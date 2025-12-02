エージェント型システムはエージェントの種類を「組み合わせてマッチさせる」ことはできず、各エージェントは手元の問題の複雑さに合わせて調整されています。例えば、医療の一例として、ワークフローを実行するために目標ベース・エージェントだけでなく、他の4つのタイプのエージェントを採用している病院を想像することができます。

最も単純なレベルでは、Vitals Monitorという名前の反射型エージェントは、すべての患者のバイタルサインを単純にモニタリングするだけで済みます。その具体的な目的は、例えば患者の心拍数が一定のレベルを下回ったときにアラームをトリガーすることです。医師や看護師に人間の介入を求める方が良いでしょう。このようなエージェントは、単純なif/thenアルゴリズムに頼ることができます。

1つ上のレベルでは、「在庫エージェント」というモデルベースの反射型エージェントが、病院の医薬品や物資の在庫を管理することがあります。現在の在庫、過去の使用パターン、サプライチェーン・パートナーの応答時間に関する内部モデルを維持し、再注文を効率化するのに役立ちます。

3つ目は、退院プランナーと呼ばれるより高いレベルの目標ベース・エージェントで、患者の退院という単純な二者択一の目標から逆算して取り組む可能性があります。将来の状態を考慮しながら、事前にプログラムされたストラテジーと決定木に依存し、必要なすべてのサブタスクを含む研究室、医薬品、専門家の承認を調整します。ステップが遅れた場合、その計画モジュールが再実行され、新しい計画が策定されます（目標ベース・エージェントは、これらのほとんどのエージェント同様、大規模言語モデルに基づいてファイン・チューニングされる可能性があります）。

4番目に、Bed Assignment Optimizerと呼ばれるユーティリティーベース・エージェントは、安全性、満足度、スループットの最大化を図りながら、患者をさまざまな部屋に割り当てることができます。複数の商品と複雑なトレードオフを管理する必要があるため、エージェントはユーティリティー関数を使用して、伝染力、人員配置レベル、病気の重症度などの変数を評価します。

最高レベルの5つ目は、Intake Assistantと呼ばれる学習エージェントで、機械学習を採用し、トリアージの質問を改善し、高リスクの患者にフラグを立て、冗長な手順を減らすために、過去の経験からパターンを探します。下層エージェントとは異なり、この学習エージェントは進化するデータセットを継続的に評価し、人間には見えない可能性のある深いパターンを求める必要があります。

5人のエージェントは、複雑な問題を解決するためにバーチャル・アシスタントの集合体として協力します。適切なオーケストレーションと、自然言語処理（NLP）や生成AIからコンピューター・ビジョンやAPIツールの呼び出しまで様々な機能の統合により、マルチエージェント・システムはシンプルであるべきところはシンプルに、複雑であるべきところは複雑になります。