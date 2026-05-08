エージェント制御プレーンとは？

By Matthew Finio , Amanda Downie

エージェント制御プレーンの定義

エージェント制御プレーンは、組織全体にわたってAIエージェントをデプロイ、運用、監視、および統制するシステムです。

各エージェントは、「データ・プレーン」で動作し、そこでタスクを実行し、ツールと連携します。制御プレーンは、このレイヤーの上位に位置する集中型制御センターとして機能し、エージェントのデプロイ方法、連携方法、およびその動作を導くルールを設定します。単一のエージェントがどのように動作するかに焦点を当てるのではなく、制御プレーンは、複数のエージェントがより大きな人工知能システムの一部としてどのように機能するかに重点を置いています。

IBM Institute for Business Valueによる最近の調査では、企業の96%が、すでに何らかの形でAIエージェントを利用していると報告しています。AIエージェントがチームおよびユースケース全体に導入されるにつれて、断片化は最初から存在しています。エージェントは、多くの場合、異なるフレームワークで構築され、別々のデータ・ソースへ接続され、一貫性のないルールによって統制されています。制御プレーンは、このアクティビティーを調整および監督するための共有された方法を提供し、組織が拡張しながら一貫した形でエージェントを管理できるようにします。

実際には、制御プレーンは、エージェントと、それらが依存するシステムとの間の仲介役として機能します。制御プレーンは、リクエストを振り分け、権限を適用し、アクションが実行される前にポリシーを適用します。本番環境におけるエージェントの動作についても可視性を提供し、そのパフォーマンス、使用状況、および成果を把握できるようにします。

このアプローチにより、エージェントは、分離されたコンポーネントの集合ではなく、調整されたシステムとして運用できるようになります。チームは、一貫したポリシーを適用し、ツールおよびデータへのアクセスを制御し、時間の経過に伴うエージェントの動作を監視できます。エンタープライズAI環境では、この構造は、複数のAIシステムが連携する、より広範なエージェント型AIエコシステムをサポートします。制御プレーンは、エージェントの進化に合わせて、バージョン管理、テスト、および制御されたデプロイメントを可能にすることで、反復改善もサポートします。

エージェント制御プレーンとモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）を区別して理解することは重要です。これらは異なる層で動作するためです。

  • エージェント制御プレーンは、エージェントおよびサービス全体にわたる、システムレベルの調整、制御、およびライフサイクル管理をオーケストレーションし、統制します。
  • MCPは、単一のやり取りの中で、コンテキスト、ツール、およびデータがどのように構造化され、モデルへ渡されるかを定義します。

制御プレーンは、より広範なシステム内でエージェントがどのように動作するかに重点を置いている一方、MCPは、モデルが特定のリクエストをどのように処理するかに重点を置いています。

開発者は、エージェント・ワークフローの構築およびテストにこれを利用します。プラットフォーム・チームは、インフラストラクチャーの管理と標準適用のためにこれを利用します。ビジネス・チームとオペレーション・チームは、コンプライアンス、セキュリティー、および説明責任をサポートするためにこれを利用します。

エージェント制御プレーンは、構造化され拡張可能な方法でエージェントを運用するための基盤を提供します。これにより、システム全体にわたる調整が可能になり、一貫した制御が確立され、時間の経過に伴うエージェント動作を観測可能かつ管理可能にします。

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AIエージェントの制御プレーンが重要な理由

エージェント制御プレーンは、組織がマルチエージェント・システムを導入するにつれて、AIエージェントに依存する環境で、作業がどのように整理され実行されるかを形作ります。これらのシステムでは、作業は分離されたツールやワークフローによって処理されるのではなく、エージェントのグループ全体にわたって調整されます。制御プレーンは、タスクの割り当て方法、エージェント同士の連携方法、および出力の検証方法を定義します。この構造により、チームがプロセスを設計し、成果を管理する方法が変化します。

