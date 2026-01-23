AIエージェントの通信にA2Aプロトコルを使用する

A2A（Agent2Agent）プロトコルは、AIエージェント、クライアント、ツール間の構造化された通信を可能にするオープン標準です。このチュートリアルでは、チャット・クライアントがユーザーのクエリーを処理し、それをA2A準拠のサーバー上で実行されているAIエージェントに送信するエージェント・システムを構築できます。

ほとんどのエージェント型AIアプリケーションは、コンポーネント間のカスタム通信を実装しているため（ChatDevのChatChainなど）、異なるアプリケーション間で同じエージェントを再利用したり、外部ツールを統合したりすることが困難です。標準化の欠如により、相互運用性が妨げられ、より広範なエージェント・エコシステムの開発が制限されます。

A2Aは、HTTP、JSON-RPC 2.0、およびサーバー送信イベント（SSE）上に構築された標準化されたプロトコルを通じて、エージェント・ロジックから通信レイヤーを分離することで、この制限を解消します。この分離により、エージェントはカスタム統合コードなしで他のエージェントと連携し、クライアントの要求に応え、外部ツールにアクセスできるようになります。

A2Aは、チームがクライアント・コードを壊すことなく、AIシステムを段階的に進化させられる分散型アーキテクチャーをサポートしています。チームは、複雑なワークフロー全体で一貫したインターフェースを維持しながら、ツールの更新、モデルの交換、またはエージェントの動作の変更を行うことができます。

エージェントは、JSON-RPC形式で構造化されたメッセージで情報を交換します。このメッセージには、エージェントのをやり取りを明確かつ一貫性のあるものにするメタデータが含まれています。各A2Aサーバーは、エージェントの機能を構造化されたJSONデータとして記述する、既知のエンドポイント（.well-known/agent-card.json）でAgentCardを公開します。したがって、クライアントは、APIのドキュメンテーションが利用可能なエンドポイントを説明するのと同様に、エージェントが実行できることを動的に発見できるようになります。

A2Aエージェント・システムの構築と実行の手順に従って、次の実践的な体験を積んでください。

BeeAI ：AIエージェントを構築するためのオープンソースのエージェント・フレームワーク。

：AIエージェントを構築するためのオープンソースのエージェント・フレームワーク。 A2Aプロトコル ：エージェントの相互運用性のための標準化された通信プロトコル。

：エージェントの相互運用性のための標準化された通信プロトコル。 Ollama ：大規模言語モデル（LLM）をローカルで実行するためのツール。

：大規模言語モデル（LLM）をローカルで実行するためのツール。 エージェント・ツール：ウェブ検索（DuckDuckGo）、気象データ（OpenMeteo）、Wikipediaへのアクセス（WikipediaTool）、推論（ThinkTool）などの特殊機能。

注：ACP（エージェント通信プロトコル）を使用したことがある場合は、類似点を認識できるはずです。ACPは、元々IBMのBeeAIによって開発されましたが、Linux Foundationの下でGoogle A2Aと提携しました。現在のBeeAIはA2Aアダプター（A2AServerとA2AAgent）を使用するようになったため、A2Aに準拠した通信を提供します。A2Aはまた、MCP（モデル・コンテキスト・プロトコル）と連携して、エージェントがデータ・ソースやツールとやり取りできるようにし、相互運用可能なエージェント・エコシステムを作成しています。