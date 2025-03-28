大規模言語モデル（LLM）のツール呼び出しは、LLMが外部ツール、サービス、またはAPIと対話してタスクを実行する機能です。これにより、LLMは機能を拡張し、外部データ、リアルタイム情報、または特定のアプリケーションへのアクセスが必要になる現実世界のタスクの処理能力を強化できます。LLMがWeb検索ツールを使用する場合、Webを呼び出して、モデルのトレーニング・データにはないリアルタイムのデータを取得できます。他のタイプのツールには、計算、データ分析、視覚化のためのPythonや、データのサービス・エンドポイントの呼び出しなどのためのPythonが含まれる場合があります。ツール呼び出しにより、チャットボットはより動的かつ適応的になり、ライブ・データや直接のナレッジ・ベース外の特殊なタスクに基づいて、より正確で関連性が高く詳細な応答を提供できるようになります。ツール呼び出し用の一般的なフレームワークには、LangchainとOllamaがあります。

Ollamaは、個人のデバイスで使用するためのオープンソースのローカルAIモデルを提供するプラットフォームであり、ユーザーは自分のコンピューター上でLLMを直接実行できます。OpenAI APIなどのサービスとは異なり、モデルはローカル・マシン上にあるため、アカウントは不要です。Ollamaはプライバシー、パフォーマンス、使いやすさに重点を置いており、ユーザーは外部サーバーにデータを送信することなくAIモデルにアクセスして対話できます。これは、データ・プライバシーに懸念がある人や、外部APIへの依存を回避したい人にとって、特に魅力的です。Ollamaのプラットフォームは、セットアップと使用が簡単になるように設計されており、さまざまなモデルをサポートしているため、自然言語処理、コード生成、その他のAIタスクのためのさまざまなツールを自分のハードウェア上で直接利用できます。データ、プログラム、カスタム・ソフトウェアを含めてローカル環境のすべての機能にアクセスできるため、ツール呼び出しアーキテクチャーに適しています。

このチュートリアルでは、Olllamaを使用してローカル・ファイルシステムを調べ、ツール呼び出しをセットアップする方法について説明します。このタスクは、リモートLLMでは実行が困難です。ツール呼び出しやMistralやLlama 3.2などのAIエージェントの構築では、多数のOllamaモデルを利用できます。完全なリストはOllamaのWebサイトで確認できます。今回は、ツール・サポートを備えたIBM Granite 3.2 Denseを使用します。2Bモデルと8Bモデルは、ツールベースのユースケースをサポートし、検索拡張生成（RAG）、コード生成、翻訳、バグ修正の合理化のために設計された、テキストのみの高密度LLMでトレーニングされています。

このチュートリアルのノートブックは、こちらのGithubからダウンロードできます。