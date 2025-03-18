言語モデルがテキストを処理しセグメント化する方法は、従来の静的なアプローチから、より優れた、より応答性の高いプロセスに変化しています。エージェント型チャンキングでは、固定点で大きな文書をチャンク化する従来の固定サイズチャンキングとは異なり、AIベースの技術を用いて動的プロセスでコンテンツを分析し、テキストをセグメント化する最適な方法を決定します。

エージェント型チャンキングでは、AIベースのテキスト分割手法、再帰的チャンク化、チャンク・オーバーラップ手法を利用し、これらの手法が同時に働き、チャンク化能力を洗練させ、注目すべきアイデア間のリンクを最適化しながら、コンテキスト・ウィンドウをリアルタイムで最適化します。エージェント型チャンキングにより、各チャンクはメタデータで強化され、検索の精度と全体的なモデル効率が向上します。これは、データのセグメンテーションが検索品質と応答の一貫性に直接影響を与える可能性があるRAGアプリケーションでは特に重要です。意味のあるコンテキストはすべての小さなチャンクに保存されるため、このアプローチはチャットボット、知識ベース、生成AIのユースケースにとって非常に重要です。LangchainやLlamaIndexなどのフレームワークでは、検索効率がさらに向上するため、この方法は非常に効果的です。