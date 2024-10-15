IBMニュースレター
AutoGPT は、OpenAIのGPT-4大規模言語モデル（LLM）に基づくAIエージェントを使用して、複数のステップから成るプロジェクトや複雑なワークフローを自動化できるオープンソースの人工知能（AI）プラットフォームです。AutoGPTは自然言語処理（NLP）を適用して高レベルのユーザー目標を理解し、大きなタスクをサブタスクに分割し、それらの小さなタスクをGPT-4o mini、GPT-4、GPT-3.5 を使用してワークフローに自動化します。
AutoGPTは、ゲームおよびソフトウェア開発会社であるSignificant Gravitasの創設者であるToran Bruce Richards氏によって、2023年3月30日にリリースされました。これは、OpenAIのGenerative Pre-trained Transformer（GPT）AI モデルに接続し、ChatGPTなどのチャットボットを使用する際に人間による多くのプロンプトが必要となるプロジェクトを自動化します。
AIエージェントは、所定の目標を達成するために人間の介入なしに自己決定するタスクを実行できる自律型AIテクノロジーの一種です。ユーザーがプロンプトを設定すると、AIエージェントは、割り当てられたタスクを実行するための最適な一連のステップを決定します。エージェントは、各ステップの結果を使用して、プロセスの次の段階に通知し、全体的なタスクのワークフローを形成します。
AutoGPTは、マルチエージェント・フレームワークの一例です。これは、指定された目的を達成するために連携する自律的なAIエージェントで構成される多様なチームを作成・調整するAIプラットフォームです。その他の代表的なマルチエージェント・プラットフォームには、crewAI、LangGraph、AutoGenなどがあります。
仮想エージェントは、会話型インターフェースを通じて人間のユーザーと対話するAIエージェントです。一部のマルチエージェント・フレームワークは仮想エージェント機能を備えていますが、すべてが対応しているわけではありません。
AutoGPTは、高レベルのユーザー・プロンプトを処理し、それを満たすAIエージェントを作成することで機能します。これらのエージェントは、複雑なタスクを一連のサブタスクに分割し、それらを実行するためのプロンプトを自己生成し、データをリアルタイムで適用して反復的に改善します。
GPT-4o mini、GPT-4、GPT-3.5に加えて、AutoGPTはプラグインを活用することでインターネットや他のアプリにアクセスし、リアルタイムのニュースやさまざまなデータをワークフローに組み込むことができます。また、ユーザーデータをファイルとして保存できるほか、短期メモリと長期メモリ（ベクトル・データベースを使用）を備えており、過去のプロジェクトに後から戻すことも可能です。
典型的なAutoGPTのワークフローは、次のような流れになります。
ユーザー入力
タスクの作成
タスクの優先順位付け
タスクの実行
進捗状況の評価とワークフローの改善
プロジェクト完了
ユーザーは、AutoGPTに達成すべき明確な目標と、必要なコンテキストや制約条件を与えます。たとえば、AutoGPTをビジネス開発用のAIツールとして使用する場合、新規リードの特定、ソーシャルメディア計画の作成、ポッドキャストのシーズン構成の立案、ウェブサイトのコードのデバッグなどを行うことができます。
AutoGPTは、自然言語処理を活用してユーザーの大まかな目標を理解し、それをタスクに分解するAIエージェントを構築します。その後、このエージェントが目標を一連のタスクに分解して実行します。
タスク優先順位付けエージェントは、タスク作成エージェントが作成したタスクリストを評価し、それらを順序通りに完了できるかどうかを判断します。これにより、AutoGPTがワークフローの後続タスクの結果に依存するタスクを作成するのを防ぎます。
タスク実行エージェントは、GPT-4o ミニ、GPT-4、GPT-3.5、インターネット、およびその他のアプリを活用して目標を達成します。AutoGPTは、ワークフロー作成プロセスの一環として、タスク実行エージェントへのプロンプトを自律的に生成します。これらのプロンプトはGPTに入力され、リアルタイム・データと組み合わせて必要な結果を生成します。
プロジェクトに関与するエージェントはリアルタイムで通信し、タスク作成エージェントにデータを提供して、後続のタスクを調整したり、新たなタスクリストを生成したりします。こうしてAutoGPTは各ステップを反復しながらワークフローを改善し、ユーザーの当初の目標に向けて取り組みます。
AutoGPTが割り当てられたタスクを完了できた場合、その結果をユーザーに提示します。AutoGPTはまだ実験段階のAIツールであり、機能の完全な保証はありません。重要でないタスクに気を取られたり、ハルシネーション（幻覚）を起こしてそれに基づいた行動を次のタスクで取ったり、データを誤解釈したり、ユーザーの意図を誤解したりすることがあります。その結果、最終的にシャットダウンしたり、割り当てられたタスクを完了できない場合もあります。
AutoGPTは、プロンプト処理を自動化することで、ChatGPTができるすべてのことをより迅速に実行することを目指しています。理論上、複雑なタスクを遂行し、高度な課題にも対応可能な強力なツールです。AutoGPTのインテリジェント・オートメーション、データ分析、ドキュメント要約、タスク自動化、テキスト生成機能により、以下のように幅広い潜在的なユースケースが期待できます。
