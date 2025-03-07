エージェント・フレームワークとは、エージェント（人工、自然に関わらず）が自律的かつインテリジェントな方法でタスクを実行し、意思決定を行い、環境と対話する方法を定義する設計アーキテクチャーまたはモデルを指します。これらのフレームワークは、エージェントがさまざまな設定で動作し、推論し、適応する仕組みについて、その構造とガイドラインを提供します。

反応型アーキテクチャー



反応型アーキテクチャーは、状況を行動に直接マッピングします。反射的で、記憶や機能に頼るのではなく、環境からの直接の刺激に基づいて意思決定を行います。ただし、過去から学ぶことも、将来の計画を立てることもできません。

審議型アーキテクチャー

審議型アーキテクチャーとは、世界における推論、計画、内部モデルに基づいて意思決定を行うAIシステムのことです。反応型エージェントとは異なり、審議型エージェントは環境を分析し、将来の結果を予測し、情報に基づいた選択を行ってから行動に移します。

認知型アーキテクチャー

認知型エージェント・アーキテクチャーとは、人間のような思考、推論、学習、意思決定を模倣する高度なAIシステムのことです。



これらのエージェントは、認知、記憶、推論、適応の要素を組み込み、それぞれが個別のモジュールで表されるため、複雑で不確実な環境において時間の経過とともに改善しながら動作できるようになります。これは、最も高度なタイプのエージェント・アーキテクチャーです。

BDIアーキテクチャー（通常はモデルまたはフレームワークと呼ばれます）は、インテリジェント・エージェントにおける合理的な意思決定をモデル化するように設計されており、信念、欲求、意図（BDI）フレームワークに基づいています。



このアーキテクチャーは、以下により、BDIエージェントにおける人間のような推論をモデル化します。

信念（B）：世界に関するエージェントの知識です。これには、環境の理解、現在の状況、および感覚データが含まれる可能性があります。

例：「ドアが閉じている」

欲望（D）：エージェントの目標や目的であり、達成したいものを表します。欲望は必ずしも行動ではなく、高レベルの目標です。

例：「部屋に入りたい」

意図（I）：エージェントが欲望を達成するためにコミットする行動方針です。意図は、エージェントの信念と希望を考慮して、エージェントが積極的に追求している予定された行動を表します。

例：「部屋に入るためにドアを開ける」