2025年にAIのROIを最大化する方法

しかし、AI導入をめぐる熱狂が高まり続けている一方で、多くの企業はAIソリューションの投資収益率（ROI）が期待を下回っていることに気づいています。IBM Institute for Business Valueの2023年の報告によると、企業全体でのAI施策によるROIはわずか5.9％にとどまりました。一方で、それらのAIプロジェクトは10％の資本投資を要していました1。

では、なぜ多くの企業はAI活用型ソリューションから十分な利益を得られずに苦戦しているのでしょうか。そして、2025年により高いROIを実現するにはどうすればよいのでしょうか。実際のところ、AIを導入するだけでは十分ではありません。一部のビジネスリーダーは、競合より先を行こうとFOMO（取り残されることへの恐れ）に駆られ、短期的な衝動に基づいてAIブームに飛びつきました。エンタープライズAIをあらゆる課題に対するビジネス戦略上の万能ツールと考えるリーダーもいました。どちらのグループも、ニュアンスと計画の重要性を忘れていました。

「人々はLLM（大規模言語モデル）を使うことばかりを考え、その使い道についてはよく考えていませんでした」と語るのは、IBMの言語技術担当シニア・リサーチ・サイエンティスト、Marina Danilevskyです。Danilevskyのコメントは、2025年のAIエージェントにおいて、同じ近視眼的な落とし穴に陥る可能性のある企業への警告となっています。

AIトランスフォーメーションでプラスのROIを実現するには、逆のアプローチが必要です。幸いにも、企業と人工知能にとって希望の夜明けが見え始めています。AIシステムを正しく導入すれば、測定可能なROIの向上を実現することが十分に期待できます。そのためには、組織が堅牢なデータ品質とAI戦略を主導させることが重要です。