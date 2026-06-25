AIエージェント・テストとは、デプロイ前に、エージェント型AIシステムが意図したとおりに、信頼性と安全性を確保して動作することを検証するために評価するプロセスです。
AIエージェントは、複数の部分から成るタスクを自律的に計画し、外部ツールを使用し、他のエージェントとやり取りするため、自律型システムを厳密にテストすることが特に重要です。堅牢なテスト・プロセスは、エージェント開発ライフサイクル（ADLC）として知られる、作成と評価を継続的に繰り返すサイクルの一部です。
エージェントは自律的にタスクを計画して実行するため、企業におけるAIの活用方法を急速に変革しています。しかし、急速な導入はテクノロジー・エコシステムを分断し、従来のテスト・プロセスに大きな変更を迫る可能性があります。IBM Institute for Business Valueによる最近の調査では、調査対象となったCIOおよびCTOの80%が、CEO主導のAIトランスフォーメーションの指示を受けていると回答しています。しかし、来年までに予想されるAIエージェントのデプロイメントの規模に十分対応できる準備が整っていると回答したのは、わずか11%でした。
IBMのCIOであるMatt Lyteson氏は、「現在、CIOやCTOが直面している課題は、継続的かつ自律的に稼働するAIシステムをスケールさせることです。こうしたシステムは、多くの場合、はるかに低速で予測可能な環境向けに設計されたガバナンス・モデルやアーキテクチャーの上で運用されています」と述べています。
従来のソフトウェアテストは静的なシステムを対象としていましたが、エージェント型AIは大規模言語モデル（LLM）の確率的な性質に依存しています。これは、同じプロンプトでも実行ごとに異なるツール呼び出しシーケンスが生成される可能性があること、また、複数のステップから成るワークフローの初期段階で発生した問題が、かなり後になって初めて表面化する可能性があることを意味します。また、機械学習を活用したエージェントは、時間の経過とともに変化するため、リグレッションやドリフトの兆候を示す場合があります。
AIエージェントのテストでは、最終的な回答が正しいかどうかだけでなく、推論プロセスや中間アウトプットが適切であったかどうかも評価する必要があります。理想的には、この種のテストは、従来のソフトウェア検証とは根本的に異なる問いに答えるものです。テストは、エージェントが期待どおりのアウトプットを返すかどうかを確認するだけではありません。入力内容にかかわらず、アウトプットに一貫した論理性、正確性、および安全性が備わっていることを確認することも目的としています。そのため、従来の単体テストに加えて、エージェントの動作も検証する必要があります。
エージェントのテスト・サイクルも継続的に実施されます。AIエージェントのテストでは、単純で固定的な成功基準を作成するのではなく、効果的なフィードバック・ループを構築することが重要です。スケーラブルで統一されたテスト戦略を策定する組織は、信頼性と安全性を備えた自律型システムを開発できます。また、ADLC全体でシームレスに機能するテスト・フレームワークをデプロイすることで、AIエージェントをさまざまなモデル、プラットフォーム、およびベンダー間で予測どおりに統合できるようになります。
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十分なテストが行われていないAIエージェントは、運用面およびガバナンス面で重大なリスクをもたらします。厳格なテストが不可欠である理由として、次のような要因が挙げられます。
AIエージェントが生成するアウトプットの中には、要約や説明のように、単純なルールでは評価できないものがあります。そのようなアウトプットには、判断が必要です。応答はユーザーの意図に適切に対応しているか。トーンは適切か。判断基準としてのLLMとは、2つ目のLLMを使用して、エージェントのアウトプット品質を評価する手法です。
通常は、テスト対象よりも大規模で高性能なモデルに評価基準を与え、エージェントの応答を評価させます。この評価は、エージェントの処理フロー全体の複数のポイントに適用できるため、プロセス全体にわたる不具合や不整合を検出できます。判断基準としてのLLMは、人間のテスターと組み合わせて使用することで、継続的かつ自動化された品質評価を実現します。人による評価に代わるものではありませんが、判断基準としてのLLMを使用すると、人間のチームでは実現できない規模でテストプロセスを拡張できます。
AIエージェントは高度であるため、探索的テストだけでは十分ではありません。エージェントエコシステムには、明確な評価基準と成功を測るための明確なメトリクスが必要です。効果的なAIエージェント・テストは、それぞれ異なる種類の障害を検出するよう設計された、3つの異なるレベルで実施されます。これらを組み合わせることで、初期段階のバグから実際のユーザー・エクスペリエンスまで、エージェント型AIを評価する多層的な防御を構築できます。
エンタープライズAIエージェントは、直接テストするにはコストが高すぎる、または元に戻せない影響を及ぼす可能性がある環境にデプロイされることがよくあります。例えば、顧客にEメールを送信するエージェントは、実際の顧客にテストEメールを送信することはできません。また、クラウド・インフラストラクチャーを管理するエージェントは、実際のクラウド環境と統合することはできません。
高度な環境シミュレーションでは、実際のシナリオを制御可能かつ繰り返し再現できる代替環境を提供することで、この課題を解決します。近年では、開発者がユ近年では、開発者がユーザー・ストーリーを作成し、API応答を記録できるシミュレーション環境を提供する企業も登場しています。これらの環境では、テスターは、本番環境では発生することがまれな、あるいは発生させることが不可能なシナリオも作成できます。例えば、データベースが有用な結果を返さない場合や、長時間にわたる会話の中でユーザーが矛盾した指示を出す場合などです。
成功率は、エージェントが割り当てられたタスクを完了したテスト・ケースの割合を測定します。これは、エージェント・テストにおける基本的なメトリクスです。
ツールの正確性は、エージェントが特定のタスクに対して適切なツールを選択しているかどうか、および適切なパラメーターを指定してツールを呼び出しているかどうかを測定します。例えば、エージェントはデータベースを検索する必要があることは正しく判断しても、誤ったクエリを作成してしまう場合があります。
軌道評価では、最終的な回答が正しかったとしても、エージェントの推論経路に一貫性があり、適切であったかどうかを評価します。通常は、複数のステップにわたる推論を確認し、エージェントが目標との一貫性を維持しながら、各ステップを論理的に処理しているかどうかを検証します。手動によるテスト・プロセスでは、人間が定義したゴールド・スタンダードの軌道と、エージェントが実際にたどった軌道を比較します。また、開発者は、このプロセスの一部を判断基準としてのLLMを使用して自動化することもよくあります。
レイテンシーとコストは一般に、システムが基本的に実用可能かどうかを判断するための重要な要件です。レイテンシーは、タスクの送信から最終的なアウトプットまでに要する時間を測定します。複数のツールを順番に呼び出したり、応答の遅い外部APIを使用したりするエージェントでは、レイテンシーが大きくなり、ユーザーにとって実用的でなくなる場合があります。コストは通常、エージェント全体のトークン消費量と、タスクごとのAPI呼び出し数を測定します。例えば、単純なサブタスクに高価なツールを使用するエージェントは、大規模に運用するとコストが非常に高くなる可能性があります。
簡潔性は、エージェントのアウトプットに必要な情報が含まれており、それが効果的に伝えられているかどうかを測定します。一貫性は、アウトプットが論理的に整合しており、適切に構成され、内部矛盾がないかどうかを測定します。どちらのメトリクスも、正確性にかかわらず重要です。アウトプットは事実として正確でも、冗長すぎて、ユーザーが関連情報を容易に抽出できない場合があります。また、簡潔であっても、一貫性がなく、話題が飛んだり、同じ内容を繰り返したりする場合もあります。
テスト・オートメーションとは、エージェントを手動でテストするのではなく、自動化された評価を実行する手法です。相互に依存するコンポーネントで構成され、頻繁に変化するAIエージェント・システムでは、オートメーションによって、大規模なテストを継続的に実施できるようになります。
AIエージェント・システムにおけるテスト・オートメーションの基盤は、他のソフトウェア・エンジニアリングで使用されるものと同様のCI/CDパイプラインを基盤としています。ソフトウェアの変更がパイプラインを通過する過程で、自動テストによって問題が特定され、エージェントはコード変更を反映できるため、継続的なフィードバック・ループが形成されます。
評価フレームワークは、テストの実行、エージェントの軌道の記録、アウトプットのスコアリング、およびメトリクスの経時的な追跡を行うための基盤を提供します。これらは体系的なテスト・プラクティスの基盤であり、コーチとしてAIエージェントを支援するものと考えることができます。
ほとんどの評価フレームワークでは、理想的なエージェントのパフォーマンスを示す一連の参照例を企業が定義できます。その後、プラットフォームは、エージェントのシミュレートされた軌道をそれらの参照例と比較し、複数の指標に基づいてパフォーマンスを評価します。例えば、多数の生成AIを活用した「ユーザー」との会話をシミュレートし、ツール呼び出しの精度やエージェントのルーティング精度を評価したレポートを作成します。
これにより、組織はエージェントの改善が必要な箇所と、良好に機能している箇所を迅速に把握できます。評価フレームワークは、チームが開発プロセスの早い段階で成功基準を定義し、リグレッション・テストのための明確な判断基準を提供するのに役立ちます。
オブザーバビリティー・プラットフォームは、エージェントの動作をリアルタイムおよび過去にさかのぼって可視化します。評価フレームワークと同じプラットフォームに統合されることもあり、エージェント・ネットワークを継続的に監視して、異常やリグレッションを検出します。AIオブザーバビリティ－・プラットフォームは、エージェントのやり取りを追跡し、メトリクスを集約するとともに、異常が発生した際にはチームメンバーに通知します。特に、複雑なマルチエージェント・システムを監視するエンジニアにとって有用であり、エージェントの推論プロセスを可視化することで、問題の根本原因を特定するのに役立ちます。
エージェント・コントロール・プレーンは、個々のエージェントの上位に位置する管理レイヤーであり、組織全体にわたるエージェントのデプロイとガバナンスを一元的に可視化し、制御します。評価フレームワークやオブザーバビリティ－・プラットフォームがエージェントの動作を測定することに重点を置くのに対し、コントロール・プレーンは、エージェントに許可される操作を管理することに重点を置きます。また、エージェントの動作を管理するルールが、一貫して適用および実施されることも保証します。
テストの文脈では、エージェント・コントロール・プレーンは各エージェントの構成を記録し、まったく同じ条件を再現できるようにします。多くのコントロール・プレーンは、エージェントのバージョン管理、テスト、および制御されたデプロイメントをサポートし、マルチエージェント・エコシステム全体での反復的な改善を支援します。
主要なAIプラットフォームの多くでは現在、そのインフラストラクチャー上に構築されたエージェント向けに、テスト機能と評価機能が組み込まれています。これらのプラットフォーム内ツールには、デプロイメント環境と緊密に統合されており、セットアップを簡素化できるという利点があります。ただし、複雑な評価ニーズを持つチームにとっては、通常、スタンドアロンのフレームワークほど柔軟ではありません。
AIエージェントのテストは継続的なプロセスです。開発の初期段階からテストを開始し、デプロイ後も継続的にテストと改善を行うことで、長期にわたって品質を維持できます。
プロンプトが変更されたり、新しいツールが追加されたりした場合には、高品質で徹底したテスト・オートメーション・プロセスを導入する必要があります。また、これは組織の日常的なエージェント監視プロトコルの一部である必要があります。そのためには、テストを迅速かつ低コストで実施できるようにするためのインフラストラクチャーへの投資が必要です。適切に整備されたテスト・データセットとメトリクス・ダッシュボードは、テスト・プロセスを日常業務に組み込むのに役立ちます。
早い段階でテストを開始することは、エージェントを構築する前に成功基準を定義することも意味します。チームが目指すものを明確に理解しないまま開発を開始すると、エージェントの実際のパフォーマンスではなく、見た目の挙動に基づく場当たり的なデバッグに陥るおそれがあります。
バランスの取れていないテスト・セットでは、一見すると良好なメトリクスが得られても、実際の環境でのパフォーマンスを予測できない場合があります。例えば、容易なケースや限られた種類のタスクに偏ったテストでは、エージェント型AIシステムが実際にどのように動作するかを十分に反映できません。
バランスの取れたテストセットでは、軌道が期待どおりに進むケースと、期待どおりに進まないケースの両方をテストします。セットには、単一ステップのクエリと複数ステップのやり取りの両方を含める必要があります。また、入力形式についても、実際のユーザーがリクエストを表現するさまざまな方法を網羅する必要があります。エッジケースも、敵対的なプロンプトや入力が空の場合に備えて、明示的に含める必要があります。
また、利用パターンの変化に応じて、テスト・セットを実際の事例で定期的に更新する必要があります。一部の企業では、AIを使用してエージェントの要件を分析し、包括的なテスト・セットを作成することで、自動テスト・ケース生成を活用し、開発者の作業負荷を軽減しています。
曖昧なテスト・セットや不十分なスコアリング基準など、ラベル付けが不適切なデータは、ノイズが多く誤解を招くメトリクスを生み出します。テスト・データはバージョン管理および監査の対象とし、評価セットの変更を追跡して、テスト結果との比較・評価を行えるようにする必要があります。複数のステップから成るエージェント型タスクでは、高品質なデータとは、テストケースを評価する基準となる、高品質なゴールド・スタンダードの参照軌道を備えていることも意味します。
AIは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じて、テスト・スクリプトの生成やテストの実行に活用される機会が増えていますが、高度なエージェント・エコシステムを構築するには、オートメーションだけでは十分ではありません。判断には、人間のインプットが必要な場合もあります。例えば、機密性の高い状況において、エージェントの応答が適切かどうかは、人間が評価する必要があります。また、人間のチームは、テストで明らかになったエッジ・ケースが、適切な推論によるものなのか、それとも偶然によるものなのかを判断することもあります。
企業は、テスト・プロセスに構造化された人によるレビューを組み込むことが重要です。アクティブ・テストでは、テスト・プロセスの複数の層において、エージェントのアウトプットの構造化されたサンプルに対して、人によるレビューを実施する必要があります。
IBMのTechsplainersでは、主要な概念から実際のユースケースまで、エージェント型AIの基本を解説しています。分かりやすく短いエピソードで、基礎をすばやく学ぶことができます。
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