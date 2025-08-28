watsonxエージェントとは

執筆者

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

IBM® watsonxエージェントは、ビジネス・タスクを自動化するように設計された、IBM watsonx Orchestrateで利用できる人工知能（AI）エージェントです。AIエージェント大規模言語モデル（LLM）を搭載しており、ユーザーからのプロンプトがなくても自律的に動作することができます。

watsonxエージェントは、ワークフローの自動化、ツールとの統合、顧客とのリアルタイムのコミュニケーションなど、人間のインプットなしで多くのビジネス機能を実行できます。

IBM watsonxエージェントのメリット

企業は、エージェント型AIオペレーションにIBM watsonx Orchestrateを使用することで、いくつかの主要なメリットを享受できる可能性があります。具体的には、次のようなメリットがあります。

  • 迅速な導入：ドメインの専門知識とエンタープライズ・グレードのロジックを備えた事前構築済みエージェントを統合し、すぐに使用できるようにします。

  • 一元管理：単一のインターフェースでエージェントAIの運用管理を合理化します。

  • ワークフロー統合：多数のアプリ、ツール、システムをサポートし、既存のワークフローをエージェント型ワークフローに変換します。

  • 効率性と拡張性の向上：エージェント型AIソリューションを実装して、ステップごとのプロンプトを必要とせずにタスクを自動化します

  • エンタープライズ・グレードのセキュリティー：watsonxエージェントの動作を制御するためのガイドラインとガードレールを設定します。

AIエージェント

AIエージェントの5つのタイプ：自律機能と実世界アプリケーション

目標主導型でユーティリティーベースのAIがワークフローや複雑な環境にどのように適応するかをご覧ください。
AIエージェントを構築、展開、監視

watsonxエージェントのタイプ

IBM watsonxは、多数のビジネス・オペレーションにわたるユースケース向けに、事前に構築されたカスタマイズ可能なエンタープライズ・グレードのエージェントを提供します。ノーコードのエージェント・ビルダーと付属のソフトウェア開発キット（SDK）スイートを使用して、ユーザーはカスタム・エージェントとAIアプリケーションを作成できます。

事前構築済みドメイン・エージェント

watsonx Orchestrateの事前構築済みエージェントは、次の4つの領域をカバーしています。

各エージェントには、それぞれの役割に必要なドメインの専門知識、エンタープライズ・ロジック、およびアプリの統合が搭載されています。

調達エージェント

調達エージェントとして利用できるAIモデルは、調達のライフサイクルを自動化し、従業員がビジネスの利益を最適化する戦略的な影響に集中できるようにします。調達エージェントは、次のことを支援できます。

  • サプライヤー管理：Dun & Bradstreet社の洞察を統合することで、サプライヤー管理エージェントは潜在的なコンプライアンスやリスク管理上の問題に事前にフラグを立てることができます。自動化されたサプライヤー・オンボーディングにより、データの精度とプロファイルの保守が強化されます。

  • 購買：エージェントは、従業員が購入リクエスト、注文、商品の領収書を確認できるようにすることで、調達サイクルを短縮し、ヘルプデスク業務を合理化します。従業員のセルフサービスは、購入の申請の作成と変更、運用上の問題の解決も対象としています。

  • 調達と契約：生成AIエージェントは、イベントの作成、提案依頼書（RFP）の作成、サプライヤーの推奨、契約ワークフローの管理に役立ちます。watsonxエージェントは、組織のテンプレートとポリシーに沿ったコンテンツを生成します。

  • 請求書管理：エージェントは、エラーや不一致のチェック、ブロックされた請求書のクリア、請求書処理のための利害関係者間のコラボレーションの合理化により、請求書の正確性を向上させることができます。

営業エージェント

watsonx Orchestrate Agent Catalogの販売エージェントは、営業チームが定型業務を自動化し、成長を最大化するために使用できる洞察を生成できるように設計されています。販売エージェントは、次のことを支援します。

  • クライアント・アウトリーチ：生成AIエージェントは、スケーラブルで迅速なアウトリーチを実現するために、パーソナライズされたEメールを作成して、検証済みのクライアントに送信します。[CS1]

  • クライアント検索：Dun & Bradstreet社との連携により、ターゲットを絞った潜在顧客を開拓するための充実した企業データと連絡先データが提供されます。

  • 顧客関係管理（CRM）：エージェントはSalesforceに接続して、アカウント、機会、リード、連絡先記録を表示および管理し、営業チームが常に最新のデータを入手できるようにします。

  • 製品の実現：Seismic社の販売イネーブルメント・プラットフォームのキュレートされたコンテンツにより、エージェントは適切なメッセージング、USP（独自の販売ポイント）、販売販促資料を使って、販売者の質問に答えることができます。

  • 営業・潜在顧客獲得とコンバージョン：エージェント型AIが、質問に答え、営業チームの関与を支援することで、目標到達プロセスを通じて初期段階のリードを次の段階へと進めます。

