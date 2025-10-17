IBM Graniteを使用したReWOO推論エージェントの構築

このステップでは、ReWOOパイプラインの最終段階を表すsolver関数を定義します。プランナーを使用し、エキスパート（ワーカー）を呼び出し、final_summarizer（ソルバー）を使用して要約を生成することで、プロセス全体を調整します。ReWOOアーキテクチャーは、プランナーを使用してメイン・タスクをサブ質問に分割することで、マルチステップの推論を可能にします。サブ質問はそれぞれエキスパート・モジュールによって個別に対処され、最終的な要約ではすべての回答が一貫した回答にまとめられます。このモジュール式アプローチにより、システムが複雑なタスクにより効果的に取り組めるようになります。

def solver(task: str)： 完全なReWOOワークフローを実行するためのメイン・コントローラー機能を定義します。

subquestions = planner(task)： プランナーを使用して、インプット・タスクを焦点を絞ったサブ質問に分割します。

ans = expert(q)： サブ質問ごとにexpert関数を呼び出し、Webベースの証拠を取得し、関連性のある回答を生成します。プランナーによって生成されたサブ質問はそれぞれ、ツール・インプットとしてエキスパートに渡されます。エキスパート・モジュールは、言語モデルを使用してインプットを処理します。これは、特定のサブタスクのためのツールの実行とみなすことができます。

answer[q] = ans： 後で要約できるように、対応する質問をキーにして各回答を保存します。

final_summary = final_summarizer(task, answers)： 収集したすべての回答をfinal_summarizerに取り込み、無駄のない一貫性のある要約を生成します。

print(final_summary)とreturn final_summary： 元のタスクの完了した要約を表示し、返します。

注： solver()関数の合計実行時間は、CPUの速度、利用可能なRAMの量、異なるハードウェア構成上でモデルを実行した際の効率の違いにより、システム間で異なる場合があります。コードは言語モデルを使用したループ生成ストラテジーを使用しているため、処理能力やメモリーの少ないシステムでは処理時間が大幅に長くなる可能性があります。ネットワークベースの検索やサイズの大きなプロンプトも遅延の原因となることがあります。パフォーマンスを向上させるには、より小規模なモデルや量子化モデルを使用するか、トークナイザーとジェネレーター・パイプラインを最適化するか、Google ColabやKaggle NotebooksなどのGPU対応環境でコードを実行することで、max_loopsを削減することを検討してください。