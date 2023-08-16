企業内でChatGPTを直接利用することはリスクや課題を伴います。これらには、セキュリティーとデータ漏洩、機密保持と法的責任に関する懸念、知的財産の複雑さ、オープンソース・ライセンスの遵守、AI開発の制限、プライバシーや国際法遵守の不確実性などが含まれます。ここでは、これらのリスクを探り、日常的な企業活動においてこれらのリスクがどのように現れる可能性があるかを示す事例を共有します。

まずは、ChatGPTを直接使用することに伴うリスクを軽減することを目的とした代替ソリューション、例えば IBM watsonx を検討します。これは厳格なキュレーションとガバナンスを通じてデータ所有権やプライバシーの懸念に対応するため、企業での使用に推奨されます。この話をスムージーの話に戻して締めくくります。ただし、以下で「あなたのデータ」と述べた場合、その表現を「あなたのリンゴ」と置き換えても構いません。

代替ソリューションを検討する前に、ChatGPTを直接使用することで生じる潜在的なリスクと課題に留意することが企業にとって重要です。インターネットの歴史は、新しいサービス（Google検索やソーシャル・メディア・プラットフォームなど）の出現と進化を示しており、企業におけるデータ・プライバシーと所有権の重要性を浮き彫りにしています。このことを念頭に置いて、考慮すべき重要な要素を次に示します。

セキュリティとデータ漏えい

社外または社内の機密情報がChatGPTに入力されると、その情報はチャットボットのデータ・モデルの一部となり、関連する質問をする他のユーザーと共有される場合があります。これはデータ漏洩につながり、組織のセキュリティー・ポリシーに違反する可能性があります。

例：データ漏洩や潜在的なセキュリティー侵害のリスクを回避するため、機密の仕様やストラテジーなど、チームが顧客の発売を支援している新製品の計画は、ChatGPTと共有すべきではありません。

機密保持とプライバシー

上記と同様に、顧客やパートナーの機密情報を共有することは、そのような情報を保護するための契約契約や法的要件に違反する可能性があります。ChatGPTのセキュリティーが侵害されると、機密コンテンツが漏洩する可能性があり、組織の評判に影響を与え、責任を問われる可能性があります。

例： 医療組織で患者の問い合わせへの対応を支援するためにChatGPTを使用するとします。医療記録や個人の医療詳細などの機密の患者情報が ChatGPT と共有される場合、米国のHIPAA (医療保険の相互運用性と説明責任法案) (リンクはibm.com外) などの法律で保護されている法的義務や患者のプライバシーの権利に違反する可能性があります。

知的財産に関する懸念

ChatGPTが生成したコードやテキストの所有権は複雑になることがあります。サービス利用規約では、アウトプットはインプットのプロバイダーに属すると述べていますが、アウトプットに他のインプットから取得した法的に保護されたデータが含まれている場合には問題が発生する可能性があります。また、ChatGPTを使用して、著作権で保護された財産に基づく文章を作成した場合、著作権に関する懸念が発生する可能性があります。

例: マーケティング目的で文書資料を作成し、そのアウトプットに適切な帰属表示や許可なく外部ソースからの著作権で保護されたコンテンツが含まれている場合、元のコンテンツ作成者の知的財産権を侵害する可能性があります。これにより、法的措置が取られたり、会社の評判が損なわれたりする可能性があります。

オープンソースライセンスの遵守

ChatGPTがオープンソースライブラリを利用し、そのコードを製品に組み込むと、オープンソースソフトウェア(OSS)ライセンス(例: GPL)に違反する可能性があり、組織にとって法的な問題を引き起こす可能性があります。

例: 企業が ChatGPT を使用してソフトウェア製品のコードを生成し、GPT のトレーニングに使用されたトレーニングデータの出所が不明な場合、そのコードに関連付けられたオープンソースライセンスの条件に違反するリスクがあります。これにより、ライセンス侵害の申し立てやオープンソースコミュニティからの法的措置の可能性など、法的な問題が発生する可能性があります。

AI開発の限界

ChatGPT の利用規約では、他の AI システムの開発には使用できないと規定されています。ChatGPTをこのように使用すると、会社がその分野で事業を行っている場合、将来のAI開発計画が妨げられる可能性があります。

例：音声認識テクノロジーを専門とする企業が、ChatGPTの自然言語処理機能を統合して既存のシステムを強化することを計画しています。ただし、ChatGPTのサービス条件には、他のAIシステムの開発に使用できないことが明示的に記載されています。