制御プレーンがなければ、組織はAIエージェントの乱立に直面し、エージェントが調整も管理もされない形で増加していきます。IBVの調査では、企業の94%が、AIの乱立によってセキュリティー・リスクと複雑性が増していると報告しています。チームが断片化された環境を簡素化しようとすることで、AIスケーリングを困難にするベンダー統合への圧力が高まる可能性があります。一般的な導入課題には、次のようなものがあります。

  • 断片化およびサイロ化されたAI：エージェントは、人事、財務、またはITなどの個別機能内にデプロイされますが、ビジネス・プロセスはそれらをまたいで展開されます。この分断により、エンド・ツー・エンドの成果を実現することが困難になります。
  • 調整およびオーケストレーションの欠如エージェント数が増加するにつれて、それらがどのように連携するかを管理することがより困難になります。このギャップは、重複作業、一貫性のない動作、および断片化されたユーザー エクスペリエンスにつながります。
  • 不十分なガバナンスのリスク：一貫したガードレールがなければ、エージェントが誤ったデータへアクセスしたり、意図しないアクションを実行したりする可能性があります。これは、セキュリティー問題および制御喪失につながる可能性があります。

エージェント制御プレーンは、共有標準、調整、および監督を導入することで、これらの課題に対処します。これにより、エージェントがチームおよびシステム全体にわたって一貫した方法で動作できるようになり、重複を減らし、整合性を向上させます。この構造により、動作の追跡および説明責任の割り当ても容易になります。

エージェント制御プレーンは、組織がどのように変更を管理するかにも影響を与えます。エージェントが更新または拡張される際、制御プレーンは、それらの変更が定義済みプロセスに従っていることを保証するのに役立ちます。このシステムにより、チームは制御された方法で更新をテスト、承認、およびデプロイできます。これにより、システムの進化に伴う混乱を軽減し、より予測可能なオペレーションをサポートします。

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エージェント制御プレーンの主要な機能

エージェント制御プレーンは、エージェントがどのように検出され、実行され、統制され、および保守されるかを管理する一連の中核機能によって定義されます。これらは、システム全体にわたるAIエージェント・オーケストレーションをサポートし、自律型エージェントが信頼性高く動作できることを保証するのに役立ちます。

これらの機能は、多くの場合、アーキテクチャー層（オーケストレーション、ガバナンス、またはオブザーバビリティーなど）に分類されますが、実際には、統合されたシステムとして連携して動作します。エージェント制御プレーンの機能を理解することで、その動作方法をより明確かつ直接的に把握できます。

アクセス制御

エージェントとユーザーが認証および認可されていることを保証し、システムおよびデータ・ソース全体にわたって権限を適用するのに役立ちます。この制御には、機密データへのアクセスを制限するために、最小権限の原則を適用することが含まれます。

エージェントとツールのレジストリ

利用可能なエージェントおよびツールの集中型カタログを維持し、検出、再利用、および一貫した呼び出しを可能にします。この機能は、異なるエージェント・プラットフォーム全体にわたる新しいAIエージェントのオンボーディングもサポートし、セットアップを標準化するための事前定義テンプレートを含める場合があります。

実行管理

入力処理、出力処理、再試行、およびエラー管理を含む、エージェント・アクションおよびツール呼び出しの実行を処理します。実行時の動作を管理し、必要に応じてアクションがリアルタイムで処理されることを保証するのに役立ちます。

ライフサイクル管理

バージョン管理、テスト、デプロイメント、および更新を含む、エージェントおよびツールの完全なライフサイクルをサポートします。変更履歴を時間の経過とともに追跡するための監査証跡も維持します。

ポリシー適用

どのツールを使用できるか、どのデータへアクセスできるか、どのアクションが許可されるかなど、エージェントの動作を統制するルールを適用します。これらのポリシーは、リスクを軽減し、脆弱性への露出を制限するのに役立ちます。

