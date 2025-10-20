BabyAGIのベクトル・データベース・コンポーネントは、完了したタスクの記録と結果を保管し、エージェントのメモリーでもあります。BabyAGIは、最初のタスクの結果を使用して2番目のタスクに情報を与え、このプロセスを繰り返してタスク・リストを消化します。

ベクトル・データベースは、埋め込みと呼ばれる数学的表現としてデータを保管します。高次元ベクトル空間内で互いに近いデータ・ポイントは、より意味的に類似していると見なされます。BabyAGIはセマンティック検索を使用してデータベース内の関連情報を検索します。

正規の実装ではPineconeを使用しますが、MetaのFacebook AI Similarity Search（FAISS）やChromaなどの代替ベクトル・ストアがバリアントやフォークで使用されることもあります。FAISSとChromaはオープンソースですが、Pineconeは多くのOpenAI製品と同様にオープンソースではありません。