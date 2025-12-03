AIエージェントの構築方法

AIエージェントとは、外部ツールやデータソースを活用して、人間の介入を最小限に抑えながらタスクを実行できるシステムのことです。AIエージェントは強化学習（RL）や明示的なルールによって動くこともあるが、現代用語では通常、大規模言語モデル（LLM）をエンジンとするシステムを指します。LLMでAIエージェントを構築するためのフレームワークやプラットフォームは数多くあり、ほぼすべてのレベルの技術的専門知識に対応していますが、成功するためにはエージェントのユーザーと目的を深く理解する必要があります。
LLM駆動型エージェントは、ユーザー・インプットの意図を理解するだけでなく、それに応じて実行すべきアクションを識別し、実行のためのアウトプットを生成することもできます。
最も基本的なレベルでは、生成AIエージェントは、自然言語処理（NLP）能力を用いてテキストをアウトプットし、そのテキストを接続された外部ツールやデータソースへのインプットとして利用できる環境で動作する、大規模言語モデル（LLM）にすぎません。例えば、エージェントを駆動するLLMは、企業データベースから情報を抽出するためのSQLクエリーや、外部アプリケーションで特定のアクションをトリガーするAPI呼び出しを行うための構造化されたJSONオブジェクトをアウトプットする可能性があります。
これらのLLMアウトプット自体はアクションではありませんが、外部ツールに送られたときにアクションをトリガーします。LLMに、環境からの特定のフィードバックに応じてどのアクションをトリガーするかに関する明確な一連のロジックが提供されている場合、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）のような古い明示的なルールベースのシステムよりも動的な形で、タスクを自律的に計画・実行できます。
LLMを外部のツール呼び出しやデータ・ソースのAPIに接続し、どのようなアウトプットをいつ生成するかなどのロジックを確立するためにエージェント・アーキテクチャーをセットアップする1つの方法は、PythonやJavascriptなどの一般的なプログラミング言語を使ったゼロからのコーディングです。これにより、最大限の制御、カスタマイズ、透明性を実現できる一方で、この方法には最大量の手作業と技術的な知識も必要となります。
代替案として、独自のAIエージェントの構築とデプロイのプロセスを迅速化するためのサービスが多数存在します。例えば、定義済みのビルディング・ブロックによってコーディングのプロセスを合理化するAIエージェント・フレームワークや、エージェントの構築とデプロイのためのエンドツーエンドのソリューションを提供するAIエージェント・プラットフォームがあります。初めてエージェントを採用する際に最適な選択肢は、ユーザーのスキルと経験レベル、および目的のユースケースの性質によって異なります。
いずれにせよ、どのようなスキル・レベルでも、独自のAIエージェントを構築するプロセスは同じ方法で開始する必要があります。それは、AIエージェントの目的を慎重に定義し、その目的を達成するために必要なツールと情報を特定することです。
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AIエージェントを構築するための最初の最も重要なステップは、ご自身のニーズが何か、そのニーズにAIエージェントがどのように対応できるか、AIエージェントのパフォーマンスをどのようにして客観的に測定できるかを理解することです。解決する問題が明確に定義され、その問題に対するソリューションが適切にマッピングされたシンプルなエージェントは、目の前のタスクにワークフローが適していない高度に洗練されたエージェントよりも成果をあげる可能性が高くなります。
AIエージェントがどのような問題を解決するよう意図されているかによって、その設計における論理的および技術的な決定は左右されます。カスタマー・サポート・エージェントには、自動のコード・レビュー・エージェント、あるいは会社の収益データを照会してビジネス・インテリジェンスに関する洞察を提供するよう設計された財務エージェントとは、まったく異なるプロンプト、ツール、環境が必要となります。厳密に定義された問題には単一のエージェントで対処できますが、広範に定義された問題にはマルチ・エージェント・システムが必要になる場合があります。
まずは、エージェントに関する簡単な質問から始めましょう。
誰が使うのか。技術系ユーザーと非技術系ユーザーでは、ワークフローをどの程度積極的に管理するか、どのようなユーザー・インターフェースが使いやすいかなど、期待する点が異なります。
どのような責任を与えるか。AIエージェントが問題全体に取り組むことが目的なのか、それとも単に問題を解決するために必要な、より面倒なサブタスクの一部を自動化することが目的なのかを判断する必要があります。