AutoGPTはインターネットを活用して最新のニュース記事やソーシャルメディアのコンテンツを分析し、トレンドを特定するとともに、市場における潜在的な混乱を明らかにします。さらに、調査結果を要約してビジネスリーダーや主要な利害関係者に報告書を提示できます。スタートアップの創業者は、自身の分野の状況を評価し、実践的な事業計画を作成することが可能です。
AutoGPTは、顧客レビューやソーシャルメディアのコンテンツに対するセンチメント分析を通じて、製品チームに顧客の感情をリアルタイムで把握させます。プロジェクトマネージャーは、最も緊急度の高いユーザーの課題に対応するためにアップデートの優先順位を決定でき、開発者はAutoGPTのコードデバッグ機能や製品チュートリアル作成機能を活用できます。
AutoGPTは市場動向を分析し、投資レポートを作成することで、ビジネス・リーダーが実際の市場イベントに迅速に対応し意思決定を行えるよう支援します。アナリストはAutoGPTのデータ処理機能やインターネット・アクセス機能を活用し、過去のデータと現在の市場動向の両方に基づいたリスク評価を作成することも可能です。
デジタル・マーケティング・チームは、AutoGPTを活用して競合キャンペーンを分析し、自社の施策に役立つ洞察を得ることができます。同時に、AutoGPTのテキスト生成機能により、コンテンツ作成タスクを実行できます。また、AutoGPTのテキスト生成機能を使ってコンテンツ作成も行えます。正確性の確保、品質基準の維持、知的財産権侵害の防止のため、公開前にAI生成コンテンツを必ずレビュー・編集することを推奨します。
AutoGPTはバーチャル・アシスタントとして機能し、一般的なサポート・チャットボットよりも優れた支援を提供します。また、個人ユーザーの時間管理、予約調整、旅行計画のサポートも可能です。
AutoGPTは市場動向を分析して需要を予測し、企業がリソースを効率的に配分できるよう支援します。さらに、企業は在庫量、処理時間、リードタイムなどのサプライチェーン・データをAutoGPTに提供することで、ボトルネックを特定し、改善の機会を見つけることも可能です。
企業は顧客に関する膨大なデータを保有しています。営業チームはAutoGPTを活用して顧客分析を行い、コンバージョン可能性の高いリードを特定するとともに、効果的な顧客維持戦略を策定できます。
AIチャットボットであるChatGPTと比較した場合、AutoGPTの主な利点は、プロンプトを自律的に生成し、人間の介入なしに自動で実行できる点にあります。対話型AIの例であるChatGPTは、ユーザーとの継続的な対話を目的として設計されており、自身の出力に基づいてプロンプトを自動生成することはできません。
ChatGPTと比較して、AutoGPTには以下のようないくつかのメリットがあります。
プロンプトの自動化
リアルタイムのデータ・アクセス
メモリ管理
ユーザーがChatGPTにプロンプトを送るたびに、サービスは応答を返し、ユーザーが次のステップのプロンプトを入力するのを待ちます。AutoGPTはこのやり取りを自動化し、最初の高レベルのユーザー目標を達成するために、自律的に次のプロンプトを生成します。
AutoGPTはリアルタイムの情報にアクセスできますが、ChatGPTの知識は最新のGPTモデルのカットオフ時点までに限られています。AutoGPTはプラグインを使用してインターネットに接続し、実際のデータを検索して、その情報を応答や次のプロンプトに反映させることが可能です。
ChatGPTのメモリは、GPTのコンテキスト・ウィンドウ、つまりコンテキストを失う前にモデルが処理できるトークンの数に制限されています。コンテキスト・ウィンドウは、プロンプトのサイズや複雑さに厳しい制約を課します。ユーザーはAutoGPTをベクトル・データベースに接続することで、長期的なメモリ管理を可能にし、時間の経過とともに学習し、ユーザーの好みを記憶し、過去の処理を呼び出し、関連コンテンツを参照できるようにできます。
AutoGPTは無料ではありません。AutoGPT自体はGitHubで無償で提供されていますが、利用には有料のOpenAIアカウントで取得できるOpenAI APIキーが必要です。公開時点で、OpenAIの料金体系はモデルごとに決定され、選択したコンテキスト・ウィンドウにも依存します。
AutoGPT経由でGPTに送信されるプロンプトは、ユーザーの入力および出力のトークン総数にカウントされます。大規模なプロジェクトや本番環境で継続的にAutoGPTを使用すると、短期間で多額のコストがかかる可能性があります。
インストールと構成も複雑です。ユーザーは、Dockerなどの開発者環境でAutoGPTをダウンロードしてセルフ・ホスティングする前に、GitとPythonをダウンロードする必要があります。他のクリエイターがAutoGPTの利用を簡略化する取り組みを進めています。AgentGPTやGodModeなどの最近のアプリでは、簡単なブラウザ・インターフェースを通じてAutoGPTにアクセスできます。
AutoGPTは汎用人工知能（AGI）の一例ではありません。生成AIを用いて課題を解決し、複雑なタスクを遂行するAIエージェントです。生成AIツールや機械学習モデルと同様に、AutoGPTは統計的アルゴリズムを用いて入力データに対して最も可能性の高い結果を予測しますが、実際に人間のように思考や推論を行うわけではありません。AGIは、AIが人間のような推論を完全に行えるという、まだ理論上の概念です。
AutoGPTがアクション・プランを自動的に考案し、それを実行する能力は非常に優れていますが、このプラットフォームが人間の知性と同等になるには、まだ長い道のりがあります。また、ニューラル・ネットワークは人間の脳の構造に着想を得ていますが、人類は依然として人間の脳の機能を理解する段階にも達しておらず、ましてやその機能を再現するにはさらに遠い道のりです。
