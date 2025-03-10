AIエージェントのコンポーネントとは

IBMニュースレター
AIエージェントは、人間の介入を最小限に抑えながら、インテリジェントな意思決定を行い、デジタル・システムとシームレスに連携します。では、これらのエージェントを真にインテリジェントなものにしているのは何でしょうか。AIエージェントは、その核となる相互接続されたコンポーネント群によって、環境を認識し、情報を処理し、意思決定を行い、連携し、有意義な行動を取り、経験から学習します。
AIエージェントにはさまざまな機能を持つ多数の種類があり、エージェントの動作はそれぞれが動作するAIエージェント・アーキテクチャーによって管理されます。
反応型エージェントは、刺激に即座に反応する単純な反射的エージェントであり、場合によってはアクチュエーターを備えて環境と対話します。モデルベースの反射エージェントは、環境の内部モデルを使用して意思決定を強化します。一方、事前対応型認識エージェントは、高度な推論と長期計画が可能です。エージェントの中には特定のタスクに特化したものもあれば、AIオーケストレーションにおいて一種の「指揮者」として他のエージェントを導くように設計されたものもあります。
その点を踏まえ、これらは人工知能エージェントの主要コンポーネントであり、それぞれが適応型のインテリジェント・システムを作成するために不可欠です。
エージェント型AIは、さまざまなソースから情報を取り込んで解釈できる必要があります。インプットは、ユーザー・クエリー、システム・ログ、APIからの構造化データ、センサー読み取り値など、さまざまな形式で行われます。エージェントはこれらの情報を解析して理解する必要があり、多くの場合、テキストベースのインプットには自然言語処理（NLP）などのAIテクノロジー、構造化ソースにはデータ抽出技術が使用されます。認識モジュールの複雑さは、エージェントの目的によって異なります。例えば、Amazon社のAlexaなどのチャットボットはNLPを使用して人間のインプットを解釈しますが、自動運転車はカメラ・フィード、LIDARデータ、レーダー信号を処理して物体を認識し、道路をナビゲートします。この重複するマルチセンサー融合とコンピューター・ビジョンを組み合わせることで、自律走行車は周囲の環境をリアルタイムで認識できるようになります。
未加工データを受信すると、認識モジュールがそれをクリーンアップ、処理、構造化し、利用可能な形式に変換します。Speech to Text、物体検知、感情分析、エンティティー認識、異常検知といったAIソリューションが広く活用されています。リアルタイムAIシステムでは、効率的かつ適応的な認識機能を備え、ノイズを除去し、関連情報を優先する必要があります。このモジュールの精度と堅牢性は、AIエージェントの有効性に直接影響を及ぼします。認識における誤解釈は、誤った判断や行動につながる可能性があるためです。
特定のワークフロー内でエージェントの動作を適切にガイドするために、プロンプト・エンジニアリングが必要になる場合があります。
即時のインプットに本能的に反応する反応型エージェントとは異なり、プランニング・エージェントは実行前に一連の行動をマッピングします。このモジュールは、自律型ロボット、ロジスティクス最適化、AI駆動型スケジューリングシステムなどのAIアプリケーションにとって重要です。
AIがインプットを理解した後、複雑な問題をより小さく管理可能なタスクに分解する必要があります。いくつかの重要なコンポーネントには、アクションを順序付けし、タスク間の依存関係を決定することがあります。AIエージェントは、ロジック、機械学習モデル、または事前定義されたヒューリスティックを利用して、最適な行動方針を確立します。
マルチエージェント・システムでは、エージェントが参考情報を求めて調整または交渉する必要があるため、計画立案はさらに高度になります。効果的な計画には不確実性も含まれ、確率的AIモデルを活用して予期せぬ出来事に備えます。堅牢な計画モジュールがないと、エージェントは長期的なタスクに苦労したり、プロセスの最適化に失敗したり、変化する状況に対応する際に非効率を感じたりする可能性があります。
メモリー・モジュールは、AIエージェントが情報を保持・想起することを可能にし、過去のやり取りから学習し、時間の経過とともにコンテキストを維持できるようにします。このモジュールは通常、短期記憶と長期記憶に分けられます。短期記憶はセッションベースのコンテキストを保存し、AIエージェントが対話中の最近のメッセージを思い出し、一貫性を維持できるようにします。これにより、コンテキスト内学習が可能になります。一方、長期記憶は、構造化されたナレッジ・ベース、ベクトル埋め込み、そしてエージェントが判断する際に参照できる履歴データで構成されています。
メモリーの永続性と組織化は、カスタマー・サポート用チャットボット、推奨エンジン、バーチャル・アシスタントなどのアプリケーションにおけるパーソナライゼーションの向上に不可欠です。効率的なメモリー・モジュールがなければ、エージェントはステートレスに動作し、ユーザーに情報を繰り返し入力させ、ユーザーエクスペリエンスを低下させます。メモリーは、エージェントが集合的なナレッジ・ベースを共有・更新することでコラボレーションを向上させるマルチエージェントシステムにおいても重要な役割を果たします。