リクエストルーティング

コンテキスト、意図、およびシステム・ルールに基づいて、受信リクエストを適切なエージェント、ツール、またはワークフローへ振り分けます。

状態管理

タスク、セッション、およびワークフロー全体にわたって、エージェントがメモリーをどのように保存、取得、および共有するかを管理します。

テレメトリ

ログ、メトリクス、およびトレースを取得し、AIエージェントの監視およびデバッグのために、システム動作、パフォーマンス、および成果に対する可視性を提供します。この機能は、AIエージェントのオブザーバビリティーの中核となります。

エージェント制御プレーンの技術要件と機能

前のセクションで説明した機能は、エージェント型制御プレーンで実現できる内容を概説したものです。実際には、これらの機能は、一連の中核プラットフォーム・コンポーネントを通じて実装されます。これらは、エージェントがどのように構築、デプロイ、および大規模に運用されるかを定義する「エージェント・オペレーティング・システム」と表現される場合があります。

これらを組み合わせることで、複雑性が増しても、ワークフローの信頼性、安全性、および適応性を維持できます。制御プレーンは実行を調整し、基盤となるランタイム システムがタスクを実行します。

  • ランタイム・オーケストレーションシステムは、受信リクエストを受信して解釈し、その後、エージェント、モデル、および外部ツール全体にわたって、それらがどのように実行されるかを調整する必要があります。このオーケストレーションは、通常、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、イベント駆動型アーキテクチャー、およびマルチステップ・プロセスと依存関係を管理するワークフロー・エンジンを通じて実装されます。

  • 実行とツールへのアクセス、イベント駆動型アーキテクチャー、およびマルチステップ・プロセスと依存関係を管理するワークフロー・エンジンを通じて実装されます。この環境には、標準化されたインターフェース、入力および出力の検証、ならびにエラーおよび再試行を処理するためのメカニズムが含まれます。

  • アクセスおよび統合層：統合ゲートウェイは、エージェントがデータ、ツール、および外部システムへアクセスするための一貫した方法を提供します。この層は、異種環境全体にわたる統合を簡素化し、リクエスト処理方法を一元化します。

  • セキュリティーおよび認可：エージェント、ユーザー、およびシステム間のすべての連携は、認証および認可される必要があります。このセキュリティーは、通常、IDシステム、トークンベースのアクセス、および動的に適用される権限を通じて実施されます。

  • 状態とコンテキストの管理：一貫性のあるエージェント動作を実現するためには、連携全体にわたってコンテキストを維持することが不可欠です。これには、短期的な作業コンテキストだけでなく、ワークフロー全体を通じて情報を保持および取得するシステムによってサポートされる、より長期間維持される状態も含まれます。

  • オブザーバビリティーおよび評価：制御プレーンは、システム動作に対する明確な可視性を提供する必要があります。この可視性には、ログ、メトリクス、およびトレースの収集が含まれ、その後、その情報を監視、デバッグ、および分析のために利用可能にします。

  • ポリシー適用：ポリシーは、静的な定義として扱われるのではなく、実行中に積極的に適用される必要があります。適用には、定義済みルールに対するエージェント・アクションの実行時評価が必要であり、動作が運用上および安全上の制約に準拠していることを保証します。

  • ライフサイクルおよびバージョン管理：これらのコンポーネントは、設計および開発から、テスト、デプロイメント、運用、および監視に至るまで、エージェントの完全なライフサイクルをサポートします。バージョン管理および制御されたリリース・メカニズムは、既存システムを中断することなく、更新を安全に導入できるようにするのに役立ちます。

  • 拡張性と信頼性：制御プレーンは、需要増加時や部分的なシステム障害時でも、継続してパフォーマンスを維持する必要があります。この機能には、分散システム設計、効果的なワークロード管理、およびコンポーネント障害時の適切な復旧を実現するためのメカニズムが必要です。

  • エージェントと資産のレジストリ：制御プレーンは、エージェント、ツール、および依存関係のレジストリを維持します。このレジストリにより、チームはこれらの資産を一元的に検出、再利用、および管理できるようになり、組織全体にわたる一貫性向上と重複削減を実現できます。