どのようなインプットを処理するのか。複数のデータ形式（テキスト、音声、画像、動画）を処理するエージェントには、複数のモデルが必要になる場合があります。マルチモーダル・モデルも存在しますが、単一のAIモデルでは、個々のニーズすべてに対して十分な精度が得られないことがあります。例えば、エージェントが画像やPDFからテキストを抽出する必要がある場合、汎用的な視覚言語モデル（VLM）よりも光学文字認識（OCR）モデルの方が優れた性能を発揮する可能性があります。PDFに複雑な表、グラフ、数式が含まれている場合は、専用のドキュメント変換モデルが必要になる場合もあります。エージェントが非常にニッチな例やドメイン固有の例を扱う場合は、エージェントの構成モデルをカスタム・データ・セットで微調整する必要があるかもしれません。
どのようなデータ・ソースとナレッジ・ベースにアクセスする必要があるのか。エージェント型AIの最も基本的かつ不可欠な機能に、検索拡張生成（RAG）があります。例えば、カスタマー・サポート用チャットボットは、会社のCRMプラットフォームやFAQからの情報を参照する必要があるかもしれません。ソフトウェア・エンジニアリング・エージェントは、おそらくコードベースを参照する必要があるでしょう。エージェントの多くは、検索エンジンや特定のWebサービスを通じてリアルタイムの情報にアクセスする必要があります。AIエージェントが必要とする情報だけでなく、その情報がどこにあるのかを把握することも重要です。
どのようなツールへのアクセスが必要なのか。AIエージェントの基本的なメリットの1つは、外部ツールの使用を通じてLLMの機能を補完できることです。「AIアシスタント」として機能するエージェントは、カレンダー・アイテムの作成や変更を行える必要があります。コーディング・エージェントがスクリプトを実行するには、サンドボックス環境が必要です。販売またはマーケティング環境において、AIエージェントは、Eメールなどによる通信を行うために外部アプリを必要とする場合があります。外部計算機やWolfram Alphaなどの計算エンジンを使用することで、確実かつ迅速に数学的演算を実行できます。
成功をどのように測定するのか。AIエージェントの開発は、テスト、デプロイ、評価、最適化の反復プロセスです。ユースケースによっては、節約できた時間、レビューしたケース、完了率、精度、ユーザーからの直接的な評価など、「成功」はさまざまな要素に応じて異なる形で測定される可能性があります。
また、実用的な側面を考慮する必要もあります。
使用するAIエージェントは、スピードが不可欠な、時間的制約のある環境で動作しますか？それとも、精度の方が重要でしょうか？優先事項によって、必要となるモデルやワークフローの複雑さのレベルが異なることがよくあります。
どのようなハードウェアや予算が利用できますか？LLMの種類によって、APIの料金体系（クローズドソース・モデルの場合）、ハードウェアおよびクラウド・コンピューティングのコストにより、コストや計算要件も異なります。
AIエージェントが応答するインプット・プロンプトは、非常に多様で複雑なものになりますか？それともシンプルで反復的なものになりますか？
LLMの世界ではよくあることですが、必ずしも最も洗練されたものでなく、ユーザーのニーズと制限に最も効率的に一致するエージェントが「最適な」選択肢となります。シンプルなエージェント型システムは、容易かつ安価に運用でき、デバッグを簡単に行えるだけでなく、システムを使用するユーザーへの説明も簡単に行えます。
最も重要な決定事項の1つは、特定のモデル（単一または複数）を自律型エージェントの意思決定エンジンとして機能させるかどうかです。
一般的に、優先事項によって、適したLLMの種類も異なります。一部のユースケースでは、トップラインの精度よりも速度が優先される場合があります。また、精度が最優先される環境もあります。前者のシナリオでは、より小規模で高速なLLMが必要となります。後者の場合は、より大規模でパフォーマンスの高いモデルが適しています。特に複雑な詳細や複数のステップにまたがるプランニングを伴うエージェント型ワークフローの場合は、推論モデルを検討するのがよいでしょう。ワークフローに単純で反復的なタスクが含まれる場合、追加の待ち時間や計算コストをかけるほどの価値はないかもしれません。
ワークフローがマルチエージェント・システムからメリットを得られるケースは多くあります。一般的なマルチエージェント環境では、大規模なLLMが駆動するエージェントが最初のリクエストを受け取ってサブタスクに分割し、小規模なLLMが駆動するエージェントに委任し、そのエージェントが専門的なタスクを迅速に実行します。
他のタイプのモデルを選ぶ際にも、同様の点を考慮に入れる必要があります。ご検討中のユースケースには、物体検知や画像セグメンテーションなどのコンピューター・ビジョン関連のタスクが含まれますか？リアルタイムの応答が不可欠な場合は、高速の畳み込みニューラル・ネットワーク（CNN）ベースのモデルが最適かもしれません。精度を最適化することが最優先事項である場合は、速度は遅くてもパフォーマンスが高いビジョン・トランスフォーマー（ViT）の方が適している可能性があります。
