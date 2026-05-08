各エージェントは、「データ・プレーン」で動作し、そこでタスクを実行し、ツールと連携します。制御プレーンは、このレイヤーの上位に位置する集中型制御センターとして機能し、エージェントのデプロイ方法、連携方法、およびその動作を導くルールを設定します。単一のエージェントがどのように動作するかに焦点を当てるのではなく、制御プレーンは、複数のエージェントがより大きな人工知能システムの一部としてどのように機能するかに重点を置いています。

IBM Institute for Business Valueによる最近の調査では、企業の96%が、すでに何らかの形でAIエージェントを利用していると報告しています。AIエージェントがチームおよびユースケース全体に導入されるにつれて、断片化は最初から存在しています。エージェントは、多くの場合、異なるフレームワークで構築され、別々のデータ・ソースへ接続され、一貫性のないルールによって統制されています。制御プレーンは、このアクティビティーを調整および監督するための共有された方法を提供し、組織が拡張しながら一貫した形でエージェントを管理できるようにします。

実際には、制御プレーンは、エージェントと、それらが依存するシステムとの間の仲介役として機能します。制御プレーンは、リクエストを振り分け、権限を適用し、アクションが実行される前にポリシーを適用します。本番環境におけるエージェントの動作についても可視性を提供し、そのパフォーマンス、使用状況、および成果を把握できるようにします。

このアプローチにより、エージェントは、分離されたコンポーネントの集合ではなく、調整されたシステムとして運用できるようになります。チームは、一貫したポリシーを適用し、ツールおよびデータへのアクセスを制御し、時間の経過に伴うエージェントの動作を監視できます。エンタープライズAI環境では、この構造は、複数のAIシステムが連携する、より広範なエージェント型AIエコシステムをサポートします。制御プレーンは、エージェントの進化に合わせて、バージョン管理、テスト、および制御されたデプロイメントを可能にすることで、反復改善もサポートします。

エージェント制御プレーンとモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）を区別して理解することは重要です。これらは異なる層で動作するためです。

エージェント制御プレーン は、エージェントおよびサービス全体にわたる、システムレベルの調整、制御、およびライフサイクル管理をオーケストレーションし、統制します。

は、エージェントおよびサービス全体にわたる、システムレベルの調整、制御、およびライフサイクル管理をオーケストレーションし、統制します。 MCPは、単一のやり取りの中で、コンテキスト、ツール、およびデータがどのように構造化され、モデルへ渡されるかを定義します。

制御プレーンは、より広範なシステム内でエージェントがどのように動作するかに重点を置いている一方、MCPは、モデルが特定のリクエストをどのように処理するかに重点を置いています。

開発者は、エージェント・ワークフローの構築およびテストにこれを利用します。プラットフォーム・チームは、インフラストラクチャーの管理と標準適用のためにこれを利用します。ビジネス・チームとオペレーション・チームは、コンプライアンス、セキュリティー、および説明責任をサポートするためにこれを利用します。

エージェント制御プレーンは、構造化され拡張可能な方法でエージェントを運用するための基盤を提供します。これにより、システム全体にわたる調整が可能になり、一貫した制御が確立され、時間の経過に伴うエージェント動作を観測可能かつ管理可能にします。