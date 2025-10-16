LangFlowとは

LangFlowは、ローコードまたは ノーコード のグラフィカル・ユーザー・インターフェイス（GUI）内でエージェント型AIアプリケーションを作成するために使用されます。ユーザーはコンポーネントを相互に接続し、その接続によりアプリを介したデータ・フローが決定されます。

顧客サービスを自動化する エージェント型AI チャットボット ・アプリケーションを構築する場合、ユーザーはまずチャット・インターフェイスを 大規模言語モデル（LLM） に接続することができます。また、LLMを社内の ベクトル・データベース に接続して 検索拡張生成（RAG） システムを作成し、LLMが顧客の注文履歴などのデータを参照できるようにすることもできます。