エージェント制御プレーンのユースケース

エージェント制御プレーンは、複数のAIエージェントを調整され、統制され、かつ拡張可能な方法で運用する必要があるあらゆる場面で使用されます。これらは特に、信頼性、セキュリティー、および監督が重要となる環境において高い関連性を持ちます。以下のユースケースは、制御プレーンが実世界のワークフローをどのように形成するかを示しています。

継続的改善

制御プレーンは、エージェント・パフォーマンスに関するデータを取得し、時間の経過とともにシステム動作を改善するために利用します。例えば、サポート・エージェントが特定の問題を頻繁にエスカレーションする場合、制御プレーンはそのパターンを特定し、同様のリクエストがより適切なエージェントによって処理されるようにルーティングを更新します。

カスタマー・サポート・オペレーション

制御プレーンは、アプリおよびCopilotスタイル・インターフェース全体にわたって、異なる種類のリクエストを処理する複数のサポート・エージェントを管理します。これらは、クエリを振り分け、応答ガイドラインを適用し、チャネル全体で一貫したサービスをサポートするためにパフォーマンスを追跡します。顧客がチャットを通じて請求に関する問題を送信した場合、制御プレーンは、そのリクエストを請求専用エージェントへ振り分けます。このアクションにより、関連するアカウント・データへのアクセスが制限され、レビュー用にその連携が記録されます。

エンタープライズ・ワークフロー自動化

組織では、顧客関係管理（CRM）エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、および内部ツールなどのシステム全体にまたがるマルチステップ・ビジネス・プロセス全体で、エージェントを調整するためにエージェント制御プレーンを使用しています。コントロール・プレーンは、各ステップが正しい順序で実行され、定義された規則に従っていることを確認するのに役立ちます。

例えば、調達ワークフローでは、あるエージェントがベンダー見積もりを収集し、別のエージェントが価格を評価し、さらに3つ目のエージェントが承認申請を提出します。制御プレーンは、これらのステップをオーケストレーションし、承認ポリシーを適用し、監査目的で意思決定を記録します。

ガバナンスとコンプライアンスの適用

制御プレーンは、エージェントの動作が社内ポリシーおよび外部規制に準拠していることを保証するのに役立ちます。このようなガバナンスは、特に規制業界において重要です。例えば、金融サービスでは、投資推奨を生成するエージェントは、コンプライアンス・ルールに従う必要があります。制御プレーンは、データ利用を制限し、規制レビュー用に出力を記録します。

マルチエージェント・コラボレーション

より複雑なシナリオでは、複数のエージェントが共有タスクに対して連携して動作します。制御プレーンは、タスクの分割方法、情報交換方法、および出力の統合方法を管理します。この形式のマルチエージェント・コラボレーションにより、エージェント間で調整された問題解決が可能になります。

例えば、調査ワークフローでは、あるエージェントがデータを収集し、別のエージェントが調査結果を要約し、さらに3つ目のエージェントがレポートを生成します。制御プレーンは、データ・フローを調整し、最終出力が品質基準を満たすことを保証するのに役立ちます。

ツールおよびAPIオーケストレーション

エージェントは、タスクを完了するために外部システムへ依存することがよくあります。制御プレーンは、ツールおよびAPIがどのように選択され使用されるかを統制し、正しい順序付けと安全な実行を保証します。

例えば、営業エージェントが顧客レコードを更新し、フォローアップEメールを送信する場合があります。制御プレーンは、CRM更新を調整し、アクセスおよびフォーマット・ルールを適用しながら、Eメール・サービスをトリガーします。

エージェント制御プレーンの利点

エージェント制御プレーンは、AIエージェントがシステムおよびチーム全体にわたって拡張される際、それらを管理するための構造化された方法を提供します。その価値は、本番環境においてエージェントがどのように制御、調整、および監視されるかを改善することから生まれます。これらの利点は、エンタープライズ規模で運用されるエンタープライズ・グレード・システムをサポートするのに役立ちます。

