言語モデル（VLM）をダウンストリームの視覚タスクに適応させるための重要な手法です。このコンテキストでは、プロンプトは1つまたは両方のモダリティー向けに設計できます。7
音声処理での用途：プロンプト・チューニング・パラダイムは、音声処理の領域にまで拡張することに成功しました。この用途では、生の音声発話が個別の音響ユニットにエンコードされ、学習可能なタスク固有のソフト・プロンプトのセットがこのシーケンスに接続されます。このフレームワークは統一されており、事前トレーニングされた単一の音声モデルをさまざまなタスクに適応させることができます。これには、キーワード・スポッティング、発話の意図分類、さらには自動音声認識（ASR）までが含まれ、これらはすべて小規模なタスク固有のプロンプトのみをトレーニングする際に行われます。
マルチタスク学習と多言語学習：効率性と一般化をさらに高めるために、研究者は分離された単一タスクのプロンプトにとどまらないトレーニングを行っています。高度な手法では、複数のタスクや言語間で伝達できる共有プロンプトの学習に焦点を当てています。
人工知能の研究分野では、機械学習と生成AIのプロンプト・チューニングが、AIモデルの効率的なモデル・チューニングのための重要な方法として登場しています。すべてのモデルの重みを変更し、限られたトレーニング・データで過剰適合のリスクがある完全なモデル・トレーニングとは異なり、この手法は、インプット・テキストに添付されたインプット・プロンプトの最適化に重点を置いています。オートメーションと反復のプロセスを通じて、特定のタスクの効果的なプロンプトを作成する最適なプロンプトを発見することが目標です。このプロセスの成功は、多くの場合、モデルのサイズによって決まります。このアプローチは、大規模な再トレーニングに代わるスケーラブルな代替手段を提供し、RAGなどの他の戦略を補完して、基盤モデルをカスタマイズするための基礎としての役割を強化します。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。
[1] Li, Z., Su, Y., & Collier, N.（2025年）。「A Survey on Prompt Tuning.」arXiv preprint arXiv:2507.06085。
[2] Lester, B., Al-Rfou, R., & Constant, N。（2021年11月）。「The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt Tuning.」2021年度Conference on Empirical Methods in Natural Language Processingの議事録内（pp.3045-3059）。
[3]Liu, X., Ji, K., Fu, Y., Tam, W., Du, Z., Yang, Z., & Tang, J.（2022年5月）。「P-Tuning: Prompt Tuning Can Be Comparable to Fine-tuning Across Scales and Tasks.」第60回Association for Computational Linguistics年次会議（短編論文：2巻）（pp. 61-68）。
[4] Lei, S., Hua, Y., & Zhihao, S.（2025年）。「Revisiting Fine-Tuning: A Survey of Parameter-Efficient Techniques for Large AI Models.」
[5] Bian, J., Peng, Y., Wang, L., Huang, Y., & Xu, J.（2025年）。連合学習における基礎モデルのパラメーター効率の高いファイン・チューニングに関する調査。arXiv preprint arXiv:2504.21099。
[6] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., ... & Chen, W.（2022年）。「Lora: Low-rank adaptation of large language models.」ICLR, 1(2), 3。
[7] Tian, Q., & Zhang, M.（2025年）。「Enhancing visual-language prompt tuning through sparse knowledge-guided context optimization.」Entropy、27（3）、301。