エージェント型AIのコンテキストでは、ユーザーはチャットボット駆動型アプリケーションのコンテキストで優先するのとは異なるLLM性能評価メトリクスを考慮する必要があります。例えば、世界の知識や創造的な文章を反映するベンチマークの性能は、チャットボットにとっては有用かもしれませんが、外部のデータ・ソースにアクセスし、目的に沿った簡潔な文章をアウトプットするAIエージェントにとってはあまり重要ではありません。エージェント型AIの場合、通常は、モデルの関数呼び出し機能と指示に従う能力が優先されます。
AIエージェントをゼロからコーディングする準備ができていない場合は、さまざまなAIエージェント・フレームワークやAIエージェント・プラットフォームを検討してみることをお勧めします。
AIエージェント・フレームワークは、本質的に、エージェント型ワークフローに組み込まれるように設計されたモジュール式コンポーネントを提供するコード・ライブラリーです。開発者は、すべての要素をゼロからコードするのではなく、エージェント型フレームワークの事前定義されたコード・スニペット、クラス、および関数を構成要素として使用して、プロセスを簡素化および合理化できます。理想的には、フレームワークは、生のコードよりも迅速でスケーラブルなアプローチを提供し、同時に高度な制御とカスタマイズを可能にします。エージェント型ワークフローに組み込まれるように設計されたコンポーネントが含まれています。開発者は、すべての要素をゼロからコードするのではなく、エージェント型フレームワークの事前定義されたコード・スニペット、クラス、および関数を構成要素として使用して、プロセスを簡素化および合理化できます。理想的には、フレームワークは、生のコードよりも迅速でスケーラブルなアプローチを提供し、同時に高度な制御とカスタマイズを可能にします。
IBM watsonx OrchestrateなどのAIエージェント・プラットフォームは、より包括的です。これには、エージェントを構築するためのツールだけでなく、それらのエージェントを大規模にホスティング、デプロイ、監視、管理するためのインフラストラクチャーも含まれます。多くのAIエージェント/プラットフォームは、ローコード、あるいはノーコードのユーザーインターフェース（UI）を提供しており、初心者や技術者でないユーザーでも、テンプレート・ベースのアプローチでAIエージェントを構築し、実世界のアプリケーションに使用することができます。
フレームワークとプラットフォームは、必ずしも相互に排他的なものではありません。一部のプラットフォームはユーザーをノーコード・ワークフローに制限していたり、特定のモデルやフレームワークとの互換性を確保するように設計されたりしていますが、watsonx Orchestrateを含むその他のプラットフォームはフレームワークに依存せず、複数のスキル・レベルに対応します。このようなプラットフォームは通常、エージェントを構築するための専用UIを含みますが、ユーザーが選択したフレームワークを使ってエージェントを構築し、プラットフォームを使ってエージェントを展開・管理するオプションも提供しています。
IBMの「AIエージェント・ガイド」には、AIエージェントを構築するためのさまざまなオープンソース・フレームワークの概要、ステップ・バイ・ステップ・ガイド、チュートリアルが記載されています。ここでは、いくつかのよく知られたフレームワークの解説とチュートリアルへのリンクをアルファベット順に並べて紹介します。
Autogenは、スケーラブルなマルチエージェントAIシステム向けに設計された、Microsoftが保守管理するオープンソースのフレームワークです。開始するには、こちらのAutoGenを使用したマルチエージェントRAGのチュートリアルを参照してください。
BabyAGI は、Yohei Nakajima氏によって構築・保守された実験的なオープンソースのエージェント・フレームワークです。
ChatDevは、仮想ソフトウェア会社をシミュレートするために設計されたオープンソースのエージェント型フレームワークであり、さまざまなAIエージェントがその組織構造内で異なる役割を果たします。これは、エージェント同士が役割を演じながら特定の課題を解決するよう促し合うことで、集合知を研究するための理想的な環境を提供することを目的としています。ChatDevでの共同ソフトウェア開発に関する詳細については、こちらのチュートリアルをご覧ください。
crewAI は、マルチエージェント・ワークフローに最適化された著名なPythonベースのオープンソース・オーケストレーション・フレームワークであり、任意のオープンソースLLMやAPIで使用できるよう設定可能です。その詳細については、マルチモーダル、マルチ・エージェント・システムによる小売棚の最適化に関するこちらのチュートリアルをご覧ください。
IBM watsonx Orchestrateは、多くの一般的な職場機能を自律的に実行できるよう最適化されたさまざまなwatsonx Agentsを提供します。
