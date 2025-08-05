このエージェント型AIアーキテクチャーでは、エージェントは目標を達成するために順番に連携します。生成AIシステムは次のように構成されています。

プランナー・エージェント：ワークフローの開始時に、最初の高レベルの計画を一度作成します。たとえば、あるユーザーが「私のチームが使用しているオープンソース・プロジェクトと同等のオープンソース・プロジェクトは何か？」と尋ねるとします。次に、エージェントは次のような段階的な計画をまとめます。「1. チームのドキュメントでオープンソース・テクノロジーを検索します。2. ステップ1で見つけたものと類似したオープンソース・プロジェクトをウェブで検索します。」これらのステップのいずれかが失敗した場合、または不十分な成果が得られた場合、そのステップは反省エージェントによって後から適応されることがあります。

リサーチ・アシスタント：リサーチ・アシスタントはシステムのエンジンです。「オープンソース・テクノロジーについてチームのドキュメントを検索する」などの指示を取り込んで実行します。計画のステップ1では、プランナー・エージェントからの最初の指示を使用します。後続のステップでは、前のステップの結果からキュレートされたコンテキストも受け取ります。

たとえば、「同様のオープンソース・プロジェクトをウェブで検索する」と尋ねると、前のドキュメント検索ステップからの出力も受け取ります。指示に応じて、リサーチ・アシスタントはWeb検索や文書検索、あるいはその両方のツールを使用してタスクを遂行できます。

ステップ・クリティック：ステップ・クリティックは、前のステップの出力が与えられた指示を十分に満たしているかどうかを判断する役割を持ちます。クリティックは、実行されたばかりのシングルステップ命令と、その命令の出力という2つの情報を受け取ります。ステップ・クリティックに、その対話を評価させることで、目標が達成されたかどうかが明確になります。これは次のステップの計画のために必要です。

ゴール・ジャッジ：ゴール・ジャッジは、提供されたゴールのすべての要件、それを達成するために立案された計画、これまでに収集された情報に基づいて、最終的な目的が達成されたかどうかを判断します。ジャッジの出力は「達成済み」または「未達成」のいずれかで、その後に1～2文の短い説明が続きます。

リフレクション・エージェント：リフレクション・エージェントは、経営上の意思決定を行います。このエージェントは、次に実行する手順は何か、それが次の計画されたステップに影響するかどうか、誤りを補うために進路を転換することなのか、あるいは目標が完了したことを確認することなのかを決定します。現実のCEOと同様に、明確な目標を念頭に置き、その目標の達成に向けて行われたまたは行われていない進捗状況に関する簡潔な調査結果が提示されると、最良の意思決定を行います。反省エージェントの出力は、実行すべき次のステップか、目標に達成した場合に終了する指示のいずれかです。反省エージェントには、次の項目を提示します。

目標

当初の計画

最後に実行されたステップ

成功または失敗を示す最後のステップの結果

以前に実行された指示の簡潔なシーケンス（指示のみ、出力ではありません）

これらの項目を構造化されたフォーマットで提示することで、意思決定者は何が行われたのかが明確になり、次に必要な事象を決定できます。

レポート・ジェネレーター：目標が達成されると、レポート・ジェネレーターはすべての調査結果を、元のクエリーに直接答える、一貫性のある出力に統合します。プロセスの各ステップでは、目標とする出力が生成されますが、レポート・ジェネレーターはすべてを最終レポートにまとめます。