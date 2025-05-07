プロンプトとは、応答を生成する大規模言語モデルなどのAIモデルに提供されるインプットテキストやクエリーのことです。これは、モデルの動作の指針となり、タスクを定義し、対話のコンテキストを設定するための主要なメカニズムとして機能します。プロンプトのデザインはアウトプットの質と関連性に大きな影響を与えるため、特定のタスクに適したタイプのプロンプトを選択することが不可欠です。

AIモデルから最良の成果を得るには、異なるタスクや目的に合わせてプロンプトを構成する、さまざまな方法を理解することが不可欠です。プロンプトを構成するには、直接指示、自由形式の指示、タスク固有の指示という3つの主な方法があります。

直接的な指示とは、AIに何をすべきかを正確に伝える、明確で具体的な命令です。これらのプロンプトは、ユーザーのアウトプットに対する期待が明確である場合の、単純なタスクにおいて理想的です。直接的プロンプトは、明示的な指示を解析し、指示と密接に一致した応答を生成するモデルの能力に依存しています。指示が詳細であるほど、アウトプットが期待に応える可能性が高くなります。

例：

Write a poem about nature.

この場合、AIはテキストを生成するための正確な形式[詩]とトピック[自然]を知っています。

オープンエンド型の指示は制約が少なく、AIがより広いアイデアを探求したり、創造的で解釈的な応答を提供したりすることを促進します。これらのプロンプトは、ユーザーがアウトプットの多様性と独自性を重視するブレーンストーミング、ストーリーテリング、または探索的な議論に役立ちます。オープンエンド型のプロンプトは、制約を課すことなくモデルの生成機能を活用します。このモデルは、トレーニング・データに基づいてプロンプトに対する最適なアプローチを推測するため、多様な結果や予期せぬ結果を生成する可能性があります。

例：

Tell me about the universe.

ここでは、AIは、宇宙の起源、構造、科学的理論など、議論する宇宙の側面を自由に決定できます。

タスクに特化した指示は、翻訳、要約、計算など、正確で目標指向のタスクのために設計されます。これらのプロンプトは多くの場合、具体性を持って作成され、正確な応答を確保するために追加のコンテキストや例を含める場合があります。タスクに特化したプロンプトでは、モデルの固有タスクに関する理解を活用します。few-shotプロンプティング（例を提供する）やzero-shotプロンプティング（例を提供せず、モデルの事前トレーニングされた知識に依存する）などの高度なプロンプト手法を組み込むことができます。

例：

Translate this text into French: ‘Hello.’

モデルは言語翻訳タスクと特定のインプットテキストの両方を理解することで、アウトプット「Bonjour」を生成できます。

このような種類のプロンプトとその背後にある技術的なニュアンスを理解することで、ユーザーはAIモデルを効果的に導くプロンプトを作成し、応答の質と関連性を最適化できます。