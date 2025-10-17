エージェントベースの生成AIの登場により、中小規模の小売店は、かつては専用のデータサイエンス・チームを擁する大企業の領域であった専門家レベルの分析と推奨事項を利用できるようになりました。このようなAIのテクノロジーの民主化は、地元の食料品店、ブティック、または地域チェーンにとっては画期的な変革となる可能性があります。
このアプローチががこれほどまでに革新的である理由は、
技術的な詳細を掘り下げ、小売店の最適化がどのように機能するかを順を追って確認しましょう。このチュートリアルを完了する頃には、AIの力を活用して小売空間に革命をもたらす可能性のあるこのシステムを、自社の店舗に導入する方法が明確に理解できるようになります。
Sarahは地元の店舗のオーナーですが、大規模なチェーンとの競争に苦労していました。最善を尽くしたにもかかわらず、ある商品がそれほど売れず、他の商品が常に在庫切れになっていることに気づきました。ある日、彼女は今月3回目の生鮮食品コーナーの再編成作業をしていて、もっと良い方法があるのではないかと考えました。
そこでAI搭載のソリューションの出番です。スマートフォンとIBMのインテリジェント・システムだけを使用して、Sarahは保管の性能を変革することができました。そのようなシステムを構築する方法を詳しく見てみましょう。
オープンソースのエージェント・フレームワークであるCrewAIを活用できます。これはクルー内のエージェント間インタラクションのオーケストレーションを行うフレームワークです。「クルー」という用語は、マルチ・エージェント・システムを指します。今回のクルーは小売専門家のロールプレイを行うエージェントのチームであり、24時間年中無休で対応し、各自が独自の専門分野を持っています。タスクはエージェントに直接割り当てることも、特定の役割や可用性を評価するcrewAIの階層型プロセスを通じて割り当てることもできます。
CrewAI 初心者の方は、 crewAI の解説と公式ドキュメントをご覧ください。公式のcrewAI GitHubリポジトリでは、株式分析、データ分析、 RAG 、LangGraph統合などを実行するクルーの例も見つかります。
このチュートリアルで使用するエージェント小売エキスパートのチームを見てみましょう。
このタスクのワークフローは次のとおりです。
このプロジェクトはGithubにあります。
まず、環境をセットアップする必要があります。この手順は、GitHubのマークダウン・ファイル、またはこのページの解説に沿って実行できます。
crew-ai-projectsディレクトリーの
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
無料のSerper APIキーを生成し、メモしておきます。Serverperは、このプロジェクトで使用するGoogle Search APIです。
このチュートリアルでは、CrewAIフレームワークをインストールし、ステップ2で生成したwatsonx.aiの認証情報を設定する必要があります。
CrewAIをインストールするには、端末で次のコマンドを実行します。
.env_sampleファイルと
employeeAIは、任意のオープンソースの大規模言語モデル（LLM）を使用するように構成できます。LLMは、OllamaやIBM watsonxやOpenAIなどの他のAPIを介して接続できます。ユーザーは、crewAI ToolkitやLangChain Toolsを通じて利用可能な事前構築ツールを利用することもできます。
私たちのカスタム・ビジュアル検索ツールは、
クルーをカスタマイズするには、さまざまな方法があります。
このプロジェクトの適切な作業ディレクトリに移動していることを確認してください。端末で次のコマンドを実行すると、ディレクトリを変更できます。
AIエージェントのスタッフを開始し、タスクの実行を開始するには、プロジェクトのルート・フォルダーからこのコマンドを実行します。ただし、最終結果を返す前に数分間実行する場合があることに注意してください。
このコマンドは、themy-retail-advisor Crewを開始し、エージェントを組み立て、設定で定義したとおりにタスクを割り当てます。未変更のこの例では、watsonx.ai上のGraniteを使用して、アウトプットと共に report.md ファイルを作成します。employeeAIは、JSON、Pydanticモデル、および生の文字列を出力として返すことができます。これはクルーが生成したアウトプットの例です。
野菜棚の再配置と改善のための行動計画
目的
：最も人気のある野菜を陳列し、売上を増やし、顧客満足度を高める、視覚的に魅力的で整理された農産物セクションを作ります。
市場アナリストからの推奨事項：
店舗マネージャーと店舗バイヤーのためのアクションプラン：
...
ステップ1：フォーカル・ポイント・ディスプレイ
...
ステップ4：テーマのあるディスプレイ、その他の特徴
出力例からわかるように、マルチ・エージェント・システムは、インプットの処理、ツールの呼び出し、結果の生成の一連のプロセスを実行できます。
Sarahの生鮮食品売り場の問題を覚えていますか?このシステムが彼女をどのように助けたかは次のとおりです。
要約すると、
このようなAI搭載ツールを使用することで、中小規模の小売業者は意思決定プロセスを合理化できます。Sarahと同じように、アクセスしやすく、手頃で効果的なテクノロジーを使用して店舗のパフォーマンスを変革できます。このアーキテクチャーは、製品設計や顧客体験の向上など、さまざまな領域にわたる他のAIの機会を解き放つ。その柔軟性は小売以外でも価値を発揮し、さまざまな企業が業界固有のタスクで革新と優れたパフォーマンスを発揮できるようになります。
この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
2025年はAIエージェントが普及する年になるでしょうか。Mixture of Expertsの今回のエピソードでは、業界トップクラスの専門家と共に、AIモデル、エージェント、ハードウェア、製品のレビューをします。
開発者が、IBM watsonx.aiを使用してAIエージェントの構築、デプロイ、および監視を行えるようにします。
業界で最も包括的な機能セットの1つを使用して、企業がAIエージェントとアシスタントを構築、カスタマイズ、管理できるようにすることで、生産性を飛躍的に向上させます。
開発者の効率性を考慮したGraniteの小型オープンモデルで、コストを90％以上削減します。エンタープライズ対応モデルは、安全性ベンチマークに対して、さらにサイバーセキュリティーからRAGまでの幅広い企業タスクに対して優れたパフォーマンスを発揮します。
包括性で業界でも屈指の機能セットを使用して、複雑なワークフローを自動化し、生産性を飛躍的に向上させましょう。企業がAIエージェントとアシスタントを構築、カスタマイズ、管理するのに役立つ機能セットです。