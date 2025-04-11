人間がしなければならないことを機械に実行させる技術には、古代にまでさかのぼる長い歴史があります。最近のマイルストーンとしては、産業革命、電化、コンピューターなどがあり、前世紀を通じてこの分野の進歩が見られます。

人工知能の出現は、さまざまな理由でオートメーション・テクノロジーに次の飛躍的進歩をもたらします。AIが登場する前は、ルールベースのシステムには人間が持つ動的な推論能力がなく、綿密な設計が必要なため、自動化ソリューションの初期コストは通常非常に高いものでした。従来のロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）のような非エージェント型システムは、認識が不足していて、線形かつ静的な方法で動作するため、構造化された反復的なタスクでうまく機能します。推論能力がないので、特定のシナリオに変更を適用すると、システムが故障する傾向があります。新しいシナリオについて学習したり適応したりする準備ができていません

さらに、人間の言語理解と生産能力は従来のコンピューター・システムの機能をはるかに超えていたため、複雑で構造化されていないインプットを処理することができません。自動化システムは、静的制御で制御する必要があります。ユーザーが何かを変更したい場合は、スライダーを手動で動かすか、何らかのインターフェースを介してボックスをチェックする必要があります。

また、取り組みが必要な、いわゆる「オートメーションのパラドックス」もありました。オートメーション・システムが効率的であればあるほど、オペレーターによる人間の貢献がより重要になるというものです。自動化されたシステムで何か問題が発生した場合、人がそれを解決するまで、システムによって問題が倍増する可能性があります。

大規模言語モデル（LLM）と呼ばれる高度な機械学習アルゴリズムを活用したAIモデルの自動化は大幅な改善が見られましたが、非エージェント型AIシステムは依然として事後対応的です。指示があった場合に実行し、狭い定義のプロンプトに従います。たとえば、予測モデルは需要の急増を予測できますが、それ以上のプロンプトなしで在庫の再注文、営業チームへの通知、配送スケジュールの調整を行うことはできません。新しいコンテキストの導入には、費用と時間のかかる再トレーニングや再構成が必要になる場合があります。