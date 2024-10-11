エージェント型AI： AI研究における次なる大きな潮流となる4つの理由

LLMは人間のようなテキストの処理と生成に優れているため、ユーザーは自然言語コマンドを使用してAIと対話しやすくなります。これにより、明示的なプログラミング知識の必要性が少なくなります。LLMは、文脈からニュアンスをくみ取って理解し、応答やアクションを生成できるため、従来のプログラミングではすべてのエッジ・ケースをカバーするのが困難なシナリオで役立ちます。さらに、LLMはコンテンツ生成やコード補完の要約などのタスクで創造性を発揮します。この生成機能を従来のルールベースのプログラミングで再現するのは困難です。

一方、従来のプログラミングは高度に構造化され、決定的で信頼性が高いため、精度、再現性、検証可能性が必要なタスクに最適です。従来のプログラミング言語は、タスクの実行方法をきめ細かく制御できるため、複雑なワークフロー、アルゴリズム、または特定のシステム要件を明示的に定義して最適化できます。従来のプログラミングは、高い性能や独自の機能を必要とするタスクの場合、多くの場合より効率的です。

エージェント型AIシステムは、LLMを使用して柔軟性と動的な応答が得られるタスクを処理すると同時に、これらのAI機能と従来のプログラミングを組み合わせて厳格なルール、ロジック、性能を実現するという、両方の長所を提供します。このハイブリッドなアプローチにより、AIは直感的で正確な作業を実現します。エージェントは、新しいデータや動的環境に適応しながら自律的にタスクを実行できますが、これは静的コードでは困難です。同時に、クリティカルなプロセス（セキュリティや計算など）は、決定論的な従来のアルゴリズムに依存することができます。

エージェント型AI搭載システムには、1つの単純なタスクを適切かつ一貫して実行する単純な反射エージェントが含まれる場合があります。より複雑なルールベースのエージェントは、現在の認識を使用し記憶を活用できるため、新しい情報を受信して保管できるようになり、より幅広いタスクを実行できるようになります。学習エージェントは新たなデータを取り込むことも可能であり、これを後の意思決定に活用することで、時間の経過とともに精度を向上させることができる。強力なエージェント型AIプラットフォームには、さまざまな機能を持つ数十、場合によっては数百のエージェントが連携する場合があります。