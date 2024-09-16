マルチエージェント・システム（MAS）は、すべての機能を1つのモデルにまとめるのではなく、複数の専門エージェント間でタスクを分割します。エージェントは各自で同じ言語モデルも異なる言語モデルも使用できるため、幅広いタスクを実行する能力を秘めています。

ChatDevでは、自社と他の2つのLLMベースのソフトウェア開発オーケストレーション・フレームワークであるGPT-EngineerおよびMetaGPTの性能を比較する一般的な研究論文で評価を行いました。このときは完全性、実行可能性、一貫性、および品質に関するメトリクスが設定されました。ChatDevとMetaGPTは、単一エージェントのオーケストレーション・アプローチであるGPT-Engineerを上回るパフォーマンスを示し、複雑なタスクを1ステップのソリューションで解決することがより困難であることを実証しました。これらの性能の成果は、複雑なタスクをより管理しやすいサブタスクに分割することで、タスク完了の効率が向上することを示唆しています。

ChatDevは、自然言語とプログラミング言語の両方を使用するエージェントの協調的なコミュニケーション手法によって、品質メトリクスではMetaGPTを大幅に上回りました。効率的なコミュニケーションが可能なエージェントはそれぞれのサブタスクを完了までガイドすることができ、手動で決定した最適化ルールにつきまとう制限を克服することができました。17 この結果は、コミュニケーション・エージェントと協調的エージェントを使用するマルチエージェントのフレームワークが、より多用途で適応性の高い機能を提供する可能性を示唆しています。