タグ
Artificial Intelligence 分析

地球と人々のために：IBMのサステナビリティーにおけるAI倫理への注力

オランダ、ポエデロイエンのNursery Waalzichtでの ISOグループのロボットプラグ植付機

AIは社会に貢献しますが、環境やサステナビリティーへの懸念につながる可能性もあります。IBMはこの技術の責任ある開発と展開に専念しており、お客様がサステナビリティーの目標を達成できるよう支援します。

IBMのサステナビリティー・ソフトウェア担当グローバル責任者であり、AI倫理委員会のメンバーでもあるChristina Shimは、「AIは、医療、製造、気候変動などの世界で最も差し迫った課題のいくつかに対処する素晴らしい機会です」と述べています。「しかし、環境への影響を最小限に抑えながら、これらのメリットを享受することが重要です。つまり、モデルの構築、トレーニング、使用方法、処理が行われる場所、使用されるインフラストラクチャー、そしてその過程でどれだけオープンで協力的であるかについて、より持続可能な選択を行うということです」

サステナビリティーを考慮したAIの設計、導入、トレーニング

欧州委員会は、製品に関連する環境への全影響の80%以上が設計段階で決定されると推定しています。大規模言語モデル（LLM）の人気が高まるにつれて、LLMが必要か、従来のAIモデルで済むかを判断することが重要になります。コロンビア大学の記事によると、LLMクエリーは従来の検索エンジンの最大5倍の電力を使うとされています。データの使用と処理活動が増加するにつれて、世界の排出量も増加します。したがって、持続可能な方法でシステムを設計および管理することが重要です。

AIのサステナビリティーを支援するIBMの具体的な行動

AIの作成には、膨大なエネルギーとデータが必要です。欧州連合の2023年エネルギー効率指令によると、欧州のデータセンターの電力消費量は2018年から2030年にかけて28％増加すると予想されており、AI利用に伴う環境コストを浮き彫りにしています。IBMは、AIシステムの環境への影響を軽減するために多くの措置を講じてきました。2023年のImpactレポートでは、IBMの総電力消費量のうち70.6％が再生可能エネルギーから来ており、その中にはIBMデータセンターが消費した電力の74％が含まれていると報告しました。2023年には、世界の28のデータセンターで電力の100%を再生可能エネルギー源から調達しました。

IBMは、自社のGranite基盤モデルなど、AIモデルのトレーニング、チューニング、実行のための省エネ手法の開発に注力しています。130億のパラメータ・モデルを有するGraniteモデルは、大きなモデルよりも小規模かつ効率的であるため、環境への影響を小さくすることができます。

2022年、IBMは初のAI最適化クラウドネイティブ・スーパーコンピュータ「 Vela」を発表しました。この設計により、世界中のどこにいてもインフラストラクチャーの導入と管理が可能になり、既存のリソースへの負担が軽減されます。

AIのサステナビリティーをサポートするために設計されたその他のIBM製品には、次のものがあります。

  • IBM® Envizi™は、企業が環境、社会、ガバナンスの報告を簡素化できるよう支援する一連のソフトウェア製品です。
  • IBM TRIRIGA®は、エネルギー管理の改善を支援する統合型職場管理システムです。
  • IBM Maximo®は、資産のライフサイクル全体にわたってサステナビリティーを促進する方法で運用を監視、管理、保守するのに役立ちます。

IBM Expert Labsの副社長兼特別技術者であり、AI倫理委員会のメンバーでもあるJohn Thomasは次のように述べています。「生成AIのメリットと長期的なサステナビリティーの目標とのバランスを取ることに、お客様の関心が高まっていることは心強いです。主要なクライアントの中には、この要件をAIガバナンスのフレームワークに取り入れているところもあります」

