次の サンプルユーザー・インプットを使用します：

クライアント企業を入力してください：A社

請負業者の会社名を入力してください：B社

（同じディレクトリレベルにある）A社の予算レポートのファイル名を入力します：budget_data.csv

（同じディレクトリレベルにある）A社とB社間の契約書のファイル名を入力します：contract.txt

この契約書に記載されているサービスの業種・業務（例：金融、建設など）を入力：造園

次のテキストは、このマルチ・エージェント・ワークフローを実行したことを受け取るアウトプットの例を示しています。

アウトプット：

-> ステップ「予算アドバイザー」は、以下の結果で完了しました。

A社のこの期間における予算は、合計差異が-12,700米ドルであることを示しています。上位の差異は、従業員の給与（-5000米ドル）、オンライン広告（-3000米ドル）、印刷広告（-2000米ドル）、および保守と修理（-1000米ドル）です。また、家賃、電気、水道、造園、清掃サービスなどにも比較的小さい差異があります。-> ステップ「契約シンセサイザー」は、以下の結果で完了しました。

A社とB社の間の契約は、デラウェア州にある顧客の施設にある造園サービスに関する契約です。作業完了時にA社が支払う総額は5,500米ドルです。両当事者は、デラウェア州において適用される法規制を遵守することに同意済みです。

-> ステップ「Web検索」が次の結果で完了しました。

件名：造園サービスの交渉提案

B社ご担当チーム 御中、

いつも大変お世話になっております。

社内予算データと造園業界の市場動向を慎重に検討した結果、高品質のサービス基準を維持しながら、弊社の財務的制約に合わせて調整できる領域を特定しました。

業務範囲：カーブアピールや資産価値に直接影響する必要不可欠な業務に重点を置くことによる、業務範囲の縮小を提案いたします。これには、植木や植え込みの剪定および芝生の管理、視覚的な興味を引くために時折行われるカラフルな植え付けも含まれます。 支払条件：競争の激化により造園コストが若干低下している現在の市場動向を鑑み、支払い総額の再考をご検討願います。作業完了後には、12％の削減を反映して、変更後の支払い総額として4,800米ドルを提案いたします。 タイムライン：リソースの割り当てを最適化し、業務の中断を最小限に抑えるために、プロジェクトのスケジュールを2週間延長することをご提案します。この調整により、サービスの品質を損なうことなく、内部予算の制約をより適切に管理できるようになります。

これらの調整により、デラウェア州で適用される法律や規制を遵守しながら、両当事者にとって相互に利益をもたらす結果を達成できると考えています。ご理解に感謝し、現在の市場動向と社内予算の制約に沿った合意を得るために、今後も議論を進めていければと思います。

本件についてご検討いただき、ありがとうございます。これらの調整案の承諾または対案についてご連絡お待ちしております。

よろしくお願いいたします。

[あなたの名前]

A社

-> ステップ「調達アドバイザー」は、以下の結果で完了しました。

最終回答はB社に送られ、作業完了時、12%の削減を反映した4,800米ドルへの合計支払い金額の変更を提案しています。この提案には、作業範囲の縮小とプロジェクトのスケジュールの延長も含まれています。

最後のEメール： 最終回答はB社に送られ、作業完了時に12%の削減を反映した4,800米ドルへの合計支払い金額の修正が提案されました。この提案には、作業範囲の縮小とプロジェクトのスケジュールの延長も含まれています。

明らかに、エージェントは利用可能なツールを正しく呼び出し、契約書と予算データを読み取って合成し、契約条件がクライアント優先で交渉される効果的なEメールを作成しました。ワークフロー内の各エージェントのアウトプットと各エージェントの役割の重要性がわかります。造園作業の範囲、支払い条件、契約スケジュールなどの重要な詳細は、Eメールに記載されています。また、交渉ではクライアントのメリットとなるように、造園業の市場動向を利用していることもわかります。最後に、Eメールで提案されている、変更後の合計支払い額4,800米ドルは、クライアントの造園予算5,200米ドルの範囲内に収まります。素晴らしいですね！