LangChainは、オープンソースのAIエージェント向けの最も初期かつ人気のあるオーケストレーション・フレームワークの一つです。LangChainが線形ワークフローでタスクを「連結」するよう最適化されているのに対し、LangGraphはより複雑で非線形なワークフロー向けに設計されたグラフベースのフレームワークです。このツール呼び出しチュートリアルでLangChainを試したり、SQLエージェントやITサポートのReActエージェントのチュートリアルでLangGraphを試すこともできます。
LangFlow は、ドラッグ・アンド・ドロップのグラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）を基盤としたローコードとノーコードのオープンソース・フレームワークです。
MetaGPTは、各エージェントが従業員として機能し、効率化され厳格に専門化されたワークフローに従って行動するマルチエージェント・フレームワークです。製品要件定義書（PRD）作成のマルチエージェント自動化に関するこのチュートリアルを使用して、試してみることができます。
AutoGPTは、もともとOpenAIのGPTモデルをエージェント型ワークフローに統合するために設計されたオープンソースのプラットフォームです。また、多様なオープンモデルや、ClaudeやGeminiなどの追加の独自モデルとの統合も提供しています。
BeeAIは、エージェント通信プロトコル（ACP）に基づいて構築された初のオープンソースプラットフォームであり、これはあらゆるフレームワーク上で構築されたAIエージェント間のスムーズな通信を可能にするオープンスタンダードです。IBM Researchによって開発されたBeeAIは、現在Linux Foundationでホストされています。導入にあたっては、BeeAIを使用したマルチエージェント契約管理システムのチュートリアルをご覧ください。
IBM watsonx Orchestrateは、フレームワークに依存しないエンドツーエンドのプラットフォームで、企業全体でエージェントの構築、展開、調整を行います。ドラッグ・アンド・ドロップのノーコードAIエージェント・ビルダーUIから完全なプロコード・カスタマイズまで、さまざまなワークフローを提供します。ユーザーは、事前構築されたエージェントを活用したり、プラットフォーム内で独自のエージェントを開発したり、必要に応じて他の場所からサードパーティーのエージェントをインポートしたりできます。
複雑なマルチエージェント・システムがAIエコシステム全体で普及し始めたため、AIエージェントと他のシステムのAPIとの間の通信を標準化するために、多くのAIエージェントプロトコルが提案されています。業界は最終的には単一の標準を中心に結集すると予想されていますが、現在は複数のプロトコルが使用されています。
ほとんどのフレームワークは、よく知られているすべてのプロトコルに対応することを目指していますが、場合によってはプロトコルの好みによってフレームワークの選択が制限され、その逆も同様です。代表的なAIエージェントプロトコルには以下のようなものがあります。
エージェント・コミュニケーション・プロトコル（ACP）：もともとIBMのBeeAIによって導入されたACPは、AIエージェントが動作し、互いに通信する手段を定義し、標準化することを目的としています。ACPは標準的なHTTP規則に基づいたRESTベースの通信を使用するため、AIエージェントを本番環境に簡単に統合できます。デフォルトでは非同期通信用に設計されており、特殊なライブラリは必要ありません。このチュートリアルでご確認いただけます。
Agent2Agent（A2A）：2025年4月にGoogleおよび他のパートナーによってGoogle Cloud Platformの下で開始され、現在はLinux Foundationによってオープンソースプロジェクトとしてホストされています。このサービスは、検出、認証、通信という3段階のワークフローを備えたクライアントサービス・モデルのセットアップに従います。A2Aの実践的なエクスペリエンスについては、こちらのチュートリアルをご覧ください。現在ACPとA2Aの両方を運営しているLinux Foundationが、ACPの機能をA2Aに移行することで2つのプロトコルの統合に取り組んでいることは注目に値します。
モデルコンテキストプロトコル（MCP）：Anthropicによって導入されたMCPは、JSON-RPC形式への変換システムを通じて通信を標準化します。MCPは、Figma、Notion、Atlassian、Zapier、Striper、PayPal、Squareなど、多くの著名なテクノロジー・プロバイダーによって採用されています。MCPについての詳細は、MCPの構築に関するチュートリアルをご覧ください。
IBMのTechsplainersでは、主要な概念から実際のユースケースまで、エージェント型AIの基本を解説しています。分かりやすく短いエピソードで、基礎をすばやく学ぶことができます。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するための推奨事項をステップバイステップで詳しく解説しています。
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