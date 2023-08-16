あなたは友達に楽しんでもらうためにスムージーを作っています。すでに様々なフルーツとヨーグルトが混ぜ合わされたところへ、友人のRuchirが熟したリンゴを持って現れ、あなたに手渡します。これで爽やかな傑作が完成すします。完成です。飲み物を注ぐと、ほのかにリンゴの香りが漂ってきます。最初の一口を飲む前に、Ruchirは「気が変わったので、帰らなければならない。リンゴを返してほしい」と言います。あなたは「すみませんが、それは不可能です」と答えます。この話については後で改めて説明し、ChatGPTと信頼できるAIとの関連性を解説します。
人工知能(AI)の世界が進化する中でOpenAIのChatGPTのような新しいツールは会話機能で注目を集めています。しかし、組織内で直接導入する前に、固有のリスクを評価することの重要性も理解しています。このディスカッションでは、慎重な実装アプローチが必要となるエンタープライズ環境におけるChatGPTに関連するリスクと課題を探ります。さらに、信頼できる AIソリューションを確保するために IBM watsonxを採用することの重要性についても強調します。疑問がある場合は、新しいインターネットサービスを利用するときに常に使用してきたのと同じ常識を当てはめることをお勧めします。
ChatGPTは GPT-3 （リンクはibm.com外）と GPT-4 の強力な力を活用しています。これらは「巨大な」と評される新たなクラスの大規模言語モデルに属し、様々なAIアプリケーションで広く普及しています。ChatGPTを使用すると、ユーザーは質問したり、テキストを生成したり、Eメールの下書きを作成したり、さまざまなプログラミング言語でコードについて話し合ったり、自然言語をコードに変換したりできます。これは、一貫した、文脈に即した応答を提供することを目的とした、高品質の対話型チャットボットとして際立っています。
ChatGPTは、クリエイティブな文章を探求し、アイデアを生み出し、AIと対話するための優れたツールです。ChatGPT Plus加入者は、より高度なバージョンを利用できます。過去の会話を記憶するチャットボットの能力により、対話式で魅力的な体験が実現しています。
ChatGPTは大きな注目と人気を集めていますが、他のAI搭載チャットボットや 自然言語処理 (NLP)システムとの競争に直面しています。例えばGoogleは、独自の言語エンジン PaLM 2 を搭載したAIチャットボット Bard を開発しました。同様に、Metaは最近印象的なLLaMA2モデルをリリースしました。AIチャットボットの分野が進化し続ける中で、競争は確実に激化し、新たなプレーヤーの登場も続くでしょう。この分野の進歩について常に最新情報を把握することは、企業のニーズに最適なソリューションを探求するために不可欠です。
企業内でChatGPTを直接利用することはリスクや課題を伴います。これらには、セキュリティーとデータ漏洩、機密保持と法的責任に関する懸念、知的財産の複雑さ、オープンソース・ライセンスの遵守、AI開発の制限、プライバシーや国際法遵守の不確実性などが含まれます。ここでは、これらのリスクを探り、日常的な企業活動においてこれらのリスクがどのように現れる可能性があるかを示す事例を共有します。
まずは、ChatGPTを直接使用することに伴うリスクを軽減することを目的とした代替ソリューション、例えば IBM watsonx を検討します。これは厳格なキュレーションとガバナンスを通じてデータ所有権やプライバシーの懸念に対応するため、企業での使用に推奨されます。この話をスムージーの話に戻して締めくくります。ただし、以下で「あなたのデータ」と述べた場合、その表現を「あなたのリンゴ」と置き換えても構いません。
代替ソリューションを検討する前に、ChatGPTを直接使用することで生じる潜在的なリスクと課題に留意することが企業にとって重要です。インターネットの歴史は、新しいサービス（Google検索やソーシャル・メディア・プラットフォームなど）の出現と進化を示しており、企業におけるデータ・プライバシーと所有権の重要性を浮き彫りにしています。このことを念頭に置いて、考慮すべき重要な要素を次に示します。
社外または社内の機密情報がChatGPTに入力されると、その情報はチャットボットのデータ・モデルの一部となり、関連する質問をする他のユーザーと共有される場合があります。これはデータ漏洩につながり、組織のセキュリティー・ポリシーに違反する可能性があります。
例：データ漏洩や潜在的なセキュリティー侵害のリスクを回避するため、機密の仕様やストラテジーなど、チームが顧客の発売を支援している新製品の計画は、ChatGPTと共有すべきではありません。
上記と同様に、顧客やパートナーの機密情報を共有することは、そのような情報を保護するための契約契約や法的要件に違反する可能性があります。ChatGPTのセキュリティーが侵害されると、機密コンテンツが漏洩する可能性があり、組織の評判に影響を与え、責任を問われる可能性があります。
例： 医療組織で患者の問い合わせへの対応を支援するためにChatGPTを使用するとします。医療記録や個人の医療詳細などの機密の患者情報が ChatGPT と共有される場合、米国のHIPAA (医療保険の相互運用性と説明責任法案) (リンクはibm.com外) などの法律で保護されている法的義務や患者のプライバシーの権利に違反する可能性があります。
