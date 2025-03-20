エージェント推論とは

シンプルなAIエージェントは、事前にプログラムされた一連の条件アクション・ルールに従います。これらのルールは通常、「if-then」ステートメントの形式を取り、「if」部分は条件を指定し、「Then」部分はアクションを示します。条件が満たされると、エージェントは対応するアクションを実行します。

この推論手法は、特定のドメインに特化したユースケースに特に適しています。たとえば金融分野では、不正アクセス検知エージェントが、銀行によって定義された一連の基準に従って、ある取引を不正と判定します。

条件付きロジックでは、エージェント型AIは、認識できないシナリオに直面した場合、適切にアクションを取ることができません。この柔軟性の欠如を軽減するために、モデルベースのエージェントはメモリーと認識を活用して、環境の現在のモデルや状態を保管します。この状態は、エージェントが新たな情報を受け取るたびに更新されます。ただし、モデルベースのエージェントも依然として、条件とアクションのルールに縛られます。

たとえば、ロボットが倉庫内を移動して製品を棚に補充する場合、倉庫のモデルを参照してルートを決定しますが、障害物を感知すると、その経路を変更して障害物を回避し、移動を続けることができます。