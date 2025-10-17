これらのエージェントを強化するために、IBM watsonx.aiアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）をモデル・バックエンドとして統合しました。watsonx.aiとHugging Faceの統合を活用し、 Llama-4-Maverickを 使用するようにフレームワークを構成して、シンプルなソフトウェア・ソリューションを生成します。この例は、ワークフローを通じてエージェントの行動と意思決定をガイドするChatChainやその他の内部エージェント通信メカニズムを検討するための基礎となります。

このチュートリアルが終了するまでには、ChatDevのセットアップと実行を実際に経験し、エージェント通信プロトコルが効果的で信頼性の高いマルチエージェントコラボレーションをどのように可能にするかをより明確に理解できるでしょう。

コラボレーションAI ：人間やAIエージェントと連携して動作するように設計された人工知能システムで、多くの場合深層学習やその他の高度な技術を使用しています。協調行動、共同での意思決定、共同での問題解決を可能にし、共通の目標を達成します。

マルチエージェント・コラボレーション： 情報を共有し、共通の目的を達成するために連携する複数の自律エージェント。エージェントは多くの場合考証、計画、調整されたアクションを含めたさまざまなレベルの知識、能力、視点を持っています。

ロールプレイング・エージェント ：特定の役割またはペルソナをシミュレートし、目標主導型で対話と連携を行うAIエージェント。これらの役割には、現実世界の職業や登場人物を反映させることができるため、より文脈に沿った、目的に基づいたやりとりが可能になります。

エージェント・コミュニケーション・プロトコル： AIエージェントが構造化したデータ・メッセージを交換し相互に対話する方法を定義する、基準またはフレームワーク。これらのプロトコルが、マルチエージェント・システム内で連携するエージェントのコミュニケーション形式、セマンティクス、ルールを管理します。