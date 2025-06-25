このチュートリアルでは、PythonでBeeAIを使用して、IBM® Graniteで完全にローカルなマルチ・エージェント・システムを構築します。これらのエージェントは、市場の傾向と内部予算の制約を考慮しながら、2社間で造園サービスの契約協定を交渉するために連携します。ワークフローは、予算アドバイザー・エージェント、契約合成エージェント、Web検索エージェント、調達アドバイザー・エージェントで構成されます。ユーザーが提供した契約、予算データ、サービスの業種・業務、会社名を考慮して、エージェントは連携してクライアントに有利な契約条件を交渉するためのEメールを作成します。
IBM Researchによってリリースされ、現在はLinux® Foundationに寄贈されているBeeAIは、開発者があらゆるフレームワークからAIエージェントを構築できるようにするオープンソースのエージェント型AIプラットフォームです。1
人工知能（AI）エージェントとは、大規模言語モデル（LLM）を使用して構築され、ワークフローを設計し、利用可能なツールを活用することで、ユーザーまたは別のシステムに代わってタスクを自律的に実行するシステムまたはプログラムを指します。AIエージェントは、事前定義されたツールにアクセスし、将来のアクションを計画し、複雑な問題を解決して自動化するために人間の介入をほとんどまたはまったく必要としないため、従来のLLMチャットボットよりも高度です。
BeeAIの前身は、単一のLLMエージェントの構築に特化したオープンソース・フレームワークであるBee Agent Frameworkです。逆に、BeeAIは、マルチエージェント・ワークフローを構築および調整するためのより高度なエコシステムを提供します。
BeeAIには、以下の特徴があります。
このステップバイステップ・ガイドは、Jupyter Notebookの形式でGitHubリポジトリーから取得できます。
まず、いくつかの前提条件を満たして環境をセットアップする必要があります。
1. このチュートリアルでは、 IBM® watsonx.aiやOpenAIで利用できるようなアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は使用しません。その代わりに、Ollamaの最新バージョンをインストールして、ローカルでモデルを実行できます。
macOS、Linux、Windows用のOllamaをインストールする最も簡単な方法は、次のWebページで確認できます：https://ollama.com/downloadこのステップでは、メニュー・バー・アプリをインストールして、バックグラウンドでOllamaサーバーを実行し、最新のリリース情報を常に把握できるようにします。
別の方法として、OllamaをHomebrewで端末にインストールすることもできます。
Homebrewからインストールする場合、またはソースから構築する場合は、中央サーバーを起動する必要があります。
2. Metaの最新のLlamaモデルやMistral AIのMistralモデルなど、ツール呼び出しをサポートするLLMがいくつかあります。このチュートリアルでは、IBMのオープンソースであるGranite 3.3モデルを使用します。このモデルは、強化された推論と指示に従う機能を備えています。3端末で次のコマンドを実行して、最新のGranite 3.3モデルを取得します。
3. パッケージの依存関係の競合を回避するために、仮想環境を設定します。Pythonバージョン3.11.9で仮想環境を作成するには、ターミナルで次のコマンドを実行します。
次に、環境をアクティブ化するために、次のコマンドを実行します。
4.
これらのパッケージをインストールするには、ターミナルで次のコマンドを実行します。
5. 次のタイトルが付いた新しいPythonファイルを作成します。
新しいPythonファイルの上部には、必要なライブラリとモジュールのインポート・ステートメントを含めます。
asyncio
エージェントのワークフローの視覚化については、次の図を参照してください。
次のステップで、このワークフローの各コンポーネントを組み立てていきます。
私たちのワークフローは、ユーザーのインプットに依存しています。最初に必要なインプットは、クライアントと請負業者の会社名です。後のステップでワークフローを実行すると、ユーザーは次のテキストでプロンプトを受け取ります。mainメソッドに次のコードを追加します。
また、クライアント企業の予算報告書を含むファイル
次のコードでは、ファイルの拡張子も検証して、予想される形式と一致していることを確認します。いずれかのファイルが間違ったファイル・タイプである場合、ユーザーには再試行するようプロンプトされます。
最後に必要なユーザー・インプットは、契約に記載されているサービスの業種・業務です。このインプットには、金融、建設などが該当します。
マルチ・エージェント・システムで構築できる最初のツールは、予算アドバイザー・エージェント用です。このエージェントは、クライアントの予算データを読み取る役割を担います。エージェントには次の関数が渡されます。
では、エージェントのエンジンである関数を設定してみましょう。
このツールを適切に使用するために、LangChainの
BeeAIのLangChainアダプターであるLangChainToolを使用すると、最初のツールの初期化を完了できます。
次に構築できるツールは、コントラクト・シンジサイザー・エージェント用です。このエージェントは、クライアントと請負業者間の契約書を読み取る役割を担います。エージェントには次の関数が渡されます。
