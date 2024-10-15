AutoGPTは、高レベルのユーザー・プロンプトを処理し、それを満たすAIエージェントを作成することで機能します。これらのエージェントは、複雑なタスクを一連のサブタスクに分割し、それらを実行するためのプロンプトを自己生成し、データをリアルタイムで適用して反復的に改善します。

GPT-4o mini、GPT-4、GPT-3.5に加えて、AutoGPTはプラグインを活用することでインターネットや他のアプリにアクセスし、リアルタイムのニュースやさまざまなデータをワークフローに組み込むことができます。また、ユーザーデータをファイルとして保存できるほか、短期メモリと長期メモリ（ベクトル・データベースを使用）を備えており、過去のプロジェクトに後から戻すことも可能です。

典型的なAutoGPTのワークフローは、次のような流れになります。