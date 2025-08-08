多くのプロトコルはまだ初期段階にあるため、大規模に使用または適用されるまでには至っていません。この成熟度の欠如は、組織が破壊的変化や進化する仕様に適応し、早期導入者として行動する準備をしなければならないことを意味します。

エージェントのテクノロジーが進化するにつれて、新しいプロトコルが登場する可能性があります。現在のAIエージェントのプロトコルをいくつかご紹介します。