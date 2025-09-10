ReWOOには、トークンの効率性に加えて、ツール障害に対する堅牢性という追加の利点もあります。たとえばReActでは、ツールに障害が発生すると、システムが無限ループに陥ってしまう可能性があります（たとえば、LLMがシカゴの天気について壊れたデータベースに繰り返しクエリする、など）。

ReWOOはもっと機敏です。ツールが特定の証拠を返せなかった場合でも、最初の包括的な計画は引き続き有効です。つまり、Workerモジュールは処理を進めることができ、Solverモジュールは少なくとも部分的な回答を提供できます。この天気の例であれば、シカゴの天気に関するデータベースにクエリする無限または過剰なループに囚われることなく、Solverモジュールは少なくともニューヨークとミルウォーキーの気象情報をユーザーに知らせる回答を返します（必要な情報を読み込むことができたとすれば）。最終的にこの情報は、ユーザーの旅行計画のニーズには十分に役立つでしょう。

ReWOOにはたしかにメリットがありますが、普遍的に優れたフレームワークというわけではありません。特定の種類の仕事に秀でているのです。特に、必要な証拠の種類と量が一般的で予測可能である場合に適しています。しかし、予測可能性が低く、構造化されておらず、創造性、探求、または即興を必要とする問題の場合は、ReWOOでは不十分です。ReWOOは未知の要素が既知である場合には優れていますが、完全に未知の場合はうまく動作しません。

例えば、ReWOOはPythonコードのデバッグには最適ではありません。つまり、修正プログラムごとに新しいエラーや手掛かりを生成する可能性があり、最善の計画がすぐに消えてしまう可能性がある、探索的で反復的なプロセスだからです。ReActのような適応性の高いフレームワークは、抽象化においてのトークン効率は低くなりますが、最終的にはこのような問題により適しているといえます。