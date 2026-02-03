収益オペレーション（RevOps）は、現代のビジネスにとってクリティカルな機能であり、営業、マーケティング、お客様事例、場合によっては財務チームを共通の収益目標に基づいて統合します。リアルタイムデータを活用して積極的にプロセスを最適化するAIエージェントは、RevOpsチームとの連携に非常に適しています。これらの自律型ソフトウェア・システムは、収益ライフサイクル全体にわたって貴重なオートメーションとインテリジェンス機能を提供し、近年ではRevOpsを変革し始めています。

RevOpsは2000年代初頭に開発された分野であり、サイロ化した市場投入（GTM）オペレーションチーム全体に信頼できる唯一の情報源を提供します。統一されたレベニュー・チームは、散在する一連のスプレッドシートやイネーブルメント資料で収益プロセスを個別に管理するのではなく、顧客ライフサイクル全体にわたってビジネス戦略とデータを整合させることができました。

これらの統合チームは、一般的に他のモデルを使用するチームよりも優れたパフォーマンスを発揮します。Garnter社によると、急成長企業の75％が2026年にRevOpsプロセスを採用する予定です。。