このステップでは、さまざまなエージェントをワークフローに追加できます。予算アドバイザーと契約合成エージェントに対応するカスタム・ツールを提供しましょう。また、エージェントの名前、役割、指示、ツールのリスト、LLMも設定できます。
関連業種の市場動向をウェブで検索するために、事前構築されたLangChainの
マルチ・エージェント・システムの4番目であり最後のエージェントは、調達アドバイザーです。このエージェントは、他のエージェントによって取得および合成された情報を使用して、クライアントに利益をもたらす請負業者企業に対して説得力のあるEメールを作成する役割を担います。このEメールでは、市場の動向とクライアントの内部予算の制約を考慮して、契約条件を交渉する必要があります。このエージェントは外部ツールを必要としませんが、むしろその指示により機能します。
これまでのすべてのコードを使用して、mainメソッドを完成させることができました。mainメソッドの最後に、エージェントによるワークフローの実行を含めることができます。
サンプルの契約書と予算データ、および最終的なスクリプトについては、 GitHubリポジトリーをご覧ください。プロジェクトを実行するには、ターミナルで次のコマンドを実行します。
次の サンプルユーザー・インプットを使用します：
次のテキストは、このマルチ・エージェント・ワークフローを実行したことを受け取るアウトプットの例を示しています。
アウトプット：
-> ステップ「予算アドバイザー」は、以下の結果で完了しました。
A社のこの期間における予算は、合計差異が-12,700米ドルであることを示しています。上位の差異は、従業員の給与（-5000米ドル）、オンライン広告（-3000米ドル）、印刷広告（-2000米ドル）、および保守と修理（-1000米ドル）です。また、家賃、電気、水道、造園、清掃サービスなどにも比較的小さい差異があります。-> ステップ「契約シンセサイザー」は、以下の結果で完了しました。
A社とB社の間の契約は、デラウェア州にある顧客の施設にある造園サービスに関する契約です。作業完了時にA社が支払う総額は5,500米ドルです。両当事者は、デラウェア州において適用される法規制を遵守することに同意済みです。
-> ステップ「Web検索」が次の結果で完了しました。
件名：造園サービスの交渉提案
B社ご担当チーム 御中、
いつも大変お世話になっております。
社内予算データと造園業界の市場動向を慎重に検討した結果、高品質のサービス基準を維持しながら、弊社の財務的制約に合わせて調整できる領域を特定しました。
業務範囲：カーブアピールや資産価値に直接影響する必要不可欠な業務に重点を置くことによる、業務範囲の縮小を提案いたします。これには、植木や植え込みの剪定および芝生の管理、視覚的な興味を引くために時折行われるカラフルな植え付けも含まれます。
支払条件：競争の激化により造園コストが若干低下している現在の市場動向を鑑み、支払い総額の再考をご検討願います。作業完了後には、12％の削減を反映して、変更後の支払い総額として4,800米ドルを提案いたします。
タイムライン：リソースの割り当てを最適化し、業務の中断を最小限に抑えるために、プロジェクトのスケジュールを2週間延長することをご提案します。この調整により、サービスの品質を損なうことなく、内部予算の制約をより適切に管理できるようになります。
これらの調整により、デラウェア州で適用される法律や規制を遵守しながら、両当事者にとって相互に利益をもたらす結果を達成できると考えています。ご理解に感謝し、現在の市場動向と社内予算の制約に沿った合意を得るために、今後も議論を進めていければと思います。
本件についてご検討いただき、ありがとうございます。これらの調整案の承諾または対案についてご連絡お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
[あなたの名前]
A社
-> ステップ「調達アドバイザー」は、以下の結果で完了しました。
最終回答はB社に送られ、作業完了時、12%の削減を反映した4,800米ドルへの合計支払い金額の変更を提案しています。この提案には、作業範囲の縮小とプロジェクトのスケジュールの延長も含まれています。
最後のEメール： 最終回答はB社に送られ、作業完了時に12%の削減を反映した4,800米ドルへの合計支払い金額の修正が提案されました。この提案には、作業範囲の縮小とプロジェクトのスケジュールの延長も含まれています。
明らかに、エージェントは利用可能なツールを正しく呼び出し、契約書と予算データを読み取って合成し、契約条件がクライアント優先で交渉される効果的なEメールを作成しました。ワークフロー内の各エージェントのアウトプットと各エージェントの役割の重要性がわかります。造園作業の範囲、支払い条件、契約スケジュールなどの重要な詳細は、Eメールに記載されています。また、交渉ではクライアントのメリットとなるように、造園業の市場動向を利用していることもわかります。最後に、Eメールで提案されている、変更後の合計支払い額4,800米ドルは、クライアントの造園予算5,200米ドルの範囲内に収まります。素晴らしいですね！
このチュートリアルでは、それぞれにカスタム・ツールを使用して複数のBeeAIエージェントを構築しました。各エージェントは、契約管理システムのユースケースにおいて重要な役割を果たしました。次のステップとしては、i-am-bee GitHub組織で利用可能なさまざまなGitHubリポジトリを調べたり、さらにカスタム・ツールを構築したりすることが挙げられます。リポジトリーには、BeeAIのコア・コンポーネントをより深く理解するためのスターターPythonノートブックも用意されており、
