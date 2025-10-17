これで、エージェントに質問することができます。エージェントが、以前は2024年の全米オープンに関する情報を提供できなかったことを思い出してください。エージェントがRAGツールを使用できるようになったので、もう一度同じ質問をしてみましょう。

agent_executor.invoke({"input": 'Where was the 2024 US Open Tennis Championship?'})

出力：（結果を簡潔に表示するために短縮された一部の説明およびページコンテンツフィールド）

> 新しいAgentExecutorチェーンに接続中...



思考：その人は、2024年USオープンテニス選手権の開催場所について尋ねています。どこで開催されたのか調べる必要があります。

アクション：

```

{

"action": "get_IBM_US_Open_context",

"action_input": "Where was the 2024 US Open Tennis Championship held?"

}

```

観察[Document(metadata={'description': "IBM and the United States Tennis Association (USTA) announced several watsonx-powered fan features coming to the US Open digital platforms ahead of this year's tournament. These new and enhanced capabilities – a product of collaboration between IBM and the USTA digital team – aim to deliver a more informative and engaging experience for millions of tennis fans around the world.", 'language': 'en-us', 'source': 'https://newsroom.ibm.com/2024-08-15-ibm-and-the-usta-serve-up-new-and-enhanced-generative-ai-features-for-2024-us-open-digital-platforms', 'title': 'IBM and the USTA Serve Up New and Enhanced Generative AI Features for 2024 US Open Digital Platforms'}, page_content="IBMとUSTAが、2024年全米オープンデジタルプラットフォーム向けに新しい強化された生成AI機能を提供

-新しい試合レポートの概要が提供されます...")]

Action:

```

{

"action": "Final Answer",

"action_input": "The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York."

}

```

Observation



>チェーンが完成しました。

{'input': 'Where was the 2024 US Open Tennis Championship?',

'history': '',

'output': 'The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.'}

素晴らしいです！エージェントは、利用可能なRAGツールを使用して、ユーザーのクエリーに従って2024年全米オープンの場所を返しました。エージェントがそこから情報を取得している正確な文書も確認できます。それでは、もう少し複雑な質問クエリを試してみましょう。今回の質問は、2024 年全米オープンへの IBM の関与に関するものです。

agent_executor.invoke({"input": 'How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?'})

出力：（結果を簡潔に表示するために短縮された一部の説明およびページコンテンツフィールド）

> 新しいAgentExecutorチェーンを入力しています...

```

{

"action": "get_IBM_US_Open_context",

"action_input": "How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?"

}

```

Observation[Document(metadata={'description': 'To help the US Open stay on the cutting edge of customer experience, IBM Consulting built powerful generative AI models with watsonx.', 'language': 'en', 'source': 'https://www.ibm.com/jp-ja/case-studies/us-open', 'title': 'U.S. Open | IBM'}, page_content='全米オープンは2週間にわたる大規模なトーナメントで、22の異なるコートで数百の試合が行われます。テニスファンにとっても、このイベントを取材するUSTA編集チームにとっても、すべてのアクションについていくことは困難です...)]



Action:

```

{

"action": "Final Answer",

"action_input": "IBM used watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship to create generative AI-powered features such as Match Reports, AI Commentary, and SlamTracker. These features enhance the digital experience for fans and scale the productivity of the USTA editorial team."

}

```

Observation

>チェーンが完成しました。

{'input': 'How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?',

'history': 'Human: Where was the 2024 US Open Tennis Championship?

AI: The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.',

'output': 'IBM used watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship to create generative AI-powered features such as Match Reports, AI Commentary, and SlamTracker. These features enhance the digital experience for fans and scale the productivity of the USTA editorial team.'}

再度、エージェントはユーザーの問いに対する関連情報を正常に取得できました。さらに、履歴の出力からわかるように、エージェントは新しい情報を学習し、新しい対話を経験していることから、ナレッジベースを正常に更新しています。

ここで、ユーザーのクエリーに答えるためにツールの呼び出しが必要ない場合をエージェントが解読できるかどうかをテストしてみましょう。これは、RAGエージェントに全米オープン以外の質問をすることでテストできます。

agent_executor.invoke({"input": 'What is the capital of France?'})

出力：

> 新しいAgentExecutorチェーンを入力しています...



{

"action": "Final Answer",

"action_input": "The capital of France is Paris."

}



Observation

> チェーンが完成しました。

{'input': 'What is the capital of France?',

'history': 'Human: Where was the 2024 US Open Tennis Championship?

AI: The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.

Human: How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?

AI: IBM used watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship to create generative AI-powered features such as Match Reports, AI Commentary, and SlamTracker. These features enhance the digital experience for fans and scale the productivity of the USTA editorial team.',

'output': 'The capital of France is Paris.'}

AgentExecutorチェーンで見られるように、エージェントはツールを使用せずに、この質問に答えるための情報がナレッジベースにあることを認識しました。