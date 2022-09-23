データ品質基準は、企業がビジネス目標を達成するためにデータに基づいた意思決定を行っていることを保証します。重複データ、欠損値、外れ値といったデータの問題が適切に対処されない場合、企業はビジネスに悪影響がもたらされるリスクを高めてしまいます。Gartner社のレポートによれば、データ品質が悪いと、企業には年平均で1,290万USDのコストがかかります1。その結果、データ品質の低さに伴う悪影響を軽減するデータ品質ツールが登場しました。

データ品質が使用目的の基準を満たしている場合、データ・コンシューマーはそのデータを信頼して意思決定の改善に活用し、新しいビジネス戦略の開発や既存戦略の最適化につなげることができます。反対に基準が満たされていない場合、データ品質ツールは根本的なデータの問題を企業が診断する際の手助けとなることで価値を発揮します。根本原因の分析により、チームはデータ品質の問題を迅速かつ効果的に修正できるようになります。

データ品質は、日常の業務運営における優先事項というだけではありません。企業が人工知能（AI）やオートメーション・テクノロジーをワークフローに統合する中で、これらのツールを効果的に導入するために高品質のデータが不可欠となるのです。「ゴミを入れればゴミが出てくる」という格言が古くからありますが、これは機械学習アルゴリズムにも当てはまります。アルゴリズムが不良データで予測または分類の学習をしていると、不正確な結果が生じることが予想されます。