  • セールス・リサーチ：エージェントが複数のソースからデータを収集し、営業担当者が効果的な売り込みやリードの成約に必要なデータを提供します。

人事エージェント

watsonx Orchestrateの事前構築済み人事エージェントは、複雑なタスクを自動化し、従業員や人事担当者に必要なサービスと機能を提供します。人事エージェントは以下のことを支援します。

  • 従業員サポート：人事エージェントは、休暇申請、給与明細の取得、メリット教育、オンボーディングなどの日常的な作業を処理するため、人事担当者はより要求の厳しい仕事に専念できるようになります。

  • 人材獲得：採用は、両当事者にとってAIの拡大競争です。エージェントは、求人広告の掲載、候補者の発掘、履歴書の審査、面接のスケジュール設定、オファーの草案作成などを支援します。

  • 学習と能力開発：エージェントは、スキル・ギャップを特定し、パーソナライズされたトレーニングの推奨事項を発行し、学習ワークフローを自動化することで、さらなるスキルアップと進歩を実現します。

  • パフォーマンス管理：マネージャーはエージェントを使用して、個々の従業員にパーソナライズされた目標を設定し、継続的なフィードバックを提供し、業績評価を合理化できます。

カスタマー・ケア・エージェント

watsonx Orchestrateのカスタマー・ケア・エージェントは、ファースト・パーティのビジネス・データを活用し、必要な場合にのみサポート・スタッフにエスカレーションすることで、サポート担当者を介さずに顧客の問い合わせを解決できるよう支援します。カスタマー・ケアエージェントは、以下を提供できます。

  • オムニチャネル顧客セルフサービス：エージェントは、Webチャット、電話、SMS、ソーシャルアプリなど、さまざまなサポートの接点で顧客を支援します。これらのエージェントを動かす基盤モデルは、コンテキスト認識と推論に自然言語処理を使用して、複数ステップのタスクを独自に解決します。

  • コールセンターのモダナイゼーション：音声AIエージェントは自然言語理解（NLU）を使用して音声認識を強化し、電話で顧客とチャットします。

  • エージェント支援：AIエージェントは、意思決定を簡素化し、効率を高めるために、適切な回答と提案された次のアクションによって人間のスタッフをサポートします。

カスタム・エージェント

watsonx Orchestrateは、事前構築済みエージェント・スイートに加えて、カスタム・エージェントを必要とする組織に対して、2つのソリューションを提供しています。ノーコードのAgent Builderは、AI開発用の直感的なエージェント・フレームワークを提供します。開発経験のあるユーザーは、エージェント開発キット（ADK）を使用して、Python、YAML、JSON でエージェントを設計および構築できます。

エージェント・ビルダー

エージェント・ビルダーは、AIエージェントを作成、テスト、デプロイするためのノーコード・インターフェースです。カスタム・ビルドのエージェントは、 APIキーを通じて組織がすでに使用しているシステムやツールと統合できます。ユーザーは、オープンソース・フレームワークのLangChainLangGraphで作成されたものなどのサードパーティ・エージェントをOrchestrateエージェントと組み合わせて、ワークフローを統合できます。

エージェント開発キット（ADK）

ADKはダイレクト・コーディングをサポートしているため、エージェントの作成とデプロイメントに必要なスペースとツールが開発者に提供されます。コマンドライン・インターフェース（CLI）ユーティリティーとPythonモジュールは、watsonx Orchestrate AWS、IBM® Cloud、およびその他の実装用のエージェントとツールを構築するために使用できます。

watsonx Orchestrateでのエージェント・オーケストレーション

watsonx Orchestrateは、複数エージェントによるワークフローの設計プロセスを簡素化します。エージェント・オーケストレーションは、エージェントを接続して連携させ、コンテキストを共有し、依存関係を管理できるようにします。各エージェントはモジュール化され、推論や他のシステムとの統合、あるいは他のエージェントに作業を委任します。

watsonxのオーケストレーションは、次の機能を基盤としています。

  • ネストされたエージェント・コール：高レベルエージェントはタスクをサブタスクに分解し、他のエージェントに委任します。

  • シーケンスと制御フロー：マルチステップ・エージェントは、1つのエージェントの出力を次のエージェントの出力として使用したり、適応パスに沿って進めたりしながら、タスクを順番に実行することができます。

  • コンテキストの伝播：オーケストレーションされたエージェントはワークスペースのコンテキストを共有し、スムーズにコラボレーションを実現します。

  • 再利用可能なエージェント・カタログ：watsonxの事前構築済みエージェントは、ワークフローに組み込んだり、さらなるカスタマイズを行うためのテンプレートとして使用したりできます。

次のステップ

事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。

 watsonx Orchestrateの詳細はこちら watsonx.aiの詳細はこちら