過去10年間のシンプルなチャットボットは、事前定義されたルールを用いて、限られた選択肢の中から選択していました。より高度なAIエージェントは、さまざまな解決策のパスを評価し、パフォーマンスを評価し、時間の経過とともにアプローチを改良していきます。エージェントの中核を成すのは推論モジュールです。このモジュールは、さまざまな要素を評価し、確率を評価し、論理ルールや学習した行動を適用することで、エージェントが環境にどのように反応するかを決定します。AIの複雑さに応じて、推論はルールベース、確率ベース、ヒューリスティックベース、あるいはディープラーニングモデルを活用したものになります。一般的な推論パラダイムとして、ReAct（推論と行動）とReWOO（観察なしの推論）の2つが挙げられます。
エージェントの種類によって推論へのアプローチは異なります。たとえば、目標ベースのエージェントは、事前に定義された目標を考慮し、その目標達成につながる行動を選択することで意思決定を行います。これらのエージェントは、最良の結果を得るための最適化ではなく、結果が達成されたかどうかに重点を置きます。一方、効用ベースのエージェントは、目標が達成されたかどうかだけでなく、効用関数に基づいて結果がどの程度最適であるかを評価することで、意思決定をさらに一歩進めます。
シンプルなルールベースのAIシステムは、「Xが発生した場合、Yを実行する」といった事前定義されたロジックに従います。より高度なシステムでは、ベイズ推論、強化学習、またはニューラルネットワークを用いて、新しい状況に動的に適応します。このモジュールは、自動財務分析や法的契約書レビューなどのAIアプリケーションに不可欠な思考連鎖推論と多段階問題解決手法も実装できます。エージェントが効果的に推論し、情報に基づいた意思決定を行う能力は、複雑なタスクを処理する際のエージェントの総合的な知性と信頼性を決定します。
アクション・モジュールは、エージェントの決定を現実世界で実行し、ユーザー、デジタル・システム、さらには物理環境とのやり取りを可能にします。推論モジュールとプランニング・モジュールが適切な応答を決定した後、アクション・モジュールはAPIなどのツールを呼び出す場合でも、ロボット・アームを動かして外部環境とやり取りする場合でも、必要な手順を実行します。
エージェント・ワークフローでは、タスクを完了するために、外部ツール、データセット、API、オートメーション・システムへのアクセスが必要になる場合があります。ツール呼び出しは、エージェント型AIシステムで使用されるメカニズムです。エージェントは外部ツール、API、または関数を呼び出すことで、本来の推論や知識を超えて機能を拡張します。これにより、AIはアクションを実行し、リアルタイムのデータを取得し、計算を実行し、外部システムと動的にやり取りすることができます。
つまり、ツール呼び出しにより、大規模言語モデル（LLM）が構造化ツールとインターフェースできるようになり、トレーニングで使用されるデータ以外の情報にモデルがアクセスできるようになります。
通信モジュールは、エージェントが人間、その他のエージェント、または外部ソフトウェア・システムと対話することを可能にし、シームレスな統合とコラボレーションを実現します。このモジュールは、自然言語生成（NLG）とプロトコルベースのメッセージングを処理します。通信の高度さはさまざまです。シンプルなエージェントは事前定義されたスクリプトに従いますが、高度なエージェントは膨大なデータでトレーニングされた生成AIモデルを使用して、動的なコンテキスト認識応答を生成します。
コミュニケーション・コンポーネントは、知識の共有、交渉、タスクの調整を行うマルチエージェント・システム（MAS）にとって重要です。例えば金融分野では、複数のエージェントが市場動向を分析し、洞察を交換することで取引戦略を最適化できます。同様に、AIを活用したサプライチェーン・ネットワークは、ソフトウェア・エージェントを活用して在庫データを同期し、不足を予測し、物流を最適化しています。仮想アシスタントやチャットボットなど、人間が直接接するユースケースでは、このモジュールが自然で、情報に富み、魅力的な応答を実現します。人間のエージェントと効果的にコミュニケーションできる能力は、エージェントの使いやすさを向上させ、さまざまな分野での価値を高めます。
インテリジェント・エージェントの重要な特徴は、過去の経験から学習し、時間の経過とともに改善していく能力です。学習アルゴリズムにより、エージェントはパターンを認識し、予測を精緻化し、フィードバックに基づいて意思決定プロセスを調整することができます。これは、教師あり学習、教師なし学習、強化学習など、さまざまな学習パラダイムを通じて実現されます。
たとえば、学習モジュールを備えたカスタマー・サービス用チャットボットは、過去のやり取りを分析して、口調、精度、応答効率を向上させることができます。同様に、推奨システムは、ユーザーの好みに基づいて提案を継続的に改善できます。ロボット工学やゲームで使用される強化学習エージェントは、報酬を最大化し、ペナルティーを最小化することで、自らの行動を最適化します。学習モジュールがなければ、AIシステムは静的なままとなり、新しいトレンド、ユーザーの期待、あるいは依存関係の障害などの予期せぬ課題に適応できなくなります。
