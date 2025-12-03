AIエージェントの構築方法

AIエージェントをゼロからコーディングする準備ができていない場合は、さまざまなAIエージェント・フレームワークやAIエージェント・プラットフォームを検討してみることをお勧めします。

AIエージェント・フレームワークは、本質的に、エージェント型ワークフローに組み込まれるように設計されたモジュール式コンポーネントを提供するコード・ライブラリーです。開発者は、すべての要素をゼロからコードするのではなく、エージェント型フレームワークの事前定義されたコード・スニペット、クラス、および関数を構成要素として使用して、プロセスを簡素化および合理化できます。理想的には、フレームワークは、生のコードよりも迅速でスケーラブルなアプローチを提供し、同時に高度な制御とカスタマイズを可能にします。エージェント型ワークフローに組み込まれるように設計されたコンポーネントが含まれています。開発者は、すべての要素をゼロからコードするのではなく、エージェント型フレームワークの事前定義されたコード・スニペット、クラス、および関数を構成要素として使用して、プロセスを簡素化および合理化できます。理想的には、フレームワークは、生のコードよりも迅速でスケーラブルなアプローチを提供し、同時に高度な制御とカスタマイズを可能にします。

IBM watsonx OrchestrateなどのAIエージェント・プラットフォームは、より包括的です。これには、エージェントを構築するためのツールだけでなく、それらのエージェントを大規模にホスティング、デプロイ、監視、管理するためのインフラストラクチャーも含まれます。多くのAIエージェント/プラットフォームは、ローコード、あるいはノーコードのユーザーインターフェース（UI）を提供しており、初心者や技術者でないユーザーでも、テンプレート・ベースのアプローチでAIエージェントを構築し、実世界のアプリケーションに使用することができます。

フレームワークとプラットフォームは、必ずしも相互に排他的なものではありません。一部のプラットフォームはユーザーをノーコード・ワークフローに制限していたり、特定のモデルやフレームワークとの互換性を確保するように設計されたりしていますが、watsonx Orchestrateを含むその他のプラットフォームはフレームワークに依存せず、複数のスキル・レベルに対応します。このようなプラットフォームは通常、エージェントを構築するための専用UIを含みますが、ユーザーが選択したフレームワークを使ってエージェントを構築し、プラットフォームを使ってエージェントを展開・管理するオプションも提供しています。