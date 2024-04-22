地球と人々のために：IBMのサステナビリティーにおけるAI倫理への注力

AIは社会に貢献しますが、環境やサステナビリティーへの懸念につながる可能性もあります。IBMはこの技術の責任ある開発と展開に専念しており、お客様がサステナビリティーの目標を達成できるよう支援します。

IBMのサステナビリティー・ソフトウェア担当グローバル責任者であり、AI倫理委員会のメンバーでもあるChristina Shimは、「AIは、医療、製造、気候変動などの世界で最も差し迫った課題のいくつかに対処する素晴らしい機会です」と述べています。「しかし、環境への影響を最小限に抑えながら、これらのメリットを享受することが重要です。つまり、モデルの構築、トレーニング、使用方法、処理が行われる場所、使用されるインフラストラクチャー、そしてその過程でどれだけオープンで協力的であるかについて、より持続可能な選択を行うということです」