地球と人々のために：IBMのサステナビリティーにおけるAI倫理への注力

AIは社会に貢献しますが、環境やサステナビリティーへの懸念につながる可能性もあります。IBMはこの技術の責任ある開発と展開に専念しており、お客様がサステナビリティーの目標を達成できるよう支援します。
IBMのサステナビリティー・ソフトウェア担当グローバル責任者であり、AI倫理委員会のメンバーでもあるChristina Shimは、「AIは、医療、製造、気候変動などの世界で最も差し迫った課題のいくつかに対処する素晴らしい機会です」と述べています。「しかし、環境への影響を最小限に抑えながら、これらのメリットを享受することが重要です。つまり、モデルの構築、トレーニング、使用方法、処理が行われる場所、使用されるインフラストラクチャー、そしてその過程でどれだけオープンで協力的であるかについて、より持続可能な選択を行うということです」
AIの作成には、膨大なエネルギーとデータが必要です。欧州連合の2023年エネルギー効率指令によると、欧州のデータセンターの電力消費量は2018年から2030年にかけて28％増加すると予想されており、AI利用に伴う環境コストを浮き彫りにしています。IBMは、AIシステムの環境への影響を軽減するために多くの措置を講じてきました。2023年のImpactレポートでは、IBMの総電力消費量のうち70.6％が再生可能エネルギーから来ており、その中にはIBMデータセンターが消費した電力の74％が含まれていると報告しました。2023年には、世界の28のデータセンターで電力の100%を再生可能エネルギー源から調達しました。
IBMは、自社のGranite基盤モデルなど、AIモデルのトレーニング、チューニング、実行のための省エネ手法の開発に注力しています。130億のパラメータ・モデルを有するGraniteモデルは、大きなモデルよりも小規模かつ効率的であるため、環境への影響を小さくすることができます。
2022年、IBMは初のAI最適化クラウドネイティブ・スーパーコンピュータ「 Vela」を発表しました。この設計により、世界中のどこにいてもインフラストラクチャーの導入と管理が可能になり、既存のリソースへの負担が軽減されます。
AIのサステナビリティーをサポートするために設計されたその他のIBM製品には、次のものがあります。
IBM Expert Labsの副社長兼特別技術者であり、AI倫理委員会のメンバーでもあるJohn Thomasは次のように述べています。「生成AIのメリットと長期的なサステナビリティーの目標とのバランスを取ることに、お客様の関心が高まっていることは心強いです。主要なクライアントの中には、この要件をAIガバナンスのフレームワークに取り入れているところもあります」
IBMは、環境、私たちが働き、生活する地域社会、そして企業倫理に対して、永続的で良い影響を与える存在でありたいと考えています。2021年、IBMはIBM Sustainability Acceleratorを立ち上げました。これは、AIを含むIBMのテクノロジーと専門知識を活用して非営利団体や官公庁・自治体のソリューションを強化・拡大するプロボノの社会的インパクト・プログラムです。このプログラムは、環境の脅威に対して特に脆弱な人々を支援します。2024年、IBMは「回復力のある都市」をテーマとした最新の提案依頼書を発表しました。これは、長期的な都市のレジリエンス（回復力）を育む方法を見出すことを目的としています。IBMは、今後5年間でプログラムへの投資をさらに最大4,500万ドル増やす予定です。
IBMは、AIやサステナビリティーに関するものなど、労働力のスキルギャップを埋めることにも注力しています。昨年、IBM SkillsBuild®は、新しいAIトレーニングの取り組みの一環として、生成AIコースの新しい選択肢を追加しました。また、グリーン経済のためのスキルを備えた次世代リーダーを育成するため、新しいサステナビリティー・カリキュラムを立ち上げました。この無料トレーニングは、最先端テクノロジーを生態系と気候変動に結び付けます。
IBMは長年にわたり、倫理的、環境的、社会的責任の高い基準で行動するサプライヤーと取引を続けてきました。このコミットメントには、IBMが創設メンバーである Responsible Business Allianceを通じた行動規範も含まれています。IBMは、サプライヤーに対して特定の環境要件を設定し、サプライヤーと提携して継続的な改善を推進することにより、この取り組みを支援します。
2022年、IBMはエコシステム全体でAI倫理の実践を促進するという最初の取り組みを完了しました。これは、1,000人のエコシステム・パートナーにテクノロジー倫理に関するトレーニングを行うという目標を上回りました。2023年には、2025年までに1,000社のテクノロジー・サプライヤーに技術倫理に関するトレーニングを実施するという新たな取り組みを発表し、その方向に順調に進んでいます。
AIは、人間の知性を強化し、公平性を高め、収益を最適化したり、それらを損なったりする可能性があります。規制によってある程度の責任が強制される可能性はありますが、開発者とユーザーは AI の使用全体にわたって、人、地球、利益を考慮する必要があります。
AIに対する人間中心のアプローチにより、倫理的慣行を採用し、サステナビリティーの課題に取り組みながら、AIの機能を向上させる必要があります。IBMはアプリケーション全体にAIを導入する中で、AIを持続可能な方法で利用し、AIの利害関係者にもそのための支援を提供することに全力を注いでいます。
