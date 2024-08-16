ビジュアル・インターフェースとドラッグ・アンド・ドロップツールを使用するため、プログラミングの知識がほとんどない、もしくはまったくない技術者以外のユーザーでも機能的なソフトウェアを構築できます。

ノーコード開発の威力は、ソフトウェア開発を民主化し、基幹業務ユーザーが特定のニーズに合わせたソリューションを迅速に開発できるところにあります。例として、顧客アンケートアプリの構築を検討しているマーケティングチームについて考えてみましょう。ノーコード・プラットフォームを使用して、質問フィールド、ボタン、データ収集ツールなどのモジュールをビジュアル・キャンバスにドラッグ・アンド・ドロップするだけで、数週間ではなく、わずか数時間でアプリを組み立てることができます。

ノーコード・プラットフォームは、ドラッグ・アンド・ドロップ式のインターフェース、ビジュアル・ワークフロー、事前構築されたコンポーネントを使用して、技術に詳しくないユーザー（シチズン・デベロッパーやビジネス技術者とも呼ばれます）がIT部門の関与なく、カスタム・ソリューションを設計、構築、テスト、立ち上げることを可能にします。

この迅速なアプリケーション開発アプローチにより、アプリケーションのプロトタイピングとデプロイメントを加速し、前例のないスピードでアイデアをテストして、ソリューションを実装できるようになります。市場のニーズへの迅速な対応を促進し、開発コストとITチームの負担を軽減し、技術リソースをより複雑なプロジェクトのために解放できます。その結果、企業はより迅速にイノベーションを起こして、変化するニーズにより効率的に適応できるようになります。

ノーコード開発は、技術的スキルが限られているビジネス・ユーザーの手に開発ツールを提供することで、テクノロジー環境を再構築します。 業界アナリストのGartnerは、2020年の25%未満から、2025年までに70%の新しいアプリケーションがローコードもしくはノーコード・テクノロジーで開発される（ibm.com外部へのリンク）と予測しています。

この変化により、マーケティングからオペレーションに至るまで、組織のあらゆるレベルでイノベーションの文化が育むことができます。企業がワークフローをデジタル化し、プロセスを自動化するプレッシャーに直面するなかで、ノーコード・プラットフォームは、スケーラブルでコスト効率の高いソリューションを提供します。これらのツールは、ビジネス・リーダーがコーディングの幅広い専門知識や追加の技術リソースを必要とせずに、デジタル・トランスフォーメーションの目標を達成するのに役立ちます。