ChatGPTが生成したコードやテキストの所有権は複雑になることがあります。サービス利用規約では、アウトプットはインプットのプロバイダーに属すると述べていますが、アウトプットに他のインプットから取得した法的に保護されたデータが含まれている場合には問題が発生する可能性があります。また、ChatGPTを使用して、著作権で保護された財産に基づく文章を作成した場合、著作権に関する懸念が発生する可能性があります。
例: マーケティング目的で文書資料を作成し、そのアウトプットに適切な帰属表示や許可なく外部ソースからの著作権で保護されたコンテンツが含まれている場合、元のコンテンツ作成者の知的財産権を侵害する可能性があります。これにより、法的措置が取られたり、会社の評判が損なわれたりする可能性があります。
ChatGPTがオープンソースライブラリを利用し、そのコードを製品に組み込むと、オープンソースソフトウェア(OSS)ライセンス(例: GPL)に違反する可能性があり、組織にとって法的な問題を引き起こす可能性があります。
例: 企業が ChatGPT を使用してソフトウェア製品のコードを生成し、GPT のトレーニングに使用されたトレーニングデータの出所が不明な場合、そのコードに関連付けられたオープンソースライセンスの条件に違反するリスクがあります。これにより、ライセンス侵害の申し立てやオープンソースコミュニティからの法的措置の可能性など、法的な問題が発生する可能性があります。
ChatGPT の利用規約では、他の AI システムの開発には使用できないと規定されています。ChatGPTをこのように使用すると、会社がその分野で事業を行っている場合、将来のAI開発計画が妨げられる可能性があります。
例：音声認識テクノロジーを専門とする企業が、ChatGPTの自然言語処理機能を統合して既存のシステムを強化することを計画しています。ただし、ChatGPTのサービス条件には、他のAIシステムの開発に使用できないことが明示的に記載されています。
スムージーの話に戻ると、パブリックChatGPTは、リンゴがスムージーに風味を加えるように、ニューラル・ネットワークを強化するためにあなたのプロンプトデータを利用します。ブレンドされたリンゴのように、データがChatGPTに導入されると、そのデータの使用方法を制御したり把握したりすることはできません。したがって、自身のリンゴを含める完全な権利を有していること、そしていわゆる機密データが含まれていないことを確信する必要があります。
こうした懸念に対処するために、IBM watsonx®はキュレートされた透明性の高いデータとモデルを提供し、スムージーの作成と使用における制御性と信頼性を高めます。簡単に言えば、Ruchirがリンゴを返すように要求した場合、watsonx はその要求に応じることができます。さあ、これで…例え話も物語も完結です。
IBM watsonx®は3つの主要な機能を導入しました — watsonx.data、watsonx.ai、そして watsonx.governanceです。これらは連携して、OpenAIモデルにはまだ存在しない方法で信頼性の高いAIを確立します。これらの主要な機能はデータとAIモデルをキュレートしてラベル付けし、出所と所有権の詳細の透明性を確保します。また、モデルとデータを管理し、継続的なドリフトやバイアスの懸念に対処します。この厳格なアプローチにより、この記事で説明したデータ所有権とプライバシーの懸念が効果的に軽減されます。
IBMはオープンソース企業の Hugging Faceと提携し、モデルのエコシステムを構築しています。両社とも、watsonx® の主要な機能を活用して、その機能と信頼性に基づいてモデルをキュレートし、推奨しています。
ChatGPTのようなAIチャットボットを企業内で直接使用することには、セキュリティー、データ漏洩、機密性、法的責任、知的財産、コンプライアンス、AI開発の制限、プライバシーに関連するリスクがあります。これらのリスクは、評判の失墜や高額な法的トラブルなど、組織にとって有害な結果をもたらす可能性があります。
これらのリスクを軽減し、信頼できるAIを確立するために、IBM watsonxが推奨されるソリューションとして浮上しています。キュレートされラベル付けされたデータとAIモデルを提供し、所有権と発信元の透明性を確保します。バイアスとドリフトに関する懸念に対処し、信頼をさらに強化します。IBM watsonxは、イノベーションと責任あるAI利用のバランスをとっています。さらに、IBMとHugging Faceの提携により、モデルのエコシステムが強化されています。
watsonxは信頼性と厳格性を向上させますが、現在、ChatGPTやGPTファミリーのモデル・ファミリーで見られるような幅広い汎用用途に匹敵するモデルは現在ほとんどありません。AIモデルの分野は進化を続けており、継続的な改善が期待されます。最適な成果を得るには、モデルの評価とトレーニングの方法を理解することが重要です。この知識により、情報に基づいた意思決定が可能になり、組織は自社のニーズや品質基準に最も合ったモデルを選択できるようになります。
watsonx® を導入することで、組織はAIの力を活用しながら、データの管理を維持し、倫理的および法的基準を遵守できます。厳選されたモデルと強化された透明性のメリットを受けながら、データを保護し、知的財産を保護し、利害関係者との信頼を育むことができます。企業がAIの領域に進出する際には、こちらのソリューションを参照し、信頼できるAIを優先して慎重に進めることが重要です。
IBMは随時、業界の思想的リーダーに現在のテクノロジーについての意見や洞察を共有してもらっています。このブログ記事に記載されている意見は独自のものであり、必ずしもIBMの見解やストラテジーを反映しているわけではありません。
