従来のソフトウェアテストは静的なシステムを対象としていましたが、エージェント型AIは大規模言語モデル（LLM）の確率的な性質に依存しています。これは、同じプロンプトでも実行ごとに異なるツール呼び出しシーケンスが生成される可能性があること、また、複数のステップから成るワークフローの初期段階で発生した問題が、かなり後になって初めて表面化する可能性があることを意味します。また、機械学習を活用したエージェントは、時間の経過とともに変化するため、リグレッションやドリフトの兆候を示す場合があります。

AIエージェントのテストでは、最終的な回答が正しいかどうかだけでなく、推論プロセスや中間アウトプットが適切であったかどうかも評価する必要があります。理想的には、この種のテストは、従来のソフトウェア検証とは根本的に異なる問いに答えるものです。テストは、エージェントが期待どおりのアウトプットを返すかどうかを確認するだけではありません。入力内容にかかわらず、アウトプットに一貫した論理性、正確性、および安全性が備わっていることを確認することも目的としています。そのため、従来の単体テストに加えて、エージェントの動作も検証する必要があります。

エージェントのテスト・サイクルも継続的に実施されます。AIエージェントのテストでは、単純で固定的な成功基準を作成するのではなく、効果的なフィードバック・ループを構築することが重要です。スケーラブルで統一されたテスト戦略を策定する組織は、信頼性と安全性を備えた自律型システムを開発できます。また、ADLC全体でシームレスに機能するテスト・フレームワークをデプロイすることで、AIエージェントをさまざまなモデル、プラットフォーム、およびベンダー間で予測どおりに統合できるようになります。