包括的なサステナビリティー：環境を超えて社会的影響を含める

IBMは、環境、私たちが働き、生活する地域社会、そして企業倫理に対して、永続的で良い影響を与える存在でありたいと考えています。2021年、IBMはIBM Sustainability Acceleratorを立ち上げました。これは、AIを含むIBMのテクノロジーと専門知識を活用して非営利団体や官公庁・自治体のソリューションを強化・拡大するプロボノの社会的インパクト・プログラムです。このプログラムは、環境の脅威に対して特に脆弱な人々を支援します。2024年、IBMは「回復力のある都市」をテーマとした最新の提案依頼書を発表しました。これは、長期的な都市のレジリエンス（回復力）を育む方法を見出すことを目的としています。IBMは、今後5年間でプログラムへの投資をさらに最大4,500万ドル増やす予定です。

IBMは、AIやサステナビリティーに関するものなど、労働力のスキルギャップを埋めることにも注力しています。昨年、IBM SkillsBuild®は、新しいAIトレーニングの取り組みの一環として、生成AIコースの新しい選択肢を追加しました。また、グリーン経済のためのスキルを備えた次世代リーダーを育成するため、新しいサステナビリティー・カリキュラムを立ち上げました。この無料トレーニングは、最先端テクノロジーを生態系と気候変動に結び付けます。

IBMエコシステムにおけるAI倫理とサステナビリティーへの注力

IBMは長年にわたり、倫理的、環境的、社会的責任の高い基準で行動するサプライヤーと取引を続けてきました。このコミットメントには、IBMが創設メンバーである Responsible Business Allianceを通じた行動規範も含まれています。IBMは、サプライヤーに対して特定の環境要件を設定し、サプライヤーと提携して継続的な改善を推進することにより、この取り組みを支援します。

2022年、IBMはエコシステム全体でAI倫理の実践を促進するという最初の取り組みを完了しました。これは、1,000人のエコシステム・パートナーにテクノロジー倫理に関するトレーニングを行うという目標を上回りました。2023年には、2025年までに1,000社のテクノロジー・サプライヤーに技術倫理に関するトレーニングを実施するという新たな取り組みを発表し、その方向に順調に進んでいます。

AIは、人間の知性を強化し、公平性を高め、収益を最適化したり、それらを損なったりする可能性があります。規制によってある程度の責任が強制される可能性はありますが、開発者とユーザーは AI の使用全体にわたって、人、地球、利益を考慮する必要があります。

AIに対する人間中心のアプローチにより、倫理的慣行を採用し、サステナビリティーの課題に取り組みながら、AIの機能を向上させる必要があります。IBMはアプリケーション全体にAIを導入する中で、AIを持続可能な方法で利用し、AIの利害関係者にもそのための支援を提供することに全力を注いでいます。

 

著者

IBM Responsible Technology Board

参考情報

企業向けAIガバナンス

自動AIガバナンスが現在の生成AIモデルと従来の機械学習モデルの両方にもたらす主なメリットをご覧ください。
企業の人工知能を拡大するためにAIガバナンスがビジネス上欠かせない理由

生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
欧州AI規制法に備えるフェーズ2：リスク評価と分類

アセスメントプロセスを確立し、各ユースケースを適切なリスク層に一貫して分類することの重要性を理解します。
AIライフサイクル・ガバナンス

生成AIモデル向けの製品ポートフォリオを活用し、法令に準拠した倫理的な運用を推進する方法について説明しています。
『2024年AIの活用』

IBMは2,000の組織を対象に、AIへの取り組みについて調査を行い、何が機能し、何が機能していないのか、どうすれば前進できるのかを明らかにしました。
適切な基盤モデルを選ぶ方法

ユースケースに最適なAI基盤モデルを選択する方法について説明します。
関連ソリューション
IBM® watsonx.governance

IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。

 watsonx.governanceについて
AIガバナンス・ソリューション

AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。

 AIガバナンス・ソリューションの詳細はこちら
AIガバナンス・コンサルティング・サービス

IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。

 AIガバナンス・サービスの詳細はこちら
次のステップ

AIを単一のポートフォリオで統括・管理・監視することで、透明性を高め、責任ある説明可能なAIの導入を加速させます。

 watsonx.governanceの詳細はこちら デモの予約