  • 集中型ガバナンス：ポリシーは、各エージェントへ埋め込まれるのではなく、1か所で定義および適用されるため、コンプライアンスの維持が容易になります。

  • 明確な説明責任：アクションを特定のエージェントまで追跡できるため、監査および責任追跡をサポートします。

  • 一貫した行動：共有ルールにより、エージェントによるタスク実行方法のばらつきが減少し、信頼性が向上します。

  • 継続的な適応：監視およびフィードバックにより、ルーティング判断とエージェント動作の継続的な改善が可能になります。

  • 効率的なリソース利用：タスクは適切なエージェントおよびツールへ振り分けられ、重複を減らし、効率を向上させます。

  • より迅速な反復：エージェントは、制御されたプロセスを通じて更新およびデプロイできるため、本番システムを中断することなく改善を行うことができます。

  • 可視性の向上：チームは、エージェントが何を行っているか、およびどのようにパフォーマンスを発揮しているかを把握できるため、問題を特定し、システム動作を理解しやすくなります。この可視性は、時間の経過に伴うAIの投資対効果（ROI）の評価もサポートします。

  • より安全な運用：アクセス制御およびポリシー適用により、エージェントが実行できる内容が制限され、意図しないアクションのリスクが低減されます。

  • 拡張性制御プレーンは、エージェント数の増加に応じた構造を提供し、断片化および制御喪失を防止します。

エージェント制御プレーン実装のベスト・プラクティス

エージェント制御プレーンの構築には、単にコンポーネントを組み立てる以上のことが求められます。それには、システム境界、ガバナンス、および長期運用に関する慎重な意思決定が含まれます。以下のプラクティスは、システムが成長しても有効性を維持できるようにするのに役立ちます。

  • 明確な境界の定義：重複や混乱を回避するために、制御プレーンに属するものと、個々のエージェントに属するものを明確に定義します

  • モジュール性を考慮した設計：ルーティングやポリシー適用などの関心事項を分離し、コンポーネントが独立して進化できるようにします。

  • 相互運用性の実現LangChainなどのオープンソース・フレームワークや、大規模言語モデル（LLM）アーキテクチャー上に構築されたシステムを含め、異なるモデルおよびツール全体で動作するように制御プレーンを設計します。相互運用性には、OpenAIやAnthropicなどの複数プロバイダーへの対応を回避するためのサポートも含まれます。

  • 早期のガバナンス確立：後から制御を追加する必要がないように、最初の段階からアクセスおよびデータ利用に関するポリシーを定義します。

  • 必要に応じた人による監督の組み込み：信頼性と信頼を向上させるために、高リスクまたは曖昧なシナリオでは、人によるレビューを可能にします。

  • 拡張を考慮した計画：これらのシステムは、AWSやMicrosoftプラットフォームなどの環境全体にわたるデプロイメントをサポートし、GitHubのようなツールと統合し、コマンド・ライン・インターフェース（CLI）やダッシュボードなどのインターフェースを通じたアクセスを可能にする必要があります。これらの機能は、LinkedInのようなエンタープライズ・ツールとの統合や、より広範な組織イニシアチブをサポートします。

  • オブザーバビリティーの優先：デバッグおよびパフォーマンス分析をサポートするために、エージェント・アクティビティー全体にわたってログとメトリクスを取得します。

  • 各ステップの保護：リスクを低減するために、システム全体を通じて認証および検証を適用します。

  • 登録の標準化：検出性と統合性を向上させるために、すべてのエージェントおよびツールが一貫したプロセスを通じて登録されるようにします。

  • ライフサイクル管理のサポート：安全かつ予測可能な更新をサポートするために、バージョン管理、テスト、およびデプロイメント・プロセスを含めます。

  • フィードバックループの活用：システム・データおよびユーザー・フィードバックに基づいて、ルーティングと動作を改善します。

執筆者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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