AIエージェント・セキュリティーとは

エージェントは、計画、決定、外部ツールの呼び出しによって自律的に機能するように設計されたAIシステムです。重要な点は、外部の サイバー攻撃 とエージェントによる意図しないアクションの両方から保護することです。 エージェント型AI は急速に発展している分野であるため、ランドスケープはテクノロジーとともにリアルタイムで進化しています。

AIエージェントの主要な機能の1つは、ツール呼び出しを実行できることです。ツール呼び出しでは、 API 、データベース、Web サイト、またはその他のツールに接続し、必要に応じてそれを使用します。ツールの呼び出しは通常、 AIエージェント・フレームワーク とAPIを通じて調整されます。

理論的には、エージェントは複雑なタスクの計画と完了において自身の機能を強化するためにツールを使用します。たとえば、カスタマー・サービスのエージェントは顧客と対話した後、社内のデータベースに接続してその顧客の買い物履歴にアクセスできます。

マルチエージェント・システムは 、複数のエージェントを組み合わせて複雑なタスクをより小さなチャンクにして委任することで、さらに一歩進んでいます。中央計画エージェントは エージェント・ワークフロー を管理し、ワーカー・エージェントはタスクの割り当